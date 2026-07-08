Quando volta o Brasileirão? Veja a data do retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo

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A Série A do Campeonato Brasileiro foi interrompida para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e data para ser retomada está cada vez mais próxima

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A pausa para a Copa do Mundo de 2026 está perto do fim e os torcedores brasileiros já começam a voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Mundial ainda em andamento, a Série A já tem data marcada para retornar.

O Brasileirão recomeça antes mesmo da grande decisão da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho. A 19ª rodada será aberta no dia 16 de julho, encerrando o período de paralisação da principal competição nacional.

Quando volta o Brasileirão?

O retorno acontece na quinta-feira, 16 de julho, com duas partidas simultâneas:

Botafogo x Santos – 19h30



Vitória x Vasco – 19h30

No dia seguinte, a rodada continua com mais dois confrontos:

Fluminense x Bragantino – 20h



Mirassol x Grêmio – 20h

Os demais jogos serão disputados entre os dias 21 e 23 de julho.

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão

16/07 (quinta-feira)

19h30 – Botafogo x Santos



19h30 – Vitória x Vasco

17/07 (sexta-feira)

20h – Fluminense x Bragantino



20h – Mirassol x Grêmio

21/07 (terça-feira)

19h30 – Atlético-MG x Bahia



22/07 (quarta-feira)

19h30 – Coritiba x Palmeiras



21h30 – São Paulo x Athletico-PR



21h30 – Internacional x Cruzeiro



21h30 – Chapecoense x Flamengo



23/07 (quinta-feira)



19h30 – Corinthians x Remo

Brasileirão volta antes da final da Copa

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, mas a Série A retorna três dias antes, permitindo que clubes e jogadores retomem o calendário nacional enquanto o Mundial ainda estará em andamento.

A 19ª rodada será disputada ao longo de cinco dias, com partidas entre quinta-feira (16) e quinta-feira (23), marcando oficialmente a retomada do Brasileirão.

Onde assistir aos jogos da 19ª rodada



Botafogo x Santos - Premiere, Record e CazéTV



Vitória x Vasco - Premiere



Fluminense x Bragantino - Premiere



Mirassol x Grêmio - Premiere



Atlético-MG x Bahia - Premiere e SporTV



Coritiba x Palmeiras - Amazon Prime Video



São Paulo x Athletico-PR - Globo, ge tv e Premiere



Chapecoense x Flamengo - Globo e Premiere



Internacional x Cruzeiro - Globo e Premiere



Corinthians x Remo - Premiere e SporTV

Classificação atual do Brasileirão

Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota

Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas*

Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas

Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*

Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas

Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas

Botafogo – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*

Vitória – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*

Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Santos – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Vasco – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas

Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas

Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas*

Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas*

*Com um jogo a menos.