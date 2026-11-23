Iniciativa do Ministério dos Esportes reúne representantes das cidades-sede para alinhar o planejamento e os preparativos do torneio da Fifa

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O Governo de Pernambuco desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (23) para integrar o 1º Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina. Promovido pela Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo Feminina, vinculada ao Ministério dos Esportes, o evento ocorre nos dias 23 e 24 de novembro na capital federal.

A comitiva pernambucana conta com o secretário estadual de Esportes, Robson Fellype, e com a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Lohaine Collins. Durante a programação, a delegação apresentará o plano de ação integrada do Estado para sediar a Copa do Mundo Feminina da Fifa, abrangendo eixos como segurança, mobilidade urbana, turismo e legado esportivo.

"Esperamos trazer toda expertise possível, em diversas áreas, para colocar em prática o plano de ação do Governo do Estado", revela o secretário de Esportes. "Pernambuco está nos preparativos para entregar uma festa linda, dentro e fora do estádio, à altura que o futebol feminino merece", conclui Robson Fellype ao avaliar a relevância da agenda.

A grade do encontro contempla painéis temáticos sobre Segurança, Saúde, Portos e Aeroportos e Direito de Competição, além do intercâmbio de experiências adquiridas em edições anteriores do torneio. Junto a Pernambuco, as outras sete cidades-sede também participam das discussões para detalhar o estágio atual de suas entregas e alinhar estratégias.

“Participar desse encontro é uma oportunidade de fortalecer o diálogo com as demais cidades-sede e avançar no planejamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027. É uma oportunidade de projetar nosso estado internacionalmente, fortalecer o esporte feminino e deixar um legado para Pernambuco e para as próximas gerações”, destacou a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Lohaine Collins.

O encerramento da agenda está previsto para quarta-feira (25), com o lançamento oficial da marca do Governo Federal dedicada à Copa do Mundo Feminina da Fifa. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto e tem a presença esperada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.