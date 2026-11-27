Central, Petrolina, América-PE e Íbis disputam três vagas no Turno Frevo; confira os cenários de classificação para a última rodada do quadrangular

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Campeonato Pernambucano 2026/2027 conhecerá, neste domingo (29), os últimos classificados para o Turno Frevo. A terceira e última rodada do quadrangular final do Turno Forró também definirá o campeão da primeira etapa do Estadual.

Petrolina, Central, América-PE e Íbis chegam à rodada decisiva em situações diferentes na tabela de classificação. Apenas uma equipe já garantiu matematicamente sua presença na próxima fase, enquanto as outras três disputam as duas vagas restantes.

Os confrontos entre Central e Petrolina, no Lacerdão, em Caruaru, e Íbis e América-PE, nos Aflitos, no Recife, serão disputados simultaneamente, às 16h.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como está a classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano?

O Petrolina assumiu a liderança isolada do quadrangular após empatar por 2 a 2 com o Íbis, na última quarta-feira (25), no Estádio Paulo Coelho. Com quatro pontos, a Fera Sertaneja já está garantida no Turno Frevo.

O Central, que iniciou a fase decisiva na liderança, perdeu por 3 a 2 para o América-PE e caiu para a segunda colocação. A Patativa e o Mequinha possuem três pontos cada, mas a equipe caruaruense leva vantagem no saldo de gols.

Na última colocação, o Íbis conquistou seu primeiro ponto no quadrangular diante do Petrolina e chega à rodada decisiva ainda com possibilidades de classificação.

Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG 1º Petrolina* 4 2 1 1 0 3 2 +1 2º Central 3 2 1 0 1 4 3 +1 3º América-PE 3 2 1 0 1 3 3 0 4º Íbis 1 2 0 1 1 2 4 -2

Verde: Zona de classificação para o Turno Frevo

Vermelho: Zona de eliminação

*Petrolina já está matematicamente classificado para o Turno Frevo.

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

O que o Petrolina precisa para se classificar no Campeonato Pernambucano?

Nada. O Petrolina é o único clube que chega à última rodada com a classificação para o Turno Frevo assegurada. A equipe sertaneja venceu o América-PE na estreia e empatou com o Íbis na segunda rodada.

Com quatro pontos, a Fera Sertaneja não pode terminar na última colocação, independentemente dos resultados deste domingo (29).

O objetivo do Petrolina agora é conquistar o título do Turno Forró. Uma vitória diante do Central garante a conquista, sem depender do resultado da outra partida.

Vitória: garante o título do Turno Forró;

garante o título do Turno Forró; Empate: estará classificado e será campeão caso o América-PE não vença o Íbis;

estará classificado e será campeão caso o América-PE não vença o Íbis; Derrota: estará classificado, mas ficará sem o título.

O que o Central precisa para se classificar no Campeonato Pernambucano?

O Central chega à última rodada precisando de pelo menos um empate diante do Petrolina para garantir sua presença no Turno Frevo sem depender do resultado da partida entre Íbis e América-PE.

Em caso de vitória, a Patativa chegará aos seis pontos e também poderá conquistar o título do Turno Forró, dependendo do resultado do América-PE e dos critérios de desempate.

Mesmo se perder para o Petrolina, o Central ainda poderá garantir a classificação. Neste cenário, um empate ou uma vitória do América-PE diante do Íbis assegurará a vaga da equipe caruaruense.

Caso o Central seja derrotado e o Íbis vença o América-PE, a Patativa e o Mequinha terminarão empatados com três pontos, deixando a definição da última vaga para os critérios de desempate.

Vitória: garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró;

garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró; Empate: garante a classificação;

garante a classificação; Derrota: torce para que o Íbis não vença. Caso o Pássaro Preto conquiste os três pontos, a vaga será definida pelos critérios de desempate entre Central e América-PE.

O que o América-PE precisa para se classificar no Campeonato Pernambucano?

Após vencer o Central por 3 a 2 na segunda rodada, o América-PE chega ao confronto direto com o Íbis em vantagem na disputa por uma vaga no segundo turno do Estadual.

O Mequinha precisa de apenas um empate para garantir a classificação. Com o resultado, chegará aos quatro pontos e não poderá ser ultrapassado pelo Pássaro Preto.

Uma vitória levará o Alviverde aos seis pontos e manterá viva a possibilidade de conquistar o título do Turno Forró.

Em caso de derrota, o América-PE precisará torcer por uma vitória do Petrolina sobre o Central e superar a Patativa nos critérios de desempate.

Vitória: garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró;

garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró; Empate: garante a classificação;

garante a classificação; Derrota: precisará de uma derrota do Central e levar vantagem nos critérios de desempate.

O que o Íbis precisa para se classificar no Campeonato Pernambucano?

Apesar de ocupar a última colocação do quadrangular, o Íbis depende apenas de seu próprio resultado para garantir uma vaga no Turno Frevo.

Com um ponto conquistado em duas partidas, o Pássaro Preto precisa vencer o América-PE por qualquer placar. A equipe chegaria aos quatro pontos e ultrapassaria o Mequinha na tabela de classificação.

Qualquer outro resultado provocará a eliminação do Íbis, independentemente do que acontecer no confronto entre Central e Petrolina.

Vitória: garante a classificação;

garante a classificação; Empate: será eliminado;

será eliminado; Derrota: será eliminado.

Quem ainda pode ser campeão do Turno Forró do Campeonato Pernambucano?

Além das vagas no Turno Frevo, a última rodada do quadrangular também definirá o campeão da primeira etapa do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

Petrolina, Central e América-PE possuem possibilidades de conquistar o título. O Íbis, mesmo que vença seu último compromisso, não poderá terminar na liderança do quadrangular.

Petrolina: será campeão se vencer o Central ou se empatar e o América-PE não vencer o Íbis;

será campeão se vencer o Central ou se empatar e o América-PE não vencer o Íbis; Central: precisa vencer o Petrolina e torcer para que o América-PE não vença o Íbis. Caso os dois clubes vençam, o título será definido pelos critérios de desempate;

precisa vencer o Petrolina e torcer para que o América-PE não vença o Íbis. Caso os dois clubes vençam, o título será definido pelos critérios de desempate; América-PE: precisa vencer o Íbis e torcer para que o Central não vença o Petrolina. Caso a Patativa também vença, a definição ficará para os critérios de desempate;

precisa vencer o Íbis e torcer para que o Central não vença o Petrolina. Caso a Patativa também vença, a definição ficará para os critérios de desempate; Íbis: não possui mais chances de conquistar o título.

Veja os resultados do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27

1ª rodada - Sábado (21/11)

Petrolina 1 x 0 América-PE - Estádio Paulo Coelho (Petrolina);

- Estádio Paulo Coelho (Petrolina); Central 2 x 0 Íbis - Estádio Lacerdão (Caruaru).

2ª rodada - Quarta-feira (25/11)

Petrolina 2 x 2 Íbis - Estádio Paulo Coelho (Petrolina);

- Estádio Paulo Coelho (Petrolina); América-PE 3 x 2 Central - Estádio dos Aflitos (Recife).

Jogos da última rodada do quadrangular do Pernambucano

3ª rodada - Domingo (29/11)

16h - Íbis x América-PE - Estádio dos Aflitos (Recife);

- Estádio dos Aflitos (Recife); 16h - Central x Petrolina - Estádio Lacerdão (Caruaru).

Os dois confrontos terão transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da TV FPF, no YouTube.

Quais times já estão classificados para o Campeonato Pernambucano 2027?

O Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027 contará com dez equipes. Além dos sete clubes previamente classificados, os três primeiros colocados do quadrangular final do Turno Forró garantirão presença na segunda etapa do Estadual.

Com a classificação antecipada do Petrolina, oito equipes já estão confirmadas:

Sport;

Náutico;

Santa Cruz;

Retrô;

Maguary;

Decisão;

Vitória das Tabocas;

Petrolina.

As duas vagas restantes serão preenchidas por Central, América-PE ou Íbis. O início do Turno Frevo está previsto para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!