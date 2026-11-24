A tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol; Santa Cruz enfrenta o Palmeiras na 1ª fase

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Nesta terça-feira (24), a Federação Paulista de Futebol anunciou a composição dos 32 grupos e as respectivas sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027, que estarão espalhadas por 28 cidades. Assim, os quatro representantes de Pernambuco na competição conheceram os respectivos adversários.

No sorteio, o Santa Cruz ficou em uma chave mais complicado. Isso porque enfrenta o Palmeiras na 1ª fase, dono de uma das principais categorias de base do Brasil. Além do Versão, a Cobra Coral enfrenta Cascavel e Pinhiros-MA.

A 57ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2027 e contará com 128 clubes.

Veja as os grupos dos times pernambucanos na Copinha 2027

Grupo 12 (Tietê)

Comercial Tietê

Náutico

Ituano

Macapá-AP

Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)

Terceiro Milênio-SP

Retrô-PE

Portuguesa-SP

Tailândia-PA

Grupo 25 (Barueri)

Palmeiras

Santa Cruz

Cascavel

Pinheiros-MA

Grupo 29 (São Paulo - Nacional)