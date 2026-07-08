Quando volta o Brasileirão? Veja a data do retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo
A Série A do Campeonato Brasileiro foi interrompida para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e data para ser retomada está cada vez mais próxima
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A pausa para a Copa do Mundo de 2026 está perto do fim e os torcedores brasileiros já começam a voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Mundial ainda em andamento, a Série A já tem data marcada para retornar.
O Brasileirão recomeça antes mesmo da grande decisão da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho. A 19ª rodada será aberta no dia 16 de julho, encerrando o período de paralisação da principal competição nacional.
Quando volta o Brasileirão?
O retorno acontece na quinta-feira, 16 de julho, com duas partidas simultâneas:
- Botafogo x Santos – 19h30
- Vitória x Vasco – 19h30
No dia seguinte, a rodada continua com mais dois confrontos:
- Fluminense x Bragantino – 20h
- Mirassol x Grêmio – 20h
Os demais jogos serão disputados entre os dias 21 e 23 de julho.
Jogos da 19ª rodada do Brasileirão
16/07 (quinta-feira)
- 19h30 – Botafogo x Santos
- 19h30 – Vitória x Vasco
17/07 (sexta-feira)
- 20h – Fluminense x Bragantino
- 20h – Mirassol x Grêmio
21/07 (terça-feira)
- 19h30 – Atlético-MG x Bahia
22/07 (quarta-feira)
- 19h30 – Coritiba x Palmeiras
- 21h30 – São Paulo x Athletico-PR
- 21h30 – Internacional x Cruzeiro
- 21h30 – Chapecoense x Flamengo
23/07 (quinta-feira)
- 19h30 – Corinthians x Remo
Brasileirão volta antes da final da Copa
A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, mas a Série A retorna três dias antes, permitindo que clubes e jogadores retomem o calendário nacional enquanto o Mundial ainda estará em andamento.
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A 19ª rodada será disputada ao longo de cinco dias, com partidas entre quinta-feira (16) e quinta-feira (23), marcando oficialmente a retomada do Brasileirão.
Onde assistir aos jogos da 19ª rodada
- Botafogo x Santos - Premiere, Record e CazéTV
- Vitória x Vasco - Premiere
- Fluminense x Bragantino - Premiere
- Mirassol x Grêmio - Premiere
- Atlético-MG x Bahia - Premiere e SporTV
- Coritiba x Palmeiras - Amazon Prime Video
- São Paulo x Athletico-PR - Globo, ge tv e Premiere
- Chapecoense x Flamengo - Globo e Premiere
- Internacional x Cruzeiro - Globo e Premiere
- Corinthians x Remo - Premiere e SporTV
Classificação atual do Brasileirão
- Palmeiras – 41 pontos – 18 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 1 derrota
- Flamengo – 34 pontos – 17 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 3 derrotas*
- Fluminense – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Athletico-PR – 30 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Bragantino – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Bahia – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*
- Coritiba – 26 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- São Paulo – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Atlético-MG – 24 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Corinthians – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Cruzeiro – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Botafogo – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*
- Vitória – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*
- Internacional – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Santos – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Grêmio – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Vasco – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
- Remo – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Mirassol – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas*
- Chapecoense – 9 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 6 empates – 10 derrotas*
*Com um jogo a menos.