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Brasileirao | Notícia

Com dois gols de Pedro, Flamengo atropela Chapecoense e aplica goleada na Arena Condá pelo Brasileirão

O atacante do clube rubro-negro foi o grande destaque do jogo, desta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada da Série A

Por Davi Saboya Publicado em 22/07/2026 às 23:57
Pedro em comemoração de um dos gols do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão
Pedro em comemoração de um dos gols do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão - RENATO PADILHA/ESTADÃO CONTEÚDO

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Sem precisar acelerar o passo, o Flamengo fez valer a enorme diferença técnica entre as equipes e goleou a Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome do confronto foi o atacante Pedro, autor de dois gols, resultado que o isolou na artilharia da competição com 12 tentos , um a mais que Viveros, do Athletico-PR.

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Com a vitória, o Rubro-Negro se firma na vice-liderança isolada com 37 pontos, mantendo a caça ao líder Palmeiras, que soma sete pontos a mais. O time carioca, contudo, tem um jogo pendente contra o Mirassol (válido pela 4ª rodada), reagendado pela CBF para 16 de agosto. Do outro lado, a situação do Verdão do Oeste segue dramática: o time catarinense é o lanterna isolado, com apenas nove pontos.

O jogo

O início da partida foi marcado pelas dificuldades dos visitantes em se adaptar ao gramado molhado. A Chapecoense tentou se aproveitar do cenário e quase abriu o placar aos 17 minutos: Marcinho aplicou um belo "drible da vaca" em Léo Pereira e cruzou para Giovanni Augusto, que bateu no canto para grande defesa de Rossi.

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A resposta rubro-negra veio na base da qualidade técnica. Aos 25 minutos, Pedro recebeu de Bruno Henrique, limpou a marcação de dois defensores com categoria e finalizou de primeira sem chances para o goleiro Matheus Aurélio, abrindo o marcador.

Dominando as ações, o Flamengo ampliou aos 37 em um lance infeliz da defesa mandante. Após cruzamento de Emerson Royal na área, os zagueiros da Chape se chocaram no ar, e a bola rebateu na cabeça de Rafael Thyere antes de morrer no fundo da rede: gol contra bizarro na Arena Condá.

A Chapecoense ainda tentou reagir aos 41, em chute de Bolasie da entrada da área que desviou em Ayrton Lucas e passou raspando a trave direita.

Ainda antes do intervalo, o técnico do Flamengo precisou substituir Plata, lesionado, dando lugar a Lorran. E a alteração surtiu efeito rápido no segundo tempo. Aos 5 minutos, Lorran pressionou Bruno Pacheco na saída de bola, insistiu na jogada e, após o goleiro dar rebote em seu primeiro chute, completou de perna esquerda para o gol desprotegido, fazendo 3 a 0.

Com o resultado confortável, o Flamengo diminuiu a intensidade e cedeu espaços. A Chapecoense criou duas boas oportunidades pela direita, com Giovanni Augusto aos 21 minutos e Anderson Rodrigues aos 33, mas parou em intervenções seguras de Rossi.

Irmão da eficiência, o Flamengo não perdoou ao encontrar nova brecha. Aos 40 minutos, Samuel Lino arriscou de longe e Pedro, mostrando oportunismo de camisa 9, desviou de cabeça no meio do caminho para selar a goleada por 4 a 0.

Outros jogos do Brasileirão

Além dos jogos do Palmeiras e Flamengo, outros dois jogos agitaram o Brasileirão, na noite desta quarta-feira (22). Foram eles: Internacional 1x2 Cruzeiro e São Paulo 1x2 Athletico-PR.

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