Oitavas de final do Pernambucano 2026/27: veja confrontos, datas, horários e locais dos jogos

Segunda fase do Turno Forró reúne 16 equipes em oito confrontos eliminatórios, disputados nesta terça (10) e quarta-feira (11)

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O Campeonato Pernambucano 2026/2027 entra em sua fase eliminatória nesta terça-feira (10), com o início das oitavas de final do Turno Forró. Após cinco rodadas da fase de grupos, 16 equipes seguem na disputa pelas vagas nas quartas de final da competição.

Os oito confrontos serão realizados entre terça (10) e quarta-feira (11), em jogos únicos. Os classificados dos grupos A (Sertão) e B (Agreste) se enfrentam de um lado, enquanto os clubes dos grupos C (Zona da Mata) e D (Região Metropolitana do Recife) disputam as outras quatro vagas.

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América e Jaguar abrem as oitavas nesta terça-feira (10)

Os primeiros quatro confrontos das oitavas de final acontecem nesta terça-feira (10), todos às 15h, reunindo os classificados dos grupos Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

O América-PE, líder do Grupo D com 11 pontos e invicto na primeira fase, enfrenta o Serrano, quarto colocado do Grupo C, com cinco pontos. A partida será disputada no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Outro confronto será entre Atlético-PE e Ipojuca, no Estádio Jacozão. O Atlético terminou na segunda colocação do Grupo C, com nove pontos, enquanto o Ipojuca avançou em terceiro no Grupo D, com seis.

O Íbis, segundo colocado do Grupo D, com nove pontos, recebe o Centro Limoeirense, terceiro do Grupo C, com oito. O duelo será realizado no Estádio José Dionísio do Carmo.

Fechando a programação, o Jaguar, líder do Grupo C com dez pontos, enfrenta o Vera Cruz, quarto colocado do Grupo D, com cinco. A partida acontece no Estádio Gileno de Carli.

Central e Petrolina entram em campo na quarta-feira (11)

A segunda parte das oitavas de final será disputada na quarta-feira (11), com quatro confrontos entre os classificados dos grupos Sertão e Agreste.

O primeiro duelo será entre Ypiranga e Afogados, às 15h, no Estádio Limeirão. O Ypiranga terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo B, com sete pontos, enquanto o Afogados avançou em terceiro no Grupo A, com seis.

Às 16h, o Petrolina enfrenta o Chã Grande, no Estádio Paulo Coelho. O time sertanejo terminou na liderança do Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Chã Grande garantiu a quarta colocação do Grupo B, com seis.

Os dois últimos confrontos começam às 20h. O Facilnet, segundo colocado do Grupo A, com 12 pontos, recebe o Belo Jardim, terceiro do Grupo B, com seis, no Estádio Clementino Lima.

No mesmo horário, o Central enfrenta o Salgueiro, no Estádio Lacerdão, em Caruaru. A Patativa terminou na liderança do Grupo B, com 12 pontos, enquanto o Salgueiro conquistou a última vaga do Grupo A, com cinco.

Veja todos os jogos das oitavas de final do Pernambucano 2026/27

Terça-feira (10 de novembro)

América-PE x Serrano - 15h - Aflitos

Atlético-PE x Ipojuca - 15h - Jacozão

Íbis x Centro Limoeirense - 15h - José Dionísio do Carmo

Jaguar x Vera Cruz - 15h - Gileno de Carli

Quarta-feira (11 de novembro)

Ypiranga x Afogados - 15h - Limeirão

Petrolina x Chã Grande - 16h - Paulo Coelho

Facilnet x Belo Jardim - 20h - Clementino Lima

Central x Salgueiro - 20h - Lacerdão

Como funcionam as oitavas de final do Pernambucano?

As oitavas de final do Turno Forró serão disputadas em partida única. Dessa forma, os oito vencedores dos confrontos avançam às quartas de final, enquanto os derrotados são eliminados da competição.

Na fase seguinte, os classificados voltarão a disputar confrontos eliminatórios em jogo único. Os quatro vencedores das quartas garantirão presença no quadrangular final do Turno Forró.

Nessa última etapa, as quatro equipes se enfrentarão em turno único, com três partidas para cada clube. Os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se aos sete times previamente classificados para a próxima fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

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