Classificação do Pernambucano 2026/27: veja a tabela do quadrangular após a primeira rodada
Central e Petrolina vencem na estreia do quadrangular final; América-PE e Íbis buscam recuperação na disputa por três vagas no Turno Frevo
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O quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 começou com vitórias de Central e Petrolina, que assumiram as duas primeiras posições da tabela de classificação. As quatro equipes participantes disputam três vagas no Turno Frevo, próxima etapa do Estadual.
Na primeira rodada, o Petrolina venceu o América-PE por 1 a 0, enquanto o Central derrotou o Íbis por 2 a 0. Com os resultados, as duas equipes chegaram aos três pontos, mas a Patativa assumiu a liderança pelo saldo de gols.
América-PE e Íbis, que também seguem na disputa pelas vagas na próxima fase, iniciaram o quadrangular sem pontuar. Restam duas rodadas para a definição dos três classificados.
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Central assume liderança do quadrangular após vitória sobre o Íbis
O Central começou o quadrangular final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Íbis, garantindo os primeiros três pontos na disputa por uma vaga no Turno Frevo. Os gols da partida foram marcados por João dos Santos, contra, e por Emerson Bacas.
Com o resultado, a Patativa assumiu a liderança da classificação, com três pontos, dois gols marcados e nenhum sofrido. O saldo positivo de dois gols coloca a equipe à frente do Petrolina, que também venceu na rodada de abertura.
O Íbis, por sua vez, iniciou a fase decisiva com derrota e ocupa a quarta colocação, sem pontos e com saldo negativo de dois gols.
Petrolina vence América-PE e também larga com três pontos
O Petrolina também começou o quadrangular com vitória. A equipe sertaneja derrotou o América-PE por 1 a 0, com gol marcado por Felipe Barbosa e chegou aos três pontos na classificação.
Com um gol marcado e nenhum sofrido, o Petrolina aparece na segunda colocação, atrás do Central pelo saldo de gols. As duas equipes são as únicas que venceram na rodada de abertura.
Já o América-PE ocupa a terceira posição, ainda sem pontuar. A equipe possui saldo negativo de um gol, levando vantagem sobre o Íbis, quarto colocado, que sofreu dois gols na estreia.
Classificação do quadrangular do Pernambucano 2026/27
Após a primeira rodada, Central e Petrolina dividem a liderança em pontos, enquanto América-PE e Íbis tentam a recuperação nas duas partidas restantes.
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Central
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|2º
|Petrolina
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3º
|América-PE
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Íbis
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.
Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado.
Resultados da primeira rodada do quadrangular
- Petrolina 1 x 0 América-PE
- Central 2 x 0 Íbis
Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?
O quadrangular reúne os quatro clubes que avançaram pelas fases eliminatórias do Turno Forró. Central, Petrolina, América-PE e Íbis disputam a última etapa da primeira parte do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
Nesta fase, as quatro equipes se enfrentam em turno único, totalizando três partidas para cada clube. A classificação será definida pela pontuação acumulada ao final das três rodadas.
Os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se aos sete clubes previamente classificados para a próxima etapa do Estadual. O quarto colocado ficará fora da sequência da competição.
Com apenas duas rodadas restantes, Central e Petrolina largaram em vantagem, mas América-PE e Íbis ainda possuem possibilidades de classificação.
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