Brasileirao | Notícia

Classificação Brasileirão atualizada: briga pelo título após 29ª rodada

Confira como anda a briga pelo título, Libertadores e contra o rebaixamento após os resultados da 29ª rodada, disputada neste fim de semana

Por Thiago Wagner Publicado em 19/10/2025 às 18:57
Pedro abraçado por demais jogadores do Flamengo após gol
Pedro abraçado por demais jogadores do Flamengo após gol - Instagram/Flamengo

O Brasileirão chega à 29ª rodada com o topo da tabela em ebulição. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança com 61 pontos cada (28 jogos), separados pelos critérios de desempate. Logo atrás, o Cruzeiro aparece com 56 pontos em 29 partidas e mantém a perseguição direta.

A rodada começou a redesenhar o cenário com vitória rubro-negra sobre o Palmeiras por 3x2 e triunfos de Corinthians e Cruzeiro, deixando o título totalmente em aberto para a reta final.

A luta por vaga na Libertadores está intensa. No momento, Botafogo (43) e Bahia (43, com dois jogos a menos) completam o G6, mas sentem a pressão de quem vem logo atrás. Fluminense (41) e São Paulo (38) miram uma arrancada e podem encurtar a distância dependendo dos jogos em andamento.

Vasco, Bragantino, Grêmio e Corinthinas, todos com 36 pontos, formam um bloco intermediário que oscila, mas ainda sonha com salto na tabela conforme os resultados de hoje e de amanhã.

Na parte de baixo, o alerta segue ligado. Santos (31) tenta respirar fora do Z4, enquanto EC Vitória (28), Fortaleza (24), Juventude (23) e Sport (17) compõem a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente. 

Classificação do Brasileirão atualizada

  1. Palmeiras – 61 pts (28j)
  2. Flamengo – 61 pts (28j)
  3. Cruzeiro – 56 pts (29j)
  4. Mirassol – 49 pts (28j)
  5. Botafogo – 43 pts (28j)
  6. Bahia – 43 pts (27j)
  7. Fluminense – 41 pts (27j)
  8. São Paulo – 38 pts (28j)
  9. Vasco – 36 pts (28j)
  10. Bragantino – 36 pts (28j)
  11. Grêmio – 36 pts (28j)
  12. Corinthians – 36 pts (29j)
  13. Ceará – 35 pts (27j)
  14. Atlético-MG – 33 pts (28j)
  15. Internacional – 32 pts (27j)
  16. Santos – 31 pts (27j)
  17. EC Vitória – 28 pts (28j)
  18. Fortaleza – 24 pts (28j)
  19. Juventude – 23 pts (28j)
  20. Sport – 17 pts (27j)

Resultados da 29ª rodada

  • Corinthians 1x0 Atlético-MG
  • Cruzeiro 1x0 Fortaleza
  • Flamengo 3x2 Palmeiras

Em andamento

  • Mirassol x São Paulo
  • Internacional x Sport
  • Ceará x Botafogo
  • Bahia x Grêmio, 20h30

Amanhã

  • Juventude x Bragantino, 19h
  • Vasco x Fluminense, 19h30
  • Santos x EC Vitória, 21h30

