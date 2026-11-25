DJ brasileiro fará apresentação de sete minutos no Estádio Centenário, em Montevidéu, antes da retomada da decisão continental deste sábado

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O DJ, produtor e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração do show do intervalo da final da Copa Libertadores de 2026. A apresentação terá sete minutos de duração e acontecerá neste sábado (28), durante a decisão entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O espetáculo será uma novidade na história da competição. Pela primeira vez, a Libertadores terá uma apresentação musical durante o intervalo da partida, seguindo um modelo de entretenimento já utilizado em grandes eventos esportivos internacionais.

A bola começa a rolar às 17h (de Brasília). A final será disputada em jogo único e terá transmissão da TV Globo, GE TV, Fox Sports e Disney+.

Quem vai cantar no show da final da Libertadores?

Pedro Sampaio será responsável pela apresentação musical do intervalo. O artista brasileiro comandará um espetáculo de sete minutos, com coreografias e uma proposta que combina elementos do funk carioca com a cultura do futebol.

O show será realizado fora do campo de jogo, para preservar o gramado e respeitar o intervalo regulamentar de 15 minutos. A apresentação integra uma iniciativa inédita da Conmebol para a decisão do torneio.

O evento conta com patrocínio principal da Coca-Cola, dentro da campanha internacional "Sinta Tudo com Coca-Cola". A marca também disponibilizou um cadastro oficial para que torcedores brasileiros concorram a uma unidade da bola utilizada na final.

Show do intervalo será novidade na Libertadores

A apresentação de Pedro Sampaio marca a primeira vez, nos 66 anos de história da Libertadores, que a decisão terá um espetáculo musical durante o intervalo. A proposta segue o modelo do tradicional Halftime Show do Super Bowl, final do futebol americano dos Estados Unidos.

A iniciativa faz parte da estratégia da Conmebol de aproximar o futebol do entretenimento de massa e ampliar a projeção internacional das competições sul-americanas. O objetivo da entidade é se consolidar até 2030 como referência global no setor.

As apresentações musicais de abertura da final também serão mantidas. Desde 2019, a competição já recebeu artistas como Anitta, Buchecha e Ferrugem nesse momento da programação.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou a intenção de ampliar as experiências oferecidas aos torcedores e investir em iniciativas que fortaleçam o entretenimento esportivo na América do Sul.

Quando será a final da Libertadores 2026?

Palmeiras e Estudiantes de La Plata disputam o título da Copa Libertadores neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O confronto será decidido em partida única.

O Palmeiras busca o quarto título continental, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.

A decisão também marca o reencontro dos clubes em uma final continental no mesmo estádio. Em 1968, o Estudiantes venceu o Palmeiras por 2 a 0 no jogo desempate e conquistou seu primeiro título da Libertadores.

Onde assistir à final da Libertadores ao vivo?

A decisão entre Palmeiras e Estudiantes terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas:

TV aberta: TV Globo e GE TV;

TV Globo e GE TV; TV por assinatura: Fox Sports;

Fox Sports; Streaming: Disney+.

Ficha técnica da final da Libertadores