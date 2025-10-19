Classificação Brasileirão atualizada: briga pelo título após 29ª rodada
Confira como anda a briga pelo título, Libertadores e contra o rebaixamento após os resultados da 29ª rodada, disputada neste fim de semana
O Brasileirão chega à 29ª rodada com o topo da tabela em ebulição. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança com 61 pontos cada (28 jogos), separados pelos critérios de desempate. Logo atrás, o Cruzeiro aparece com 56 pontos em 29 partidas e mantém a perseguição direta.
A rodada começou a redesenhar o cenário com vitória rubro-negra sobre o Palmeiras por 3x2 e triunfos de Corinthians e Cruzeiro, deixando o título totalmente em aberto para a reta final.
A luta por vaga na Libertadores está intensa. No momento, Botafogo (43) e Bahia (43, com dois jogos a menos) completam o G6, mas sentem a pressão de quem vem logo atrás. Fluminense (41) e São Paulo (38) miram uma arrancada e podem encurtar a distância dependendo dos jogos em andamento.
Vasco, Bragantino, Grêmio e Corinthinas, todos com 36 pontos, formam um bloco intermediário que oscila, mas ainda sonha com salto na tabela conforme os resultados de hoje e de amanhã.
Na parte de baixo, o alerta segue ligado. Santos (31) tenta respirar fora do Z4, enquanto EC Vitória (28), Fortaleza (24), Juventude (23) e Sport (17) compõem a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente.
Classificação do Brasileirão atualizada
- Palmeiras – 61 pts (28j)
- Flamengo – 61 pts (28j)
- Cruzeiro – 56 pts (29j)
- Mirassol – 49 pts (28j)
- Botafogo – 43 pts (28j)
- Bahia – 43 pts (27j)
- Fluminense – 41 pts (27j)
- São Paulo – 38 pts (28j)
- Vasco – 36 pts (28j)
- Bragantino – 36 pts (28j)
- Grêmio – 36 pts (28j)
- Corinthians – 36 pts (29j)
- Ceará – 35 pts (27j)
- Atlético-MG – 33 pts (28j)
- Internacional – 32 pts (27j)
- Santos – 31 pts (27j)
- EC Vitória – 28 pts (28j)
- Fortaleza – 24 pts (28j)
- Juventude – 23 pts (28j)
- Sport – 17 pts (27j)
Resultados da 29ª rodada
- Corinthians 1x0 Atlético-MG
- Cruzeiro 1x0 Fortaleza
- Flamengo 3x2 Palmeiras
Em andamento
- Mirassol x São Paulo
- Internacional x Sport
- Ceará x Botafogo
- Bahia x Grêmio, 20h30
Amanhã
- Juventude x Bragantino, 19h
- Vasco x Fluminense, 19h30
- Santos x EC Vitória, 21h30