Parceria com a FYS tem participação do ex-jogador Mauro Shampoo e aposta no humor diante da possibilidade de acesso do clube à Série A regional.

A fama de “pior time do mundo” virou tema de uma campanha publicitária do Íbis Sport Club. Com o conceito “Orgulho de não ser nº 1”, a iniciativa brinca com a história do clube pernambucano e com a possibilidade de a equipe conquistar o acesso à Série A do campeonato regional, o que colocaria em questão o apelido que a acompanha há décadas.

A campanha é resultado de uma parceria de patrocínio entre o Íbis e a FYS, marca de refrigerantes do Grupo HEINEKEN. A ação conta com a participação de Mauro Shampoo, ex-jogador que defendeu o clube durante dez anos e ficou conhecido pela história de ter marcado apenas um gol com a camisa do Pássaro Preto.

O momento esportivo do Pássaro Preto, no entanto, contrasta com a fama que inspira a campanha. O time está invicto no Campeonato Pernambucano 2026/2027, com quatro vitórias e três empates em sete partidas disputadas. A equipe também garantiu vaga no Quadrangular Final do Turno Forró após vencer o Ipojuca por 2 a 1, no último domingo (15).

Além do Íbis, América, Petrolina e Central avançaram para a próxima fase. As quatro equipes disputarão o quadrangular em turno único, e as três melhores campanhas se classificarão para o Turno Frevo, quando se juntarão a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Vitória e Decisão.

Um dos personagens da campanha é Mauro Shampoo, protagonista do filme publicitário “O gol que eu FYS”. O ex-jogador ficou conhecido pela passagem de dez anos pelo Íbis e pela história de ter marcado apenas um gol pelo clube, episódio que até hoje é tratado com humor.

Em entrevista ao JC, a empresa afirmou que a parceria surgiu da identificação entre o posicionamento da marca e a história do clube e que pretende fortalecer a relação com os torcedores, levando a proposta da campanha ao público de maneira leve e divertida. A FYS também informou que acompanha os movimentos do clube e possíveis oportunidades para ampliar a parceria.

O filme da campanha está disponível nos canais oficiais da FYS por meio do link: https://youtu.be/ay_LntIAKo4?si=rUVQsA7Y-h-9vrtM.

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