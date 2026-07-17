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Tabela da Série A: classificação atualizada do Brasileirão após a volta da Copa do Mundo

Palmeiras segue na liderança da Série A após a pausa para a Copa do Mundo, enquanto Flamengo, Fluminense e Athletico-PR permanecem na briga pelo topo

Por Lucas Valle Publicado em 17/07/2026 às 13:41 | Atualizado em 17/07/2026 às 13:43
Murilo e Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemoram gol
Murilo e Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemoram gol - Cesar Greco/Palmeiras

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O Brasileirão retornou após a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e as primeiras rodadas já provocaram mudanças importantes na tabela. Palmeiras e Flamengo seguem na parte de cima, enquanto a disputa por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento promete ser uma das atrações da reta final do campeonato.

O principal destaque neste retorno foi a manutenção da liderança do Palmeiras, que soma 41 pontos em 18 partidas. O Flamengo aparece na segunda colocação com 34 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Logo atrás estão Fluminense, Athletico-PR e Bragantino, completando o grupo dos cinco primeiros colocados.

Na parte de baixo da tabela, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense ocupam a zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, ganhou posições importantes após vencer o Vasco por 1 a 0 no Barradão e abriu distância para o Z-4.

Botafogo e Vitória sobem; Santos segue pressionado

Entre os destaques da rodada, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 no Nilton Santos e chegou aos 25 pontos, assumindo a nona colocação. O Vitória também comemorou uma vitória importante diante do Vasco e agora aparece na décima posição.

Já o Santos segue próximo da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos em 19 partidas, apenas um ponto acima do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

Outro confronto em andamento na rodada envolve Fluminense e Bragantino, duelo direto na parte de cima da classificação.

Classificação da Série A

  1. Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota
  2. Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  3. Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  4. Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  5. Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  6. Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  7. Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  8. São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  9. Botafogo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  10. Vitória – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  11. Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
  12. Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  13. Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  14. Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  15. Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  16. Santos – 21 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  17. Vasco – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  18. Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  19. Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
  20. Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas
  • Verde: classificação para a Libertadores
  • Verde escuro: Playoffs da Libertadores
  • Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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Resultados da 19ª rodada

  • Botafogo 2 x 1 Santos
  • Vitória 1 x 0 Vasco

Jogos restantes da 19ª rodada

Sexta-feira (17/07)

  • Fluminense x Bragantino – 20h – Maracanã
  • Mirassol x Grêmio – 20h – Maião

Terça-feira (21/07)

  • Atlético-MG x Bahia – 19h30 – Arena MRV

Quarta-feira (22/07)

  • Coritiba x Palmeiras – 19h30 – Couto Pereira
  • São Paulo x Athletico-PR – 21h30 – Cícero de Souza Marques
  • Internacional x Cruzeiro – 21h30 – Beira-Rio
  • Chapecoense x Flamengo – 21h30 – Arena Condá

Quinta-feira (23/07)

  • Corinthians x Remo – 19h30 – Neo Química Arena

Jogo atrasado

4ª rodada

  • Bahia x Chapecoense – Sexta-feira (17/07), às 19h30

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