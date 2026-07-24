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Desfalques de Palmeiras x Atlético-MG: veja quem vai ficar de fora do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras enfrenta o Atlético-MG com uma extensa lista de baixas, enquanto o Galo aguarda a liberação de alguns jogadores para o confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 10:44 | Atualizado em 24/07/2026 às 10:52
Imagem do jogador Vitor Roque, do Palmeiras
Imagem do jogador Vitor Roque, do Palmeiras - Cesar Greco/ Palmeiras

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), às 19h30, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Nubank Parque, com transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.

Para o confronto, os dois técnicos precisam lidar com desfalques importantes. O Palmeiras é quem enfrenta a situação mais delicada, podendo ter até nove ausências, enquanto o Atlético-MG possui uma lista menor de baixas e aguarda possíveis reforços para a viagem.

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Desfalques do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá uma série de problemas para montar a equipe. Entre no canal do WhatsApp do Palmeiras!

Suspensos

  • Khellven
  • Alexander Barboza
  • Ramón Sosa
  • Allan

Os quatro jogadores cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo.

Lesionados

  • Felipe Anderson (edema na coxa)
  • Giay (entorse no tornozelo)
  • Jefté (recuperação de cirurgia no joelho)

Dúvida

  • Vitor Roque (fase final de transição física)

O atacante depende de liberação do departamento médico para ficar à disposição.

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Outras ausências e retornos

  • Flaco López segue em período de descanso após participação na Copa do Mundo.
  • Abel Ferreira retorna ao comando da equipe após cumprir suspensão.
  • Paulinho volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão.

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Desfalques do Atlético-MG

O técnico Eduardo Domínguez tem menos problemas para escalar o Galo.

Baixas confirmadas

  • Léo Duarte
  • Alan Franco

Os dois seguem em tratamento no departamento médico e estão fora da partida.

Jogadores que podem retornar

  • Ivan Román
  • Preciado
  • Gustavo Scarpa
  • Alan Minda

O quarteto voltou aos treinamentos e ainda depende de liberação para integrar a delegação.

Como os desfalques podem impactar as equipes

No Palmeiras, a principal preocupação está na lateral direita, já que Khellven está suspenso e Giay segue lesionado. Com isso, Abel Ferreira pode manter um sistema com três defensores ou improvisar um jogador na posição.

No setor ofensivo, a tendência é que Maurício atue ao lado de Paulinho e Jhon Arias, enquanto o clube aguarda uma definição sobre a condição física de Vitor Roque.

Já o Atlético-MG aguarda a situação dos atletas que retornaram aos treinamentos. Caso sejam liberados, Gustavo Scarpa e Alan Minda aparecem como opções para iniciar a partida.

Ficha da partida

  • Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
  • Data: Domingo (26)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque
  • Transmissão: Sportv e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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