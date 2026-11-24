Copinha 2027: Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport conhecem adversários
A tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol; Santa Cruz enfrenta o Palmeiras na 1ª fase
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Nesta terça-feira (24), a Federação Paulista de Futebol anunciou a composição dos 32 grupos e as respectivas sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027, que estarão espalhadas por 28 cidades. Assim, os quatro representantes de Pernambuco na competição conheceram os respectivos adversários.
No sorteio, o Santa Cruz ficou em uma chave mais complicado. Isso porque enfrenta o Palmeiras na 1ª fase, dono de uma das principais categorias de base do Brasil. Além do Versão, a Cobra Coral enfrenta Cascavel e Pinhiros-MA.
A 57ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2027 e contará com 128 clubes.
Veja as os grupos dos times pernambucanos na Copinha 2027
Grupo 12 (Tietê)
- Comercial Tietê
- Náutico
- Ituano
- Macapá-AP
Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)
- Terceiro Milênio-SP
- Retrô-PE
- Portuguesa-SP
- Tailândia-PA
Grupo 25 (Barueri)
- Palmeiras
- Santa Cruz
- Cascavel
- Pinheiros-MA
Grupo 29 (São Paulo - Nacional)
- Nacional-SP
- Sport
- São Bernardo
- Patriotas-PR