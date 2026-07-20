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Quando volta o Brasileirão? Veja datas, horários, jogos e a tabela de classificação atualizada da Série A

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro já foi retomado e a 19ª rodada está em andamento; veja os próximos jogos e a tabela

Por Thiago Seabra Publicado em 20/07/2026 às 10:34
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026 - Raul Baretta/ Santos FC.

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Se você está se perguntando quando volta o Brasileirão, a resposta é simples: o Campeonato Brasileiro já voltou!

Nas últimas semanas, a Copa do Mundo de 2026 concentrou as atenções do futebol. Durante cerca de 40 dias, o Mundial dominou o calendário esportivo até a decisão disputada no último domingo (19), quando a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ferran Torres, e conquistou o título.

Com o encerramento da Copa do Mundo, o foco do futebol brasileiro retorna ao Brasileirão, que retomou sua programação com a disputa da 19ª rodada.

A última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo

A competição foi interrompida após a disputa da 18ª rodada. Os resultados foram os seguintes:

  • Flamengo 3 x 0 Coritiba
  • Athletico-PR 1 x 0 Mirassol
  • Grêmio 1 x 3 Corinthians
  • Bahia 2 x 1 Botafogo
  • Santos 3 x 1 Vitória
  • Bragantino 3 x 1 Internacional
  • Vasco 0 x 1 Atlético-MG
  • Palmeiras 1 x 0 Chapecoense
  • Cruzeiro 1 x 1 Fluminense
  • Remo 1 x 0 São Paulo

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Jogos da 19ª rodada do Brasileirão

Jogos já realizados

  • 16/07 — Botafogo 2 x 1 Santos
  • 16/07 — Vitória 1 x 0 Vasco
  • 17/07 — Fluminense 1 x 1 Bragantino
  • 17/07 — Mirassol 2 x 1 Grêmio

Próximos jogos

  • 21/07 - 19h30 — Atlético-MG x Bahia
  • 22/07 - 19h30 — Coritiba x Palmeiras
  • 22/07 - 21h30 — São Paulo x Athletico-PR
  • 22/07 - 21h30 — Internacional x Cruzeiro
  • 22/07 - 21h30 — Chapecoense x Flamengo
  • 23/07 - 19h30 — Corinthians x Remo

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Classificação do Brasileirão

  1. Palmeiras — 41 pontos | 18 jogos | 12 vitórias | 5 empates | 1 derrota
  2. Flamengo — 34 pontos | 17 jogos | 10 vitórias | 4 empates | 3 derrotas
  3. Fluminense — 32 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 5 derrotas
  4. Bragantino — 30 pontos | 19 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
  5. Athletico-PR — 30 pontos | 18 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
  6. Bahia — 29 pontos | 18 jogos | 8 vitórias | 5 empates | 5 derrotas
  7. Coritiba — 26 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 6 derrotas
  8. São Paulo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  9. Botafogo — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  10. Vitória — 25 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  11. Atlético-MG — 24 pontos | 18 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
  12. Corinthians — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
  13. Cruzeiro — 24 pontos | 18 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
  14. Internacional — 21 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
  15. Santos — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
  16. Grêmio — 21 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
  17. Vasco — 20 pontos | 19 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 9 derrotas
  18. Mirassol — 19 pontos | 18 jogos | 5 vitórias | 4 empates | 9 derrotas
  19. Remo — 18 pontos | 18 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
  20. Chapecoense — 9 pontos | 18 jogos | 1 vitória | 6 empates | 11 derrotas
  • Azul: Libertadores
  • Laranja: Pré-libertadores
  • Verde: Copa Sul-Americana
  • Vermelho: Zona de rebaixamento

Brasileirão entra na reta do primeiro turno

Com a retomada da competição, os clubes voltam a disputar as rodadas finais do primeiro turno. A 19ª rodada ainda será concluída nos próximos dias e definirá a classificação antes do início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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