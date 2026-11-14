Série B: Veja os times classificados após a 38ª rodada

Novorizontino faturou o título e conquistou o acesso direto à Série A junto com o vice Juventude. As outras duas vagas serão decididas nos playoffs

por Davi Saboya
Série B: Veja os times classificados após a 38ª rodada
Festa do Juventude com o vice-campeonato e acesso à Série B - Luiz Erbes/Estadão Conteúdo

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A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acabou neste sábado (14) e apenas quatro times estão vivos na competição. São eles: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO. Os quatro times disputam os playoffs e brigam pelas últimas duas vagas na Primeira Divisão de 2027.

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Os duelos de ida e volta serão realizados entre Vila Nova (3º) x Atlético-GO (6º) e Fortaleza (4º) x Criciúma (5º). Os jogos estão previstos para serem realizados nos próximos dias 21 e 28 de novembro. Os horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O campeão Novorizontino e o vice-campeão Juventude já garantiram o acesso direto à Série A da próxima temporada.

Na zona de rebaixamento, o último time que teve o rebaixamento sacramentado foi o Avaí. Mesmo com a vitória sobre o América-MG, ainda precisava de uma derrota do Ceará, que empatou com o CRB, para escapar da degola. Assim, o time catarinense se junto a Londrina, América-MG e Ponte Preta na Série C de 2027.

Resultados da última rodada

  • Londrina 2x1 Náutico
  • Ponte Preta 0x2 Operário-PR
  • São Bernardo 2x2 Athletic Club
  • América-MG: 0x2 Avaí
  • Fortaleza 1x0 Vila Nova
  • Atlético-GO: 1x0 Cuiabá
  • Criciúma 0x1 Novorizontino
  • Sport 3x0 Goiás
  • CRB 1x1 Ceará
  • Juventude: 2x0 Botafogo-SP

Classificação final da Série B 2026

  • 1º - Novorizontino: 73 pts
  • 2º - Juventude: 71 pts
  • 3º - Vila Nova: 66 pts
  • 4º - Fortaleza: 65 pts
  • 5º - Criciúma: 62 pts
  • 6º - Atlético-GO: 61 pts
  • 7º - CRB: 59 pts
  • 8º - Goiás: 58 pts
  • 9º - Sport: 58 pts
  • 10º - Operário-PR: 57 pts
  • 11º - São Bernardo: 53 pts
  • 12º - Botafogo-SP: 51 pts
  • 13º - Athletic Club: 48 pts
  • 14º - Cuiabá: 47 pts
  • 15º - Náutico: 46 pts
  • 16º - Ceará: 44 pts
  • 17º - Avaí: 43 pts
  • 18º - Londrina: 35 pts
  • 19º - América-MG: 29 pts
  • 20º - Ponte Preta: 15 pts
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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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