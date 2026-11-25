Petrolina avança no Pernambucano 2026/27 após empate com Íbis e América vence Central em duelo de cinco gols
Fera Sertaneja empatou com o Íbis nesta quarta-feira (25), chegou aos quatro pontos e assegurou a vaga antecipada no 2º turno de 2027
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A 2ª rodada do Quadrangular do 1º Turno do Campeonato Pernambucano 2026/27, disputada na tarde desta quarta-feira (25), manteve a briga totalmente aberta pelas vagas na próxima fase. Nos Aflitos, o Central derrotou o América por 3 a 2 em uma partida movimentada, enquanto Petrolina e Íbis ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio Paulo Coelho, deixando as quatro equipes com chances reais de classificação.
No Recife, a Patativa construiu a vitória com dois gols de Gilvan e um de Hitalo. O Mequinha chegou a balançar as redes com Felipe Ramon e Emerson, mas não evitou o revés. Já no Sertão, a Fera Sertaneja marcou com Pedro Henrique e Adsonaldo, enquanto o Pássaro Preto buscou a igualdade fora de casa com gols de Cordeiro e Michel Ortega.
Com o encerramento da rodada, o Petrolina assumiu a liderança isolada da chave, somando quatro pontos. Logo atrás aparecem Central e América, empatados com três pontos cada. O Íbis conquistou seu primeiro ponto na competição e ocupa a quarta colocação, mas segue vivo na disputa.
A definição dos classificados acontecerá na 3ª e última rodada, marcada para este domingo (29), às 16h (de Brasília), com jogos simultâneos entre Íbis x América, além do confronto direto entre Central x Petrolina. Ao fim deste tiro curto de três rodadas, os três melhores colocados avançam para o segundo turno do Estadual em 2027.
2º turno do Pernambucano 2026/27
As três equipes que garantirem as respectivas classificações vão se juntar aos sete clubes já assegurados na próxima fase: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória das Tabocas.
Segundo o cronograma divulgado pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, a abertura do turno seguinte está prevista para o dia 2 de janeiro, com o duelo entre Retrô e Maguary, enquanto as demais partidas serão disputadas no dia 3.