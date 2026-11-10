Quando é a final da Copa do Brasil 2026? Veja data, local e times classificados para a decisão

Palmeiras e Grêmio disputam o título da Copa do Brasil em dezembro, na primeira final em jogo único da história da competição nacional

por Lucas Valle
Quando é a final da Copa do Brasil 2026? Veja data, local e times classificados para a decisão
Imagem da taça da Copa do Brasil - Divulgação/Flamengo

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A Copa do Brasil 2026 já conhece seus dois finalistas. Após eliminarem Vasco e Atlético-MG, respectivamente, Palmeiras e Grêmio vão disputar o título da competição no dia 6 de dezembro, em Brasília. A decisão será realizada no Estádio Mané Garrincha e marcará uma mudança histórica no formato do torneio.

Pela primeira vez desde a criação da Copa do Brasil, em 1989, o campeão será definido em partida única. Até a edição passada, a decisão era disputada em confrontos de ida e volta. Agora, as duas equipes terão apenas 90 minutos para buscar o título, com disputa de pênaltis em caso de empate.

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Quando será a final da Copa do Brasil 2026?

A final da Copa do Brasil 2026 está marcada para domingo, 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou oficialmente o horário da partida.

Confira as principais informações da decisão:

  • Data: domingo, 6 de dezembro de 2026;
  • Horário: a definir pela CBF;
  • Confronto: Palmeiras x Grêmio;
  • Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF);
  • Formato: jogo único;
  • Desempate: disputa de pênaltis, sem prorrogação, em caso de empate.

A escolha de Brasília como sede foi anunciada pela CBF em setembro. O Mané Garrincha também recebeu a Supercopa Rei de 2026, entre Flamengo e Corinthians, em fevereiro, quando registrou público de 71.244 torcedores.

Como Palmeiras e Grêmio chegaram à final?

O Grêmio foi o primeiro clube a garantir classificação para a decisão. Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a equipe gaúcha empatou por 1 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado (7), avançando com placar agregado de 3 a 1.

Já o Palmeiras confirmou sua vaga no domingo (8), após eliminar o Vasco nos pênaltis, em São Januário. O Alviverde havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, mas perdeu a partida de volta por 2 a 1. Com a igualdade no agregado, a classificação foi decidida nas penalidades, com vitória palmeirense por 5 a 4.

A decisão também colocará frente a frente dois dos maiores campeões da história da Copa do Brasil. O Grêmio soma cinco títulos, conquistados em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016, enquanto o Palmeiras levantou a taça quatro vezes, em 1998, 2012, 2015 e 2020.

O confronto reedita a final de 2020, quando o Palmeiras conquistou o título diante do Grêmio. Desta vez, o Tricolor gaúcho busca o hexacampeonato para igualar o Cruzeiro como maior vencedor da competição, enquanto o Alviverde tenta alcançar sua quinta conquista.

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Qual será a premiação da final da Copa do Brasil 2026?

Além do título, Palmeiras e Grêmio disputam uma premiação milionária. Segundo os valores divulgados pela CBF, o campeão da Copa do Brasil 2026 receberá R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões.

Como ambos os clubes iniciaram suas campanhas na quinta fase, cada finalista já acumulou R$ 18 milhões pelas etapas anteriores. Dessa forma, o campeão poderá encerrar a competição com R$ 96 milhões em premiações, enquanto o vice terá recebido R$ 52 milhões.

A decisão também tem importância para a temporada seguinte. O campeão garante vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027, enquanto o vice-campeão assegura, em princípio, uma vaga na fase preliminar da competição continental, sujeita às regras de classificação e remanejamento.

Com os finalistas definidos, Palmeiras e Grêmio terão quase um mês de preparação até o confronto decisivo, que encerrará a edição de 2026 da Copa do Brasil.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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