Show da final da Libertadores 2026: saiba quem vai tocar e veja os detalhes
DJ brasileiro fará apresentação de sete minutos no Estádio Centenário, em Montevidéu, antes da retomada da decisão continental deste sábado
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O DJ, produtor e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração do show do intervalo da final da Copa Libertadores de 2026. A apresentação terá sete minutos de duração e acontecerá neste sábado (28), durante a decisão entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
O espetáculo será uma novidade na história da competição. Pela primeira vez, a Libertadores terá uma apresentação musical durante o intervalo da partida, seguindo um modelo de entretenimento já utilizado em grandes eventos esportivos internacionais.
A bola começa a rolar às 17h (de Brasília). A final será disputada em jogo único e terá transmissão da TV Globo, GE TV, Fox Sports e Disney+.
Quem vai cantar no show da final da Libertadores?
Pedro Sampaio será responsável pela apresentação musical do intervalo. O artista brasileiro comandará um espetáculo de sete minutos, com coreografias e uma proposta que combina elementos do funk carioca com a cultura do futebol.
O show será realizado fora do campo de jogo, para preservar o gramado e respeitar o intervalo regulamentar de 15 minutos. A apresentação integra uma iniciativa inédita da Conmebol para a decisão do torneio.
O evento conta com patrocínio principal da Coca-Cola, dentro da campanha internacional "Sinta Tudo com Coca-Cola". A marca também disponibilizou um cadastro oficial para que torcedores brasileiros concorram a uma unidade da bola utilizada na final.
Show do intervalo será novidade na Libertadores
A apresentação de Pedro Sampaio marca a primeira vez, nos 66 anos de história da Libertadores, que a decisão terá um espetáculo musical durante o intervalo. A proposta segue o modelo do tradicional Halftime Show do Super Bowl, final do futebol americano dos Estados Unidos.
A iniciativa faz parte da estratégia da Conmebol de aproximar o futebol do entretenimento de massa e ampliar a projeção internacional das competições sul-americanas. O objetivo da entidade é se consolidar até 2030 como referência global no setor.
As apresentações musicais de abertura da final também serão mantidas. Desde 2019, a competição já recebeu artistas como Anitta, Buchecha e Ferrugem nesse momento da programação.
O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou a intenção de ampliar as experiências oferecidas aos torcedores e investir em iniciativas que fortaleçam o entretenimento esportivo na América do Sul.
Quando será a final da Libertadores 2026?
Palmeiras e Estudiantes de La Plata disputam o título da Copa Libertadores neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O confronto será decidido em partida única.
O Palmeiras busca o quarto título continental, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.
A decisão também marca o reencontro dos clubes em uma final continental no mesmo estádio. Em 1968, o Estudiantes venceu o Palmeiras por 2 a 0 no jogo desempate e conquistou seu primeiro título da Libertadores.
Onde assistir à final da Libertadores ao vivo?
A decisão entre Palmeiras e Estudiantes terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas:
- TV aberta: TV Globo e GE TV;
- TV por assinatura: Fox Sports;
- Streaming: Disney+.
Ficha técnica da final da Libertadores
- Jogo: Palmeiras x Estudiantes de La Plata;
- Competição: Copa Libertadores 2026;
- Data: sábado, 28 de novembro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai;
- Show do intervalo: Pedro Sampaio;
- Duração da apresentação: sete minutos;
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
- VAR: Juan Soto (Venezuela).