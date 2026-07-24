Desfalques de Palmeiras x Atlético-MG: veja quem vai ficar de fora do jogo pelo Brasileirão
Palmeiras enfrenta o Atlético-MG com uma extensa lista de baixas, enquanto o Galo aguarda a liberação de alguns jogadores para o confronto
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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), às 19h30, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Nubank Parque, com transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.
Para o confronto, os dois técnicos precisam lidar com desfalques importantes. O Palmeiras é quem enfrenta a situação mais delicada, podendo ter até nove ausências, enquanto o Atlético-MG possui uma lista menor de baixas e aguarda possíveis reforços para a viagem.
Desfalques do Palmeiras
O técnico Abel Ferreira terá uma série de problemas para montar a equipe. Entre no canal do WhatsApp do Palmeiras!
Suspensos
- Khellven
- Alexander Barboza
- Ramón Sosa
- Allan
Os quatro jogadores cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo.
Lesionados
- Felipe Anderson (edema na coxa)
- Giay (entorse no tornozelo)
- Jefté (recuperação de cirurgia no joelho)
Dúvida
- Vitor Roque (fase final de transição física)
O atacante depende de liberação do departamento médico para ficar à disposição.
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Outras ausências e retornos
- Flaco López segue em período de descanso após participação na Copa do Mundo.
- Abel Ferreira retorna ao comando da equipe após cumprir suspensão.
- Paulinho volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão.
Desfalques do Atlético-MG
O técnico Eduardo Domínguez tem menos problemas para escalar o Galo.
Baixas confirmadas
- Léo Duarte
- Alan Franco
Os dois seguem em tratamento no departamento médico e estão fora da partida.
Jogadores que podem retornar
- Ivan Román
- Preciado
- Gustavo Scarpa
- Alan Minda
O quarteto voltou aos treinamentos e ainda depende de liberação para integrar a delegação.
Como os desfalques podem impactar as equipes
No Palmeiras, a principal preocupação está na lateral direita, já que Khellven está suspenso e Giay segue lesionado. Com isso, Abel Ferreira pode manter um sistema com três defensores ou improvisar um jogador na posição.
No setor ofensivo, a tendência é que Maurício atue ao lado de Paulinho e Jhon Arias, enquanto o clube aguarda uma definição sobre a condição física de Vitor Roque.
Já o Atlético-MG aguarda a situação dos atletas que retornaram aos treinamentos. Caso sejam liberados, Gustavo Scarpa e Alan Minda aparecem como opções para iniciar a partida.
Ficha da partida
- Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
- Data: Domingo (26)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque
- Transmissão: Sportv e Premiere