Série B: Veja os times classificados após a 38ª rodada
Novorizontino faturou o título e conquistou o acesso direto à Série A junto com o vice Juventude. As outras duas vagas serão decididas nos playoffs
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acabou neste sábado (14) e apenas quatro times estão vivos na competição. São eles: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO. Os quatro times disputam os playoffs e brigam pelas últimas duas vagas na Primeira Divisão de 2027.
Os duelos de ida e volta serão realizados entre Vila Nova (3º) x Atlético-GO (6º) e Fortaleza (4º) x Criciúma (5º). Os jogos estão previstos para serem realizados nos próximos dias 21 e 28 de novembro. Os horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O campeão Novorizontino e o vice-campeão Juventude já garantiram o acesso direto à Série A da próxima temporada.
Na zona de rebaixamento, o último time que teve o rebaixamento sacramentado foi o Avaí. Mesmo com a vitória sobre o América-MG, ainda precisava de uma derrota do Ceará, que empatou com o CRB, para escapar da degola. Assim, o time catarinense se junto a Londrina, América-MG e Ponte Preta na Série C de 2027.
Resultados da última rodada
- Londrina 2x1 Náutico
- Ponte Preta 0x2 Operário-PR
- São Bernardo 2x2 Athletic Club
- América-MG: 0x2 Avaí
- Fortaleza 1x0 Vila Nova
- Atlético-GO: 1x0 Cuiabá
- Criciúma 0x1 Novorizontino
- Sport 3x0 Goiás
- CRB 1x1 Ceará
- Juventude: 2x0 Botafogo-SP
Classificação final da Série B 2026
- 1º - Novorizontino: 73 pts
- 2º - Juventude: 71 pts
- 3º - Vila Nova: 66 pts
- 4º - Fortaleza: 65 pts
- 5º - Criciúma: 62 pts
- 6º - Atlético-GO: 61 pts
- 7º - CRB: 59 pts
- 8º - Goiás: 58 pts
- 9º - Sport: 58 pts
- 10º - Operário-PR: 57 pts
- 11º - São Bernardo: 53 pts
- 12º - Botafogo-SP: 51 pts
- 13º - Athletic Club: 48 pts
- 14º - Cuiabá: 47 pts
- 15º - Náutico: 46 pts
- 16º - Ceará: 44 pts
- 17º - Avaí: 43 pts
- 18º - Londrina: 35 pts
- 19º - América-MG: 29 pts
- 20º - Ponte Preta: 15 pts