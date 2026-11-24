Jogos começam às 16h (de Brasília), no Paulo Coelho e nos Aflitos; Central e Petrolina abrem a rodada na liderança e já podem garantir classificação

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A bola rola para a 2ª rodada do Quadrangular do 1º turno do Campeonato Pernambucano 2026/27 na tarde desta quarta-feira (25). Petrolina e Íbis se enfrentam no Estádio Paulo Coelho, enquanto América e Central duelam nos Aflitos. Ambas as partidas estão previstas para começar às 16h (de Brasília).

A etapa é disputada em formato de tiro curto, com três rodadas, e classifica os três melhores para a sequência do Estadual em 2027.

Os classificados vão se juntar aos sete clubes já garantidos na próxima fase: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória das Tabocas.

A abertura do turno seguinte está prevista para o dia 2 de janeiro, com Retrô x Maguary. Os demais jogos serão realizados no dia seguinte, conforme já anunciou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

Na rodada de estreia do Quadrangular do 1º Turno, batizado pela Federação de "Turno Forró", Central e Petrolina largaram na frente. Com gols de João dos Santos (contra) e Emerson Bacas, o Central derrotou o Íbis por 2 a 0 e somou os primeiros três pontos na disputa.

Já o Petrolina superou o América pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Felipe Barbosa, e também alcançou três pontos na classificação.