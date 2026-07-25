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Horário de Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão: confira as principais informações da partida

Líder do Brasileirão, Palmeiras recebe o Atlético-MG em São Paulo; confira detalhes, horário, transmissão e cenário da partida no Nubank Parque

Por Thiago Seabra Publicado em 25/07/2026 às 6:00
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo, e marca a abertura do segundo turno da competição.

O duelo está marcado para as 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.

Horário de Palmeiras x Atlético-MG

  • Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 20ª rodada
  • Data: Domingo, 26 de julho
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo
  • Transmissão: Sportv e Premiere

Como chegam as equipes

O Palmeiras inicia o segundo turno na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Na rodada anterior, a equipe venceu o Coritiba por 3 a 1 e encerrou o primeiro turno com a melhor campanha sob o comando de Abel Ferreira.

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos. O Galo vem de empate por 1 a 1 com o Bahia e busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores.

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Último confronto entre Palmeiras e Atlético-MG

As equipes já se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão 2026. Na ocasião, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 2 a 2, na Arena MRV.

Desfalques das equipes

O Palmeiras chega para o confronto com diversas baixas, incluindo jogadores suspensos e lesionados, enquanto o Atlético-MG tem dois desfalques confirmados e aguarda a possível liberação de alguns atletas que retornaram aos treinamentos.

Entre os retornos do time paulista, o técnico Abel Ferreira volta a comandar a equipe à beira do gramado, assim como o atacante Paulinho, que cumpriu suspensão na rodada passada.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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