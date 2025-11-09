fechar
Resultado Flamengo x Santos hoje (9): placar em tempo ao vivo

Veja onde assistir Flamengo x Santos neste domingo 09/11 às 18h30 no Maracanã transmissão do Premiere via Globoplay por assinatura

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 18:31
Arrascaeta recebe abraço de Bruno Henrique após gol do Flamengo
Arrascaeta recebe abraço de Bruno Henrique após gol do Flamengo - Instagram/Flamengo

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (09/11), às 18h30 (Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca em campo objetivos distintos na reta final: o Flamengo briga ponto a ponto pelas primeiras posições, enquanto o Santos tenta somar fora de casa para sair da zona de rebaixamento. 

No recorte mais recente da tabela, o Flamengo aparece com 65 pontos em 31 jogos, perseguindo o líder e sustentando campanha sólida.

Do outro lado, o Santos tem 33 pontos em 31 partidas e ocupa a 17ª colocação, primeiro posto dentro do Z4. A missão é clara: pontuar fora de casa para ultrapassar a linha de corte e ganhar fôlego no trecho final. O cenário adiciona pressão competitiva aos dois lados: para o Flamengo, vale seguir colado na liderança; para o Santos, vale a sobrevivência na Série A.

Transmissão ao vivo

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view). É possível assistir online pelo Globoplay, acessando o sinal do Premiere dentro da plataforma. A exibição não é gratuita: é necessário ter assinatura ativa do pay-per-view.

Resultado: Flamengo x Santos

Acompanhe ao vivo o jogo com narração sem imagens e atualização do placar em tempo real:

Ficha do jogo

  • Data: 09/11/2025
  • Horário: 18h30 (Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)
  • Torneio: Campeonato Brasileiro – Série A (33ª rodada)
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view) – acesso online via Globoplay com assinatura

 

