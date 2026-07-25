Horário de Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão: confira as principais informações da partida
Líder do Brasileirão, Palmeiras recebe o Atlético-MG em São Paulo; confira detalhes, horário, transmissão e cenário da partida no Nubank Parque
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo, e marca a abertura do segundo turno da competição.
O duelo está marcado para as 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.
Horário de Palmeiras x Atlético-MG
- Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro - 20ª rodada
- Data: Domingo, 26 de julho
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: Sportv e Premiere
Como chegam as equipes
O Palmeiras inicia o segundo turno na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Na rodada anterior, a equipe venceu o Coritiba por 3 a 1 e encerrou o primeiro turno com a melhor campanha sob o comando de Abel Ferreira.
O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos. O Galo vem de empate por 1 a 1 com o Bahia e busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Último confronto entre Palmeiras e Atlético-MG
As equipes já se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão 2026. Na ocasião, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 2 a 2, na Arena MRV.
Desfalques das equipes
O Palmeiras chega para o confronto com diversas baixas, incluindo jogadores suspensos e lesionados, enquanto o Atlético-MG tem dois desfalques confirmados e aguarda a possível liberação de alguns atletas que retornaram aos treinamentos.
Entre os retornos do time paulista, o técnico Abel Ferreira volta a comandar a equipe à beira do gramado, assim como o atacante Paulinho, que cumpriu suspensão na rodada passada.