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Brasileirao | Notícia

Quando volta o Brasileirão? Veja a data do retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo

A Série A do Campeonato Brasileiro foi interrompida para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e data para ser retomada está cada vez mais próxima

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 11:25
Taça do Brasileirão Betano
Taça do Brasileirão Betano - Vitor Silva/Botafogo

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A pausa para a Copa do Mundo de 2026 está perto do fim e os torcedores brasileiros já começam a voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Mundial ainda em andamento, a Série A já tem data marcada para retornar.

O Brasileirão recomeça antes mesmo da grande decisão da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho. A 19ª rodada será aberta no dia 16 de julho, encerrando o período de paralisação da principal competição nacional.

Quando volta o Brasileirão?

O retorno acontece na quinta-feira, 16 de julho, com duas partidas simultâneas:

  • Botafogo x Santos – 19h30
  • Vitória x Vasco – 19h30

No dia seguinte, a rodada continua com mais dois confrontos:

  • Fluminense x Bragantino – 20h
  • Mirassol x Grêmio – 20h

Os demais jogos serão disputados entre os dias 21 e 23 de julho.

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão

16/07 (quinta-feira)

  • 19h30 – Botafogo x Santos
  • 19h30 – Vitória x Vasco

17/07 (sexta-feira)

  • 20h – Fluminense x Bragantino
  • 20h – Mirassol x Grêmio

21/07 (terça-feira)

  • 19h30 – Atlético-MG x Bahia

22/07 (quarta-feira)

  • 19h30 – Coritiba x Palmeiras
  • 21h30 – São Paulo x Athletico-PR
  • 21h30 – Internacional x Cruzeiro
  • 21h30 – Chapecoense x Flamengo

23/07 (quinta-feira)

  • 19h30 – Corinthians x Remo

Brasileirão volta antes da final da Copa

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, mas a Série A retorna três dias antes, permitindo que clubes e jogadores retomem o calendário nacional enquanto o Mundial ainda estará em andamento.

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A 19ª rodada será disputada ao longo de cinco dias, com partidas entre quinta-feira (16) e quinta-feira (23), marcando oficialmente a retomada do Brasileirão.

Onde assistir aos jogos da 19ª rodada

  • Botafogo x Santos - Premiere, Record e CazéTV
  • Vitória x Vasco - Premiere
  • Fluminense x Bragantino - Premiere
  • Mirassol x Grêmio - Premiere
  • Atlético-MG x Bahia - Premiere e SporTV
  • Coritiba x Palmeiras - Amazon Prime Video
  • São Paulo x Athletico-PR - Globo, ge tv e Premiere
  • Chapecoense x Flamengo - Globo e Premiere
  • Internacional x Cruzeiro - Globo e Premiere
  • Corinthians x Remo - Premiere e SporTV

Classificação atual do Brasileirão

  1. Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota
  2. Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas*
  3. Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  4. Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  5. Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  6. Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*
  7. Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  8. São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  9. Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
  10. Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  11. Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  12. Botafogo – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*
  13. Vitória – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*
  14. Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  15. Santos – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  16. Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  17. Vasco – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
  18. Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  19. Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas*
  20. Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas*

*Com um jogo a menos.

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