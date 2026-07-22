Palmeiras vence Coritiba no Couto Pereira com brilho de paraguaios e consolida liderança do Brasileirão
A temporada recomeçou com tudo para o time do técnico Abel Ferreira que continua com folga na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro
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Os jogadores do Palmeiras que defenderam o Paraguai na Copa do Mundo voltaram em ritmo acelerado ao futebol brasileiro. Com protagonismo absoluto da dupla, o Verdão bateu o Coritiba por 3 a 1 no Couto Pereira, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Maurício, que possui dupla nacionalidade por ser filho de paraguaio, marcou os dois primeiros gols da partida, enquanto Ramón Sosa selou o resultado na etapa final.
Com o triunfo na retomada pós-Mundial, a equipe paulista chegou aos 44 pontos e isolou-se ainda mais no topo da tabela, garantindo a liderança por pelo menos mais duas rodadas. O Coritiba, por sua vez, parou nos 26 pontos e desperdiçou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para o G-6.
O jogo
A etapa inicial foi de amplo domínio alviverde em Curitiba. Com uma atuação marcada pela eficiência e pela variedade repertorial, os comandados de Abel Ferreira ditaram o ritmo do jogo, alternando entre posse de bola paciente e transições ofensivas velozes.
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A postura superior refletiu no placar após uma longa troca de passes no campo de ataque. Ao empurrar a linha defensiva do Coritiba para dentro da grande área, a bola sobrou para Maurício perto da marca da cal; o meia aplicou uma finta de corpo e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Pedro Rangel.
Pouco depois, o segundo gol nasceu de um contra-ataque executado com maestria. No momento em que o Coritiba tentava adiantar as linhas, o Palmeiras recuperou a posse e acelerou a transição: Maurício surgiu novamente pelo centro para invadir a área e estufar as redes. O controle dos visitantes começava desde a construção defensiva com Murilo e passava pela cadência de Marlon Freitas no meio-campo.
No segundo tempo, o Palmeiras adotou uma postura mais pragmática, cedeu a posse de bola ao adversário e manteve o confronto sob controle. Bastou aumentar a intensidade em uma jogada pontual para ampliar o marcador: Ramón Sosa superou a marcação de Tiago Cóser e bateu cruzado para marcar o terceiro gol paraguaio da noite.
O Coritiba descontou na reta final em uma jogada individual. Aproveitando um momento de hesitação da marcação de Barboza na entrada da área, Paulo Roberto arriscou de longe e acertou um forte chute para vencer o goleiro Carlos Miguel, definindo o placar final em 3 a 1.