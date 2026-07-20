Quando volta o Brasileirão? Veja datas, horários, jogos e a tabela de classificação atualizada da Série A
Após a pausa para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro já foi retomado e a 19ª rodada está em andamento; veja os próximos jogos e a tabela
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Se você está se perguntando quando volta o Brasileirão, a resposta é simples: o Campeonato Brasileiro já voltou!
Nas últimas semanas, a Copa do Mundo de 2026 concentrou as atenções do futebol. Durante cerca de 40 dias, o Mundial dominou o calendário esportivo até a decisão disputada no último domingo (19), quando a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ferran Torres, e conquistou o título.
Com o encerramento da Copa do Mundo, o foco do futebol brasileiro retorna ao Brasileirão, que retomou sua programação com a disputa da 19ª rodada.
A última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo
A competição foi interrompida após a disputa da 18ª rodada. Os resultados foram os seguintes:
- Flamengo 3 x 0 Coritiba
- Athletico-PR 1 x 0 Mirassol
- Grêmio 1 x 3 Corinthians
- Bahia 2 x 1 Botafogo
- Santos 3 x 1 Vitória
- Bragantino 3 x 1 Internacional
- Vasco 0 x 1 Atlético-MG
- Palmeiras 1 x 0 Chapecoense
- Cruzeiro 1 x 1 Fluminense
- Remo 1 x 0 São Paulo
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Jogos da 19ª rodada do Brasileirão
Jogos já realizados
- 16/07 — Botafogo 2 x 1 Santos
- 16/07 — Vitória 1 x 0 Vasco
- 17/07 — Fluminense 1 x 1 Bragantino
- 17/07 — Mirassol 2 x 1 Grêmio
Próximos jogos
- 21/07 - 19h30 — Atlético-MG x Bahia
- 22/07 - 19h30 — Coritiba x Palmeiras
- 22/07 - 21h30 — São Paulo x Athletico-PR
- 22/07 - 21h30 — Internacional x Cruzeiro
- 22/07 - 21h30 — Chapecoense x Flamengo
- 23/07 - 19h30 — Corinthians x Remo
Classificação do Brasileirão
- Palmeiras — 41 pontos | 18 jogos | 12 vitórias | 5 empates | 1 derrota
- Flamengo — 34 pontos | 17 jogos | 10 vitórias | 4 empates | 3 derrotas
- Fluminense — 32 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 5 derrotas
- Bragantino — 30 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
- Athletico-PR — 30 pontos | 18 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
- Bahia — 29 pontos | 18 jogos | 8 vitórias | 5 empates | 5 derrotas
- Coritiba — 26 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 6 derrotas
- São Paulo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- Botafogo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- Vitória — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- Atlético-MG — 24 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
- Corinthians — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
- Cruzeiro — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
- Internacional — 21 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
- Santos — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- Grêmio — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- Vasco — 20 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 9 derrotas
- Mirassol — 19 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 4 empates | 9 derrotas
- Remo — 18 pontos | 18 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- Chapecoense — 9 pontos | 18 jogos | 1 vitória | 6 empates | 11 derrotas
- Azul: Libertadores
- Laranja: Pré-libertadores
- Verde: Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento
Brasileirão entra na reta do primeiro turno
Com a retomada da competição, os clubes voltam a disputar as rodadas finais do primeiro turno. A 19ª rodada ainda será concluída nos próximos dias e definirá a classificação antes do início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.