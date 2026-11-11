Sorteio da Copa do Mundo Feminina 2027: veja as regras, os potes e como será a definição dos grupos

Evento será realizado no Rio de Janeiro, em dezembro, e terá 32 seleções divididas em quatro potes; Brasil já tem posição definida na competição

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A Fifa divulgou nesta quarta-feira (11) as regras e os procedimentos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O evento está marcado para 11 de dezembro de 2026, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

As 32 seleções participantes serão distribuídas em quatro potes, com oito equipes cada. A definição seguirá o Ranking Mundial Feminino da Fifa/Coca-Cola, atualizado em 7 de dezembro de 2026.

O Brasil, por ser o país-sede, já tem lugar garantido como cabeça de chave do Grupo A.

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Como serão divididos os potes do sorteio da Copa do Mundo Feminina?

A distribuição das seleções será baseada na posição de cada equipe no ranking mundial feminino da Fifa. O Brasil ficará no Pote 1 ao lado das sete seleções classificadas mais bem colocadas na lista.

Os demais países serão distribuídos conforme a classificação: o Pote 2 reunirá as oito seleções seguintes, enquanto o Pote 3 terá as oito equipes posteriores.

Já o Pote 4 será formado pelas cinco seleções de menor posição no ranking entre as classificadas e por três vagas reservadas às equipes que avançarem pelo torneio de repescagem.

As três vagas da repescagem serão representadas no sorteio por posições genéricas no Pote 4, independentemente das seleções que conquistarem a classificação posteriormente.

Brasil será cabeça de chave do Grupo A

O Brasil terá uma posição definida antes do início do sorteio. Uma bola de cor diferente representará a seleção brasileira no Pote 1, e a equipe será automaticamente colocada na posição A1, como cabeça de chave do Grupo A.

A Seleção também já tem o calendário dos três compromissos da primeira fase definido em relação aos estádios e às datas. A estreia será no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho de 2027.

Na segunda rodada, a equipe jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. O último compromisso da fase de grupos será no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

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Como será realizado o sorteio dos grupos?

O procedimento começará com a alocação automática do Brasil na posição A1. Em seguida, as outras sete seleções do Pote 1 serão sorteadas para ocupar os grupos de B a H.

Depois, a organização seguirá com a retirada de todas as equipes do Pote 2, na sequência do Pote 3 e, por último, do Pote 4. Cada recipiente deverá ser completamente esvaziado antes do início do sorteio do pote seguinte.

Quais são as restrições por confederação?

As regras estabelecem que uma mesma seleção continental não poderá ter mais de uma equipe em um grupo. A exceção é a UEFA, que terá entre 11 e 12 representantes na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Por isso, cada chave deverá contar obrigatoriamente com pelo menos uma seleção europeia e poderá ter, no máximo, duas equipes da confederação.

Ranking da Fifa também influencia o chaveamento do mata-mata

As quatro seleções mais bem colocadas no ranking mundial que antecederá o sorteio serão distribuídas em partes diferentes do chaveamento. A regra busca evitar que essas equipes se encontrem nas primeiras etapas da fase eliminatória, caso terminem seus grupos na liderança.

A primeira e a segunda colocadas do ranking ficarão em lados opostos da chave. O mesmo princípio será aplicado à terceira e à quarta seleções da lista.

Dessa forma, se avançarem como líderes de seus respectivos grupos, as duas primeiras do ranking só poderão se enfrentar na final. Já as equipes que ocuparem a terceira e a quarta posições poderão cruzar com as duas melhores nas semifinais.

Quando será o sorteio da repescagem da Copa do Mundo Feminina?

O sorteio do torneio de repescagem será realizado um dia antes da definição dos grupos da Copa do Mundo, em 10 de dezembro de 2026, às 11h, no horário local.

As três últimas vagas no Mundial serão definidas posteriormente, entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Os confrontos serão disputados em jogo único, e as seleções vencedoras garantirão presença na competição.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo Feminina 2027?