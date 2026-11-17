Quadrangular do Pernambucano 2026/27: veja tabela completa, datas e horários dos jogos
Com confrontos marcados para os dias 21, 25 e 29 de novembro, quatro equipes disputam o título da primeira etapa e três vagas na próxima fase
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O Campeonato Pernambucano 2026/2027 entra na reta decisiva do Turno Forró. Após a disputa das quartas de final, Petrolina, América-PE, Central e Íbis seguem na briga pelo título da primeira etapa do estadual e pelas três vagas disponíveis no Turno Frevo.
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (16), a tabela do quadrangular final, que será disputado em três rodadas, nos dias 21, 25 e 29 de novembro.
As quatro equipes se enfrentarão em turno único, com três partidas para cada clube. Por terem as melhores campanhas entre os classificados, Petrolina e Central terão a vantagem de atuar duas vezes como mandantes.
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Petrolina e Central abrem o quadrangular em casa
A primeira rodada do quadrangular final acontece no próximo sábado (21), com duas partidas no interior de Pernambuco.
Às 16h, o Petrolina recebe o América-PE, no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina. A Fera Sertaneja chega à fase decisiva após eliminar o Belo Jardim nas quartas de final e busca aproveitar o mando de campo na estreia.
Enquanto o Mequinha que eliminou o Vera Cruz vem para surpreender na primeira partida do quadrangular, e conta com o artilheiro do campeonato, Gilvan, para marcar mais um gol e sair com a vitória.
Mais tarde, às 17h, Central e Íbis se enfrentam no Estádio Lacerdão, em Caruaru. A Patativa garantiu a classificação ao eliminar o Ypiranga, enquanto o Pássaro Preto avançou após superar o Ipojuca.
Segunda rodada terá jogos em Petrolina e no Recife
Na quarta-feira (25), os quatro clubes voltam a campo pela segunda rodada, com os dois confrontos marcados para as 16h.
O Petrolina enfrenta o Íbis, novamente no Estádio Paulo Coelho, encerrando sua sequência de duas partidas consecutivas como mandante.
No Recife, o América-PE recebe o Central, no Estádio dos Aflitos. Será o único compromisso do Mequinha como mandante no quadrangular, enquanto a Patativa fará sua única partida fora de Caruaru nesta fase.
Central x Petrolina marca a última rodada do quadrangular
A definição do campeão do Turno Forró e dos classificados para a próxima etapa acontecerá no domingo (29), com os dois jogos disputados simultaneamente, às 16h.
No Estádio dos Aflitos, no Recife, Íbis e América-PE se enfrentam no encerramento da participação das duas equipes no quadrangular.
Já no Estádio Lacerdão, em Caruaru, Central e Petrolina medem forças em um confronto entre os dois clubes que chegam à fase decisiva com as melhores campanhas.
Após os resultados da última rodada, serão conhecidos o campeão do primeiro turno e os três representantes que avançarão ao Turno Frevo.
Veja a tabela completa do quadrangular do Pernambucano 2026/27
1ª rodada – Sábado (21/11)
- 16h – Petrolina x América-PE – Estádio Paulo Coelho (Petrolina)
- 17h – Central x Íbis – Estádio Lacerdão (Caruaru)
2ª rodada – Quarta-feira (25/11)
- 16h – Petrolina x Íbis – Estádio Paulo Coelho (Petrolina)
- 16h – América-PE x Central – Estádio dos Aflitos (Recife)
3ª rodada – Domingo (29/11)
- 16h – Íbis x América-PE – Estádio dos Aflitos (Recife)
- 16h – Central x Petrolina – Estádio Lacerdão (Caruaru)
Como funciona o quadrangular do Campeonato Pernambucano?
O quadrangular final do Turno Forró será disputado em pontos corridos, com as quatro equipes se enfrentando uma única vez. Cada clube realizará três partidas, e a classificação será definida pela pontuação acumulada ao longo das rodadas.
Ao término da disputa, o primeiro colocado será declarado campeão do Turno Forró. Além do título, os três melhores classificados garantirão vaga no Turno Frevo, enquanto o último colocado ficará fora da próxima etapa.
Os três classificados se juntarão aos sete clubes que já possuem vaga assegurada na segunda fase: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória.
Assim, o Turno Frevo contará com dez equipes na sequência do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
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