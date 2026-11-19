Representantes decidiram repetir fórmula da atual temporada; torneio terá 15 datas e começará uma semana antes do calendário oficial da CBF

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O Campeonato Pernambucano de 2027 manterá exatamente o mesmo formato de disputa da atual temporada. A decisão foi tomada por unanimidade pelos representantes dos clubes durante o Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, onde a maioria derrubou a proposta apresentada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que sugeria dividir a primeira fase em dois grupos de cinco equipes.

Com o regulamento mantido, os dez clubes participantes se enfrentam em turno único na fase classificatória.

Ao fim das nove rodadas, os dois primeiros colocados garantem vaga direta nas semifinais. Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputarão uma fase eliminatória extra, em confrontos de ida e volta (3º contra 6º e 4º contra 5º), para definir os outros dois semifinalistas.

A escolha pelo modelo tradicional fará com que a competição ocupe 15 datas no calendário, superando as 11 previstas originalmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os campeonatos estaduais, que têm janela nacional estipulada entre 10 de janeiro e 7 de março.

Para comportar todo o torneio, a bola vai rolar em Pernambuco já no dia 3 de janeiro, antes mesmo da abertura oficial da janela de registros da entidade nacional.

A fase principal do Estadual já conta com sete equipes confirmadas: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória das Tabocas. As três vagas restantes serão preenchidas pelos melhores colocados do primeiro turno, disputado atualmente em um quadrangular final entre América, Íbis, Central e Petrolina.