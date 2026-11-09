Classificação do Pernambucano 2026/27: veja a tabela final dos quatro grupos e os classificados às oitavas

Turno Forró encerra a fase de grupos com 16 equipes classificadas; veja as posições finais, os eliminados e os confrontos das oitavas de final

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A primeira fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027, denominada Turno Forró, chegou ao fim com a definição dos 16 clubes classificados para as oitavas de final. Após cinco rodadas, os quatro primeiros colocados de cada grupo garantiram vaga na segunda fase da competição.

Os confrontos das oitavas de final serão realizados nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), em jogos únicos. Os vencedores avançam às quartas de final.

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Petrolina e Facilnet terminam empatados na liderança do Grupo A

No Grupo A, formado pelas equipes do Sertão, Petrolina e Facilnet encerraram a primeira fase com 12 pontos cada, após quatro vitórias e uma derrota. O Petrolina terminou na liderança pelos critérios de desempate, enquanto o Facilnet ficou na segunda posição.

O Afogados garantiu a terceira colocação, com seis pontos, seguido pelo Salgueiro, que avançou em quarto, com cinco. Já o 1º de Maio, com quatro pontos, e o Ferroviário do Cabo, com apenas um, foram eliminados.

Classificação final do Grupo A - Sertão

Petrolina - 12 pontos Facilnet - 12 pontos Afogados - 6 pontos Salgueiro - 5 pontos 1º de Maio - 4 pontos Ferroviário do Cabo - 1 ponto

Central lidera Grupo B e Porto fica fora das oitavas

O Central terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, correspondente à região do Agreste. A Patativa somou 12 pontos em cinco partidas, com quatro vitórias e uma derrota.

O Ypiranga ficou na segunda colocação, com sete pontos. Belo Jardim e Chã Grande completaram a zona de classificação, ambos com seis pontos, ocupando a terceira e quarta posições, respectivamente.

Pesqueira, com cinco pontos, e Porto, com quatro, terminaram nas duas últimas colocações e foram eliminados.

Classificação final do Grupo B - Agreste

Central - 12 pontos Ypiranga - 7 pontos Belo Jardim - 6 pontos Chã Grande - 6 pontos Pesqueira - 5 pontos Porto - 4 pontos

Jaguar termina na liderança do Grupo C

No Grupo C, formado pelos clubes da Zona da Mata, o Jaguar encerrou a primeira fase na liderança, com dez pontos conquistados em cinco jogos. A equipe somou três vitórias, um empate e uma derrota.

O Atlético-PE terminou na segunda colocação, com nove pontos, seguido pelo Centro Limoeirense, que garantiu a terceira posição, com oito.

A última vaga ficou com o Serrano, que somou cinco pontos e levou vantagem sobre o Santa Fé, também com cinco, pelos critérios de desempate. O Águia, com quatro pontos, terminou na última colocação.

Classificação final do Grupo C - Zona da Mata

Jaguar - 10 pontos Atlético-PE - 9 pontos Centro Limoeirense - 8 pontos Serrano - 5 pontos Santa Fé - 5 pontos Águia - 4 pontos

América lidera Grupo D; Íbis também avança às oitavas

O América-PE terminou a fase de grupos na liderança da chave da Região Metropolitana do Recife, com 11 pontos. A equipe conquistou três vitórias e dois empates, encerrando a primeira etapa sem derrotas.

O Íbis ficou na segunda colocação, com nove pontos, enquanto o Ipojuca terminou em terceiro, com seis. O Vera Cruz garantiu a quarta e última vaga nas oitavas, com cinco pontos.

O Guarany de Camaragibe terminou na quinta posição, com três pontos, após sofrer uma punição de perda de três pontos por escalação irregular de um jogador.

O Sete de Setembro encerrou sua participação na última colocação, com dois pontos.

Classificação final do Grupo D - Região Metropolitana do Recife

América-PE - 11 pontos Íbis - 9 pontos Ipojuca - 6 pontos Vera Cruz - 5 pontos Guarany de Camaragibe - 3 pontos* Sete de Setembro - 2 pontos

*O Guarany perdeu três pontos por decisão do TJD-PE, no Processo nº 151/2026.

Veja os confrontos das oitavas de final do Pernambucano 2026/27

Com o encerramento da fase de grupos, os 16 classificados disputam as oitavas de final do Turno Forró em jogos únicos. Os confrontos reúnem equipes dos grupos Sertão e Agreste, além dos classificados da Zona da Mata e da Região Metropolitana do Recife.

Terça-feira (10 de novembro)

América-PE x Serrano - 15h - Aflitos

Atlético-PE x Ipojuca - 15h - Jacozão

Íbis x Centro Limoeirense - 15h - José Dionísio do Carmo

Jaguar x Vera Cruz - 15h - Gileno de Carli

Quarta-feira (11 de novembro)

Ypiranga x Afogados - 15h - Limeirão

Petrolina x Chã Grande - 16h - Paulo Coelho

Facilnet x Belo Jardim - 20h - Clementino Lima

Central x Salgueiro - 20h - Lacerdão

Os oito vencedores avançam às quartas de final do Turno Forró. A competição seguirá em formato eliminatório até a definição dos quatro clubes que disputarão a fase final.

Como funciona a classificação para o Turno Frevo?

O Turno Forró reúne 24 equipes divididas em quatro grupos regionalizados. Na primeira fase, cada clube disputou cinco partidas, com os quatro melhores de cada chave avançando às oitavas de final.

Depois das oitavas e quartas de final, os quatro sobreviventes disputarão uma fase decisiva em formato de quadrangular, com todos se enfrentando em turno único.

Os três primeiros colocados do quadrangular garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se aos sete clubes previamente classificados para a próxima etapa do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

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