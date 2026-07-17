Tabela da Série A: classificação atualizada do Brasileirão após a volta da Copa do Mundo

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Palmeiras segue na liderança da Série A após a pausa para a Copa do Mundo, enquanto Flamengo, Fluminense e Athletico-PR permanecem na briga pelo topo

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O Brasileirão retornou após a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e as primeiras rodadas já provocaram mudanças importantes na tabela. Palmeiras e Flamengo seguem na parte de cima, enquanto a disputa por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento promete ser uma das atrações da reta final do campeonato.

O principal destaque neste retorno foi a manutenção da liderança do Palmeiras, que soma 41 pontos em 18 partidas. O Flamengo aparece na segunda colocação com 34 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Logo atrás estão Fluminense, Athletico-PR e Bragantino, completando o grupo dos cinco primeiros colocados.

Na parte de baixo da tabela, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense ocupam a zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, ganhou posições importantes após vencer o Vasco por 1 a 0 no Barradão e abriu distância para o Z-4.

Botafogo e Vitória sobem; Santos segue pressionado

Entre os destaques da rodada, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 no Nilton Santos e chegou aos 25 pontos, assumindo a nona colocação. O Vitória também comemorou uma vitória importante diante do Vasco e agora aparece na décima posição.

Já o Santos segue próximo da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos em 19 partidas, apenas um ponto acima do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

Outro confronto em andamento na rodada envolve Fluminense e Bragantino, duelo direto na parte de cima da classificação.

Classificação da Série A

Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota

Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas

Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Botafogo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Vitória – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas

Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas

Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Santos – 21 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 8 derrotas

Vasco – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas

Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas

Verde: classificação para a Libertadores



Verde escuro: Playoffs da Libertadores

Azul: classificação para a Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 19ª rodada



Botafogo 2 x 1 Santos

Vitória 1 x 0 Vasco

Jogos restantes da 19ª rodada

Sexta-feira (17/07)

Fluminense x Bragantino – 20h – Maracanã



Mirassol x Grêmio – 20h – Maião

Terça-feira (21/07)

Atlético-MG x Bahia – 19h30 – Arena MRV

Quarta-feira (22/07)

Coritiba x Palmeiras – 19h30 – Couto Pereira



São Paulo x Athletico-PR – 21h30 – Cícero de Souza Marques



Internacional x Cruzeiro – 21h30 – Beira-Rio



Chapecoense x Flamengo – 21h30 – Arena Condá

Quinta-feira (23/07)

Corinthians x Remo – 19h30 – Neo Química Arena

Jogo atrasado

4ª rodada

Bahia x Chapecoense – Sexta-feira (17/07), às 19h30

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