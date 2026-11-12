Quartas de final do Pernambucano 2026/27: veja jogos, datas, horários e onde assistir

Federação Pernambucana de Futebol confirmou os quatro confrontos da próxima fase, que acontecem no sábado (14) e domingo (15); veja a tabela

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O Campeonato Pernambucano 2026/2027 chega às quartas de final do Turno Forró neste fim de semana. Após a conclusão das oitavas de final, oito equipes seguem na disputa pelas quatro vagas no quadrangular final da competição.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou a tabela dos confrontos, que serão realizados no sábado (14) e no domingo (15), em partidas únicas. Todos os jogos terão transmissão ao vivo e gratuita da TV FPF, no YouTube.

América-PE, Vera Cruz, Íbis, Ipojuca, Petrolina, Belo Jardim, Central e Ypiranga são os clubes que permanecem na disputa. Os vencedores da próxima fase avançam ao quadrangular, que definirá os três classificados para o Turno Frevo.

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América e Íbis abrem as quartas de final no sábado (14)

Os dois primeiros confrontos das quartas de final acontecem no sábado (14), às 15h, reunindo os classificados dos grupos C (Zona da Mata) e D (Região Metropolitana do Recife).

O América-PE enfrenta o Vera Cruz, no Estádio dos Aflitos, no Recife. O América terminou a primeira fase na liderança do Grupo D, com 11 pontos e sem derrotas, enquanto o Vera Cruz avançou na quarta colocação, com cinco pontos.

Nas oitavas de final, o América eliminou o Serrano, enquanto o Vera Cruz conquistou a classificação diante do Jaguar.

No mesmo horário, o Íbis recebe o Ipojuca, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. O Pássaro Preto terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D, com nove pontos, enquanto o Ipojuca avançou em terceiro, com seis.

As equipes garantiram suas vagas nas quartas após enfrentarem Centro Limoeirense e Atlético-PE, respectivamente, nas oitavas de final.

Petrolina e Central disputam classificação no domingo (15)

Os dois últimos confrontos das quartas de final serão realizados no domingo (15), envolvendo os classificados dos grupos A (Sertão) e B (Agreste).

Às 16h, o Petrolina enfrenta o Belo Jardim, no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina. A Fera Sertaneja chega à próxima fase após eliminar o Chã Grande nos pênaltis, por 6 a 5, depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Com a classificação, o Petrolina manteve sua invencibilidade na competição. Já o Belo Jardim avançou após vencer o Facilnet por 2 a 0, com gols de Adriano Napão e Gui Pires, ambos no segundo tempo.

Fechando a programação, às 17h, o Central recebe o Ypiranga, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

A Patativa garantiu sua vaga ao vencer o Salgueiro por 2 a 0, com gols de Bruninho e Léo, marcados na segunda etapa. O Central havia terminado a primeira fase na liderança do Grupo B, com 12 pontos.

O Ypiranga, por sua vez, eliminou o Afogados ao vencer por 1 a 0, no Estádio Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe. O gol da classificação foi marcado pelo zagueiro Luan, de cabeça, ainda no primeiro tempo.

Veja todos os jogos das quartas de final do Pernambucano 2026/27

Sábado (14 de novembro)

América-PE x Vera Cruz - 15h - Aflitos (Recife)

- 15h - Aflitos (Recife) Íbis x Ipojuca - 15h - José Dionísio do Carmo (Goiana)

Domingo (15 de novembro)

Petrolina x Belo Jardim - 16h - Paulo Coelho (Petrolina)

- 16h - Paulo Coelho (Petrolina) Central x Ypiranga - 17h - Lacerdão (Caruaru)

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Onde assistir às quartas de final do Pernambucano ao vivo?

Todos os confrontos das quartas de final do Campeonato Pernambucano 2026/2027 terão transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da TV FPF, no YouTube.

Transmissão: TV FPF (YouTube).

As quatro partidas serão disputadas no sábado (14) e no domingo (15), conforme a programação divulgada pela Federação Pernambucana de Futebol.

Como funcionam as quartas de final do Pernambucano?

As quartas de final do Turno Forró serão disputadas em jogos únicos. Os quatro vencedores avançam ao quadrangular final, enquanto os derrotados são eliminados da competição.

Na etapa seguinte, as quatro equipes classificadas se enfrentarão em turno único, com três partidas para cada clube.

Ao término do quadrangular, os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se aos sete clubes previamente classificados para a próxima fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

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