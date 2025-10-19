Classificação Brasileirão atualizada: briga pelo título após 29ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como anda a briga pelo título, Libertadores e contra o rebaixamento após os resultados da 29ª rodada, disputada neste fim de semana

O Brasileirão chega à 29ª rodada com o topo da tabela em ebulição. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança com 61 pontos cada (28 jogos), separados pelos critérios de desempate. Logo atrás, o Cruzeiro aparece com 56 pontos em 29 partidas e mantém a perseguição direta.

A rodada começou a redesenhar o cenário com vitória rubro-negra sobre o Palmeiras por 3x2 e triunfos de Corinthians e Cruzeiro, deixando o título totalmente em aberto para a reta final.

A luta por vaga na Libertadores está intensa. No momento, Botafogo (43) e Bahia (43, com dois jogos a menos) completam o G6, mas sentem a pressão de quem vem logo atrás. Fluminense (41) e São Paulo (38) miram uma arrancada e podem encurtar a distância dependendo dos jogos em andamento.

Vasco, Bragantino, Grêmio e Corinthinas, todos com 36 pontos, formam um bloco intermediário que oscila, mas ainda sonha com salto na tabela conforme os resultados de hoje e de amanhã.

Na parte de baixo, o alerta segue ligado. Santos (31) tenta respirar fora do Z4, enquanto EC Vitória (28), Fortaleza (24), Juventude (23) e Sport (17) compõem a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente.

Classificação do Brasileirão atualizada

Palmeiras – 61 pts (28j) Flamengo – 61 pts (28j) Cruzeiro – 56 pts (29j) Mirassol – 49 pts (28j) Botafogo – 43 pts (28j) Bahia – 43 pts (27j) Fluminense – 41 pts (27j) São Paulo – 38 pts (28j) Vasco – 36 pts (28j) Bragantino – 36 pts (28j)

Grêmio – 36 pts (28j) Corinthians – 36 pts (29j) Ceará – 35 pts (27j) Atlético-MG – 33 pts (28j) Internacional – 32 pts (27j) Santos – 31 pts (27j) EC Vitória – 28 pts (28j) Fortaleza – 24 pts (28j) Juventude – 23 pts (28j) Sport – 17 pts (27j)

Resultados da 29ª rodada

Corinthians 1x0 Atlético-MG

Cruzeiro 1x0 Fortaleza

Flamengo 3x2 Palmeiras

Em andamento

Mirassol x São Paulo

Internacional x Sport

Ceará x Botafogo

Bahia x Grêmio, 20h30

Amanhã