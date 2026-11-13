Retrô reforça elenco para 2027 e ainda busca novas contratações; veja os nomes

Com Série D, Copa do Brasil e Pernambucano no calendário, Fênix recebeu cinco atletas nesta semana e ainda busca reforços para a zaga e o ataque

por Lucas Valle
Retrô reforça elenco para 2027 e ainda busca novas contratações; veja os nomes
Elenco do Retrô - Brunna Fernanda/RFCB

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O Retrô segue trabalhando na montagem do elenco para a temporada de 2027. Com três competições no calendário, a Fênix conta atualmente com uma relação de 34 jogadores, entre atletas do elenco principal e das categorias de base, e ainda terá novidades no grupo antes do início das disputas.

Somente nesta semana, cinco jogadores chegaram ao clube: Kayque Luiz, Ricardo Luz, Tales José, Alexandre Aruá e Tiaguinho, ex-Santa Cruz. As movimentações fazem parte da preparação para o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações obtidas pelo Blog do Torcedor junto ao Retrô, a chegada de novos jogadores para as pontas do ataque e para a zaga está prevista no planejamento da equipe. Portanto, o elenco ainda não está fechado para a próxima temporada.

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Retrô recebe cinco reforços nesta semana

O planejamento da Fênix ganhou novos nomes nos últimos dias. Entre os cinco jogadores que chegaram nesta semana, um dos destaques é o atacante Tiaguinho, ex-Santa Cruz, que passa a integrar o grupo para 2027.

Com passagem pelo Tricolor do Arruda, Tiaguinho chega para reforçar as opções ofensivas do Retrô, que também conta com nomes como Douglas Santos, Bruno Marques e Tales José.

Além do ex-Santa Cruz, o clube recebeu o volante Kayque Luiz, o defensor Ricardo Luz, o meia Alexandre Aruá e o atacante Tales José. Os cinco passam a fazer parte do planejamento da equipe para os compromissos da próxima temporada.

Apesar das chegadas, o trabalho no mercado de transferências continua. A diretoria ainda pretende acrescentar opções para as pontas do ataque e para o setor de zaga, posições apontadas pelo próprio clube como prioridades para novas contratações.

Quais competições o Retrô vai disputar em 2027?

O Retrô terá pela frente três competições em 2027: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

No Estadual, a Fênix já está garantida diretamente no Turno Frevo, segunda etapa do Campeonato Pernambucano 2026/2027, que será disputada a partir de janeiro. O clube se juntará a Sport, Náutico, Santa Cruz, Maguary, Decisão, Vitória das Tabocas e outros três classificados do Turno Forró.

No cenário nacional, o Retrô disputará a Copa do Brasil, após alcançar as semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. A classificação foi conquistada com a campanha que colocou a equipe entre os quatro melhores do Estadual.

A Fênix também está garantida na Série D do Campeonato Brasileiro, competição que conquistou em 2024. O clube buscará novamente o acesso à Série C, divisão que disputou em 2025.

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Veja o elenco do Retrô para 2027

Atualmente, a relação de jogadores do Retrô conta com 34 nomes, sendo 13 atletas identificados como integrantes das categorias de base. O grupo ainda poderá sofrer alterações com a chegada de novos reforços.

Goleiros (4)

  • Darley
  • Jefferson Paulino
  • Paulo Ricardo
  • Deivid Andrade (base)

Defensores (7)

  • Ricardo Luz
  • Israel
  • Guilherme Paixão
  • Rayan
  • João Rafael
  • Kalyson (base)
  • Ynalison (base)

Meias (15)

  • Kadi
  • Kevin
  • Kayque Luiz
  • Luiz Henrique
  • Radsley
  • Alexandre Aruá
  • Fernandinho
  • Gustavo Oliveira
  • Danillo (base)
  • Murilo (base)
  • Diego (base)
  • Jhonnatham (base)
  • Cailan (base)
  • Gustavo (base)
  • Hudson (base)

Atacantes (8)

  • Douglas Santos
  • Tiaguinho
  • Bruno Marques
  • Tales José
  • Cauã (base)
  • Joabe (base)
  • Enrique (base)
  • Ronald (base)

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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