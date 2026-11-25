Decisão entre brasileiros e argentinos será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, neste sábado; confira os preços e as etapas de venda

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Os ingressos para a final da Copa Libertadores de 2026 estão esgotados. A confirmação de casa cheia foi anunciada pelo presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, durante o lançamento da programação do evento em Montevidéu.

Palmeiras e Estudiantes de La Plata decidem o título neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, na capital uruguaia. A partida será disputada em jogo único.

As entradas foram comercializadas em três categorias, com preços entre US$ 95 e US$ 340. A venda ocorreu pela internet, por meio da plataforma oficial da Conmebol, e teve etapas específicas para o público geral e para os torcedores dos finalistas.

Quanto custavam os ingressos para a final da Libertadores?

Os bilhetes foram divididos em três categorias, com valores diferentes de acordo com o setor do estádio. A Categoria 3 teve preço reduzido e foi reservada exclusivamente às torcidas de Palmeiras e Estudiantes.

Categoria 1: US$ 340, aproximadamente R$ 1.818;

US$ 340, aproximadamente R$ 1.818; Categoria 2: US$ 250, aproximadamente R$ 1.337;

US$ 250, aproximadamente R$ 1.337; Categoria 3: US$ 95, aproximadamente R$ 508 ou 3.938 pesos uruguaios.

Para a Categoria 3, foram disponibilizados 12 mil ingressos para cada clube finalista.

Os torcedores do Palmeiras ficaram destinados à Tribuna Colombes, no setor Norte do Centenário. Já a torcida do Estudiantes ocupou a Tribuna Ámsterdam, no setor Sul.

Como comprar ingressos para Palmeiras x Estudiantes?

A comercialização foi realizada exclusivamente pela internet, no portal oficial da competição: libertadores.eleventickets.com.

A organização recomendou que os interessados fizessem um cadastro antecipado na plataforma para facilitar o acesso às filas virtuais.

O processo de venda foi dividido em três etapas:

28 de outubro: início da pré-venda, exclusiva para clientes com cartões de débito, crédito ou pré-pagos Mastercard emitidos no Uruguai. Nessa fase, era possível comprar até quatro ingressos por usuário para as Categorias 1 e 2;

início da pré-venda, exclusiva para clientes com cartões de débito, crédito ou pré-pagos Mastercard emitidos no Uruguai. Nessa fase, era possível comprar até quatro ingressos por usuário para as Categorias 1 e 2; 2 de novembro: abertura da comercialização para o público geral, a partir das 14h;

abertura da comercialização para o público geral, a partir das 14h; 6 de novembro: início da venda da Categoria 3, destinada às torcidas dos finalistas, às 10h no horário uruguaio.

Para a última etapa, cada clube estabeleceu seus próprios critérios de prioridade e os procedimentos para liberar códigos de acesso à compra para associados e torcedores.

A Conmebol também alertou para os riscos de adquirir entradas fora do canal oficial. A entidade não reconhece nem se responsabiliza por bilhetes comprados de terceiros, incluindo operações de cambismo e revenda não autorizada.

Final da Libertadores deve movimentar US$ 70 milhões no Uruguai

Além da procura pelos ingressos, a decisão continental tem impacto previsto na economia uruguaia.

A estimativa apresentada pela Conmebol é de que o evento movimente aproximadamente US$ 70 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 430 milhões.

Segundo Nery Pumpido, secretário-geral adjunto de futebol da Conmebol, setores como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e turismo estão entre os principais beneficiados pela chegada dos visitantes.

O ministro do Turismo do Uruguai, Pablo Menoni, estima que cerca de 50 mil turistas desembarquem no país durante a semana da final.

Com aproximadamente oito mil leitos hoteleiros, Montevidéu atingiu 100% de ocupação, levando parte dos torcedores a buscar hospedagem em cidades e departamentos vizinhos, como Canelones, San José e Colonia.

Programação da final da Libertadores 2026

As delegações de Palmeiras e Estudiantes têm chegada prevista a Montevidéu nesta quarta-feira (25). Na mesma data, será aberta a Fan Fest oficial da Conmebol, no Parque Rodó.

O Estádio Centenário será palco de mais uma decisão continental em território uruguaio. Esta será a 22ª final da Libertadores disputada no país e a segunda no formato de jogo único.

O estádio também traz uma lembrança importante para o torcedor palmeirense: foi no Centenário que o clube conquistou o tricampeonato da Libertadores, em 2021, ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação.

A realização da final também é vista pela AUF como uma oportunidade de testar a capacidade de organização do país para receber grandes eventos esportivos, em meio aos planos relacionados à Copa do Mundo de 2030.

Ficha da final da Libertadores 2026