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Bahia x Chapecoense ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

Em jogo atrasado da 4ª rodada, Bahia busca encostar no G-5, enquanto Chapecoense tenta reagir após campanha ruim no Brasileirão, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 17/07/2026 às 15:13
Juventude x Cuiab&aacute; pela S&eacute;rie B
Juventude x Cuiabá pela Série B - Blog do torcedor

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O Bahia enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida atrasada da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Bahia aproveitou a paralisação para o Mundial para disputar dois amistosos. O Tricolor goleou o Montevideo City por 4 a 1 e foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe ocupa a 6ª colocação e está a apenas três pontos do G-5. Antes da pausa, o Bahia encerrou uma sequência de oito partidas sem vitória ao vencer na última rodada da Série A.

A Chapecoense vive uma realidade bem diferente. Apesar de ter vencido o Grêmio em amistoso durante a paralisação, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. A equipe catarinense já acumula 10 derrotas em 17 jogos e venceu apenas uma partida na competição, justamente na estreia, quando bateu o Santos por 4 a 2, atualmente é o lanterna da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Premiere

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Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Data: Sexta-feira
  • Horário: 19h30 (de Brasília)

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