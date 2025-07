Bahia vence o Juventude e crava uma vaga no G-4 do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bahia está no G-4 do Brasileirão. Na noite deste domingo, o time embalou o quinto jogo invicto - quarta vitória neste meio tempo - ao bater o Juventude, por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Jean Lucas marcou dois gols e Lucho Rodríguez o outro do jogo válido pela 17ª rodada.

Com o resultado, o Bahia foi aos 28 pontos e assumiu a quarta colocação, mesmo tendo feito dois jogos a menos em relação a alguns adversários diretos. O Juventude, por sua vez, conheceu a sua terceira derrota seguida e segue no Z-4, na 19ª colocação com 11 pontos, ameaçado pelo rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Juventude quem criou a primeira chance de perigo. Aos nove minutos, Gabriel Taliari invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola explodiu no travessão antes de sair.

Organizado, o Bahia de Rogério Ceni, seguia tentando. E, aos 26 minutos, foi coroado com um gol. Ademir tabelou com Jean Lucas, que apareceu na área e só teve o trabalho de empurrar para o gol Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Bahia segurou mesmo a vitória parcial pelo placar de 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu em cima e ampliou aos 12 minutos. Everton Ribeiro arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga e sobrou para Jean Lucas, que estava no lugar certo, na hora certa, para finalizar firme e praticamente decretar a vitória.

A situação piorou ainda mais aos 31 minutos para o Juventude, quando Hudson acabou expulso por segurar o adversário pela camisa e levou o segundo cartão amarelo, deixando os gaúchos com um a menos. Sem forças, o visitante apenas viu o Bahia controlar a vantagem. E ainda sofreu o terceiro gol nos acréscimos, quando Lucho Rodríguez recebeu o passe de Kayky entre os zagueiros e tocou rasteiro na saída do goleiro, aos 47 minutos.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da 18ª rodada. No sábado (2), o Bahia visita o lanterna Sport, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 16h. Na segunda-feira (4), o Juventude encara o Santos, no MorumBis, em São Paulo, às 20h.