Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa após 23 anos: "Portugal estará sempre em mim"

Em vídeo publicado nas redes sociais, atacante relembrou 23 anos de seleção, agradeceu aos portugueses e falou sobre o orgulho de vestir a camisa 7.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira (5), sua aposentadoria da seleção portuguesa, encerrando uma trajetória de 23 anos com a camisa de Portugal. Aos 40 anos, o atacante publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar a decisão e agradecer aos torcedores, companheiros e profissionais que fizeram parte de sua caminhada.

Capitão e maior artilheiro da história da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo encerra sua trajetória internacional com 146 gols em 234 partidas. O jogador também deixa a equipe como recordista de jogos e gols no futebol masculino de seleções.

Na mensagem de despedida, o camisa 7 relembrou sua estreia, em agosto de 2003, e destacou o significado de representar Portugal durante mais de duas décadas. O atacante reconheceu que a decisão não foi fácil, mas afirmou que chegou o momento de entregar a camisa às próximas gerações.

"Chegou o dia de devolver a camisola sete da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha, mas, durante 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar comigo para estádios no mundo inteiro", declarou.

Cristiano Ronaldo relembra trajetória histórica por Portugal

Ao longo do vídeo, Cristiano Ronaldo comentou sobre seus momentos vividos pela seleção portuguesa. O atacante recordou vitórias, derrotas, recordes e dificuldades enfrentadas durante a carreira internacional, destacando que a relação construída com os torcedores ultrapassa os resultados dentro de campo.

O jogador também reconheceu que nem sempre conseguiu alcançar os objetivos desejados, mas destacou que nunca deixou de sentir orgulho por representar o país. Para Ronaldo, a principal marca de sua passagem pela seleção está nas emoções compartilhadas com milhões de portugueses ao redor do mundo.

"Os gols passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos, mas há algo que o tempo nunca consegue apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas", afirmou.

Na publicação, o atacante também agradeceu aos companheiros de equipe, treinadores, dirigentes, médicos e demais profissionais que participaram de sua trajetória. Ronaldo dedicou ainda uma mensagem à família, reconhecendo os sacrifícios e as ausências provocadas pelos compromissos com a seleção.

Entre no canal do WhatsApp do Real Madrid!

Aposentadoria acontece após desentendimento com Jorge Jesus

O anúncio ocorre após semanas de desgaste entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa. A crise começou no fim de setembro, quando o atacante permaneceu no banco de reservas durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, pela Liga das Nações.

Apesar de ter sido chamado para o aquecimento, Ronaldo não entrou em campo. Posteriormente, Jorge Jesus explicou que havia combinado uma possível participação do jogador nos 30 minutos finais, mas decidiu não realizar a substituição por entender que a partida não exigia sua entrada.

O desentendimento ganhou novos capítulos quando o atacante deixou a concentração portuguesa em Copenhague, antes do confronto contra a Dinamarca. A saída aconteceu após uma entrevista coletiva na qual Jorge Jesus afirmou que nenhum jogador mudaria suas decisões.

Em 6 de outubro, Cristiano Ronaldo publicou um comunicado acusando o treinador de descumprir acordos relacionados à sua participação na equipe. O jogador também pediu desculpas por ter deixado a concentração e reconheceu que sua condição de capitão tornava a atitude mais grave.

Na sequência, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu o atacante por 30 dias. Na ocasião, Ronaldo havia afirmado que continuaria disponível para defender Portugal após cumprir a punição, desde que estivesse em boas condições físicas.

A decisão anunciada nesta quinta-feira representa, portanto, uma mudança em relação ao posicionamento apresentado pelo jogador no início de outubro.

Cristiano Ronaldo deixa mensagem para o futuro da seleção portuguesa

Além de relembrar o passado, Cristiano Ronaldo dedicou parte da despedida ao futuro do futebol português. O atacante ressaltou a importância de incentivar novos talentos e demonstrou confiança na capacidade das próximas gerações de construir suas próprias histórias pela seleção.

O jogador também afirmou que continuará acompanhando Portugal como torcedor, mesmo sem voltar a vestir a camisa da equipe nacional. Na mensagem, destacou que encerra a carreira internacional com a consciência de ter se dedicado ao máximo durante os 23 anos em que representou o país.

"Hoje termina a minha caminhada dentro de campo com a seleção nacional. Saio de cabeça levantada, com orgulho no caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Continuarei a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal", declarou.

Na parte final do vídeo, Ronaldo relembrou o sonho de infância na Ilha da Madeira e agradeceu pela oportunidade de representar Portugal. O atacante também afirmou que, apesar de ter dedicado a carreira à busca pelo reconhecimento individual, considera a experiência com a seleção sua maior conquista.

"Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo", afirmou.

O vídeo foi encerrado com uma mensagem de agradecimento aos portugueses e uma despedida simbólica da camisa 7. Na legenda da publicação, Cristiano Ronaldo resumiu o sentimento que marcou sua trajetória pela equipe nacional: "Portugal estará sempre em mim".

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!