Tabela da Série A: classificação atualizada do Brasileirão após a volta da Copa do Mundo
Palmeiras segue na liderança da Série A após a pausa para a Copa do Mundo, enquanto Flamengo, Fluminense e Athletico-PR permanecem na briga pelo topo
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O Brasileirão retornou após a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e as primeiras rodadas já provocaram mudanças importantes na tabela. Palmeiras e Flamengo seguem na parte de cima, enquanto a disputa por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento promete ser uma das atrações da reta final do campeonato.
O principal destaque neste retorno foi a manutenção da liderança do Palmeiras, que soma 41 pontos em 18 partidas. O Flamengo aparece na segunda colocação com 34 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Logo atrás estão Fluminense, Athletico-PR e Bragantino, completando o grupo dos cinco primeiros colocados.
Na parte de baixo da tabela, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense ocupam a zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, ganhou posições importantes após vencer o Vasco por 1 a 0 no Barradão e abriu distância para o Z-4.
Botafogo e Vitória sobem; Santos segue pressionado
Entre os destaques da rodada, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 no Nilton Santos e chegou aos 25 pontos, assumindo a nona colocação. O Vitória também comemorou uma vitória importante diante do Vasco e agora aparece na décima posição.
Já o Santos segue próximo da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos em 19 partidas, apenas um ponto acima do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.
Outro confronto em andamento na rodada envolve Fluminense e Bragantino, duelo direto na parte de cima da classificação.
Classificação da Série A
- Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota
- Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Botafogo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Vitória – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Santos – 21 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Vasco – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
- Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas
- Verde: classificação para a Libertadores
- Verde escuro: Playoffs da Libertadores
- Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Resultados da 19ª rodada
- Botafogo 2 x 1 Santos
- Vitória 1 x 0 Vasco
Jogos restantes da 19ª rodada
Sexta-feira (17/07)
- Fluminense x Bragantino – 20h – Maracanã
- Mirassol x Grêmio – 20h – Maião
Terça-feira (21/07)
- Atlético-MG x Bahia – 19h30 – Arena MRV
Quarta-feira (22/07)
- Coritiba x Palmeiras – 19h30 – Couto Pereira
- São Paulo x Athletico-PR – 21h30 – Cícero de Souza Marques
- Internacional x Cruzeiro – 21h30 – Beira-Rio
- Chapecoense x Flamengo – 21h30 – Arena Condá
Quinta-feira (23/07)
- Corinthians x Remo – 19h30 – Neo Química Arena
Jogo atrasado
4ª rodada
- Bahia x Chapecoense – Sexta-feira (17/07), às 19h30
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