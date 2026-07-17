Bahia x Chapecoense ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

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Em jogo atrasado da 4ª rodada, Bahia busca encostar no G-5, enquanto Chapecoense tenta reagir após campanha ruim no Brasileirão, confira

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O Bahia enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida atrasada da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Bahia aproveitou a paralisação para o Mundial para disputar dois amistosos. O Tricolor goleou o Montevideo City por 4 a 1 e foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe ocupa a 6ª colocação e está a apenas três pontos do G-5. Antes da pausa, o Bahia encerrou uma sequência de oito partidas sem vitória ao vencer na última rodada da Série A.

A Chapecoense vive uma realidade bem diferente. Apesar de ter vencido o Grêmio em amistoso durante a paralisação, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. A equipe catarinense já acumula 10 derrotas em 17 jogos e venceu apenas uma partida na competição, justamente na estreia, quando bateu o Santos por 4 a 2, atualmente é o lanterna da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

Premiere

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Ficha da partida