Quando volta o Brasileirão? Veja datas, horários, jogos e a tabela de classificação atualizada da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro já foi retomado e a 19ª rodada está em andamento; veja os próximos jogos e a tabela

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Se você está se perguntando quando volta o Brasileirão, a resposta é simples: o Campeonato Brasileiro já voltou!

Nas últimas semanas, a Copa do Mundo de 2026 concentrou as atenções do futebol. Durante cerca de 40 dias, o Mundial dominou o calendário esportivo até a decisão disputada no último domingo (19), quando a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ferran Torres, e conquistou o título.

Com o encerramento da Copa do Mundo, o foco do futebol brasileiro retorna ao Brasileirão, que retomou sua programação com a disputa da 19ª rodada.

A última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo

A competição foi interrompida após a disputa da 18ª rodada. Os resultados foram os seguintes:

Flamengo 3 x 0 Coritiba

Athletico-PR 1 x 0 Mirassol

Grêmio 1 x 3 Corinthians

Bahia 2 x 1 Botafogo

Santos 3 x 1 Vitória

Bragantino 3 x 1 Internacional

Vasco 0 x 1 Atlético-MG

Palmeiras 1 x 0 Chapecoense

Cruzeiro 1 x 1 Fluminense

Remo 1 x 0 São Paulo

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão

Jogos já realizados

16/07 — Botafogo 2 x 1 Santos

— Botafogo 2 x 1 Santos 16/07 — Vitória 1 x 0 Vasco

— Vitória 1 x 0 Vasco 17/07 — Fluminense 1 x 1 Bragantino

— Fluminense 1 x 1 Bragantino 17/07 — Mirassol 2 x 1 Grêmio

Próximos jogos

21/07 - 19h30 — Atlético-MG x Bahia

— Atlético-MG x Bahia 22/07 - 19h30 — Coritiba x Palmeiras

— Coritiba x Palmeiras 22/07 - 21h30 — São Paulo x Athletico-PR

— São Paulo x Athletico-PR 22/07 - 21h30 — Internacional x Cruzeiro

— Internacional x Cruzeiro 22/07 - 21h30 — Chapecoense x Flamengo

— Chapecoense x Flamengo 23/07 - 19h30 — Corinthians x Remo

Classificação do Brasileirão

Palmeiras — 41 pontos | 18 jogos | 12 vitórias | 5 empates | 1 derrota Flamengo — 34 pontos | 17 jogos | 10 vitórias | 4 empates | 3 derrotas Fluminense — 32 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 5 derrotas Bragantino — 30 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 7 derrotas Athletico-PR — 30 pontos | 18 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 6 derrotas Bahia — 29 pontos | 18 jogos | 8 vitórias | 5 empates | 5 derrotas Coritiba — 26 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 6 derrotas São Paulo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas Botafogo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas Vitória — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas Atlético-MG — 24 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 8 derrotas Corinthians — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas Cruzeiro — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas Internacional — 21 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 7 derrotas Santos — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas Grêmio — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas Vasco — 20 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 9 derrotas Mirassol — 19 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 4 empates | 9 derrotas Remo — 18 pontos | 18 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 8 derrotas Chapecoense — 9 pontos | 18 jogos | 1 vitória | 6 empates | 11 derrotas

Azul: Libertadores

Laranja: Pré-libertadores

Verde: Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento

Brasileirão entra na reta do primeiro turno

Com a retomada da competição, os clubes voltam a disputar as rodadas finais do primeiro turno. A 19ª rodada ainda será concluída nos próximos dias e definirá a classificação antes do início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.