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Santos x Chapecoense ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

Separadas por 12 pontos na tabela, equipes vivem momentos distintos e entram em campo pressionadas por objetivos diferentes no Brasileirão

Por Maju Siqueira Publicado em 23/07/2026 às 15:13 | Atualizado em 23/07/2026 às 16:44
Santos x Chapecoense pela Série A
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O Santos enfrenta a Chapecoense neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Vitória na última rodada e precisa aproveitar o fator casa para voltar a vencer, ganhar confiança e abrir vantagem em relação ao Z-4.

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A Chapecoense vive situação ainda mais delicada. Lanterna da competição, a equipe catarinense soma apenas nove pontos e chega para o confronto após cinco derrotas consecutivas. Para seguir com chances de reação no campeonato, a Chape precisa interromper a sequência negativa e conquistar um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Premiere

Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Data: Sábado
  • Horário: 18h30 (de Brasília)

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