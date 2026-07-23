Santos x Chapecoense ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separadas por 12 pontos na tabela, equipes vivem momentos distintos e entram em campo pressionadas por objetivos diferentes no Brasileirão

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O Santos enfrenta a Chapecoense neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Vitória na última rodada e precisa aproveitar o fator casa para voltar a vencer, ganhar confiança e abrir vantagem em relação ao Z-4.

A Chapecoense vive situação ainda mais delicada. Lanterna da competição, a equipe catarinense soma apenas nove pontos e chega para o confronto após cinco derrotas consecutivas. Para seguir com chances de reação no campeonato, a Chape precisa interromper a sequência negativa e conquistar um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

Premiere

Ficha da partida