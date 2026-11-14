Série B: Veja os times classificados após a 38ª rodada

Novorizontino faturou o título e conquistou o acesso direto à Série A junto com o vice Juventude. As outras duas vagas serão decididas nos playoffs

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A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acabou neste sábado (14) e apenas quatro times estão vivos na competição. São eles: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO. Os quatro times disputam os playoffs e brigam pelas últimas duas vagas na Primeira Divisão de 2027.

Os duelos de ida e volta serão realizados entre Vila Nova (3º) x Atlético-GO (6º) e Fortaleza (4º) x Criciúma (5º). Os jogos estão previstos para serem realizados nos próximos dias 21 e 28 de novembro. Os horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O campeão Novorizontino e o vice-campeão Juventude já garantiram o acesso direto à Série A da próxima temporada.

Na zona de rebaixamento, o último time que teve o rebaixamento sacramentado foi o Avaí. Mesmo com a vitória sobre o América-MG, ainda precisava de uma derrota do Ceará, que empatou com o CRB, para escapar da degola. Assim, o time catarinense se junto a Londrina, América-MG e Ponte Preta na Série C de 2027.

Resultados da última rodada

Londrina 2x1 Náutico

Ponte Preta 0x2 Operário-PR

São Bernardo 2x2 Athletic Club

América-MG: 0x2 Avaí

Fortaleza 1x0 Vila Nova

Atlético-GO: 1x0 Cuiabá

Criciúma 0x1 Novorizontino

Sport 3x0 Goiás

CRB 1x1 Ceará

Juventude: 2x0 Botafogo-SP

Classificação final da Série B 2026