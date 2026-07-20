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Coritiba x Palmeiras ao vivo no Brasileirão: onde assistir, horário e principais informações

Confronto em Curitiba marca a retomada da Série A após a pausa da Copa do Mundo e reúne equipes em momentos distintos na tabela; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 20/07/2026 às 10:49
Jhon Arias sorri depois de marcar gol pelo Palmeiras
Jhon Arias sorri depois de marcar gol pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

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Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O duelo marca o retorno oficial das duas equipes às competições após a paralisação do calendário nacional em razão da Copa do Mundo. A partida também encerra o primeiro turno da competição.

Enquanto o Verdão entra em campo para defender a liderança do campeonato, o Coxa aposta no fator casa para manter a boa campanha e seguir próximo do grupo de classificação para competições continentais.

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Como chegam as equipes

O Coritiba ocupa a sétima colocação, com 26 pontos, e tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Flamengo na última rodada antes da pausa. O clube paranaense volta a atuar no Couto Pereira após quase dois meses e espera contar com grande apoio da torcida.

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Durante o período sem jogos, o estádio passou por melhorias estruturais, incluindo manutenção do gramado, nova pintura interna e a inauguração do espaço premium Green Hall. A expectativa é de registrar o maior público do clube em 2026.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 41 pontos. Antes da interrupção da competição, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Paulinho, e chega para o confronto praticamente com força máxima.

O treinador português terá apenas dois desfalques confirmados, Allan e López. Já o atacante Paulinho deve seguir tendo sua minutagem controlada, enquanto recupera plenamente a condição física.

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Onde assistir Coritiba x Palmeiras ao vivo

A partida entre Coritiba e Palmeiras terá transmissão ao vivo e exclusiva pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

  • Streaming: Amazon Prime Video

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

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