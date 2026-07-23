Santos x Chapecoense ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes
Separadas por 12 pontos na tabela, equipes vivem momentos distintos e entram em campo pressionadas por objetivos diferentes no Brasileirão
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O Santos enfrenta a Chapecoense neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Vitória na última rodada e precisa aproveitar o fator casa para voltar a vencer, ganhar confiança e abrir vantagem em relação ao Z-4.
A Chapecoense vive situação ainda mais delicada. Lanterna da competição, a equipe catarinense soma apenas nove pontos e chega para o confronto após cinco derrotas consecutivas. Para seguir com chances de reação no campeonato, a Chape precisa interromper a sequência negativa e conquistar um resultado positivo fora de casa.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Premiere
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Data: Sábado
- Horário: 18h30 (de Brasília)