Quando é a final da Copa do Brasil 2026? Veja data, local e possíveis finalistas

Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG disputam as semifinais da competição; decisão terá formato inédito e será realizada em Brasília

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A Copa do Brasil 2026 está chegando à reta final. Com Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG ainda na disputa pelo título, a competição inicia neste domingo (1º) os confrontos das semifinais, que definirão os dois clubes classificados para a decisão.

A grande novidade desta edição está no formato da final. Pela primeira vez na história da competição, o campeão da Copa do Brasil será definido em jogo único, diferentemente das decisões anteriores, disputadas em partidas de ida e volta.

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Quando será a final da Copa do Brasil 2026?

A final da Copa do Brasil 2026 será disputada no domingo, 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os dois finalistas serão conhecidos após os jogos de volta das semifinais, programados para os dias 7 e 8 de novembro.

Confira as principais informações da decisão:

Data: domingo, 6 de dezembro de 2026;

domingo, 6 de dezembro de 2026; Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF);

Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF); Formato: partida única;

partida única; Desempate: disputa de pênaltis em caso de empate;

disputa de pênaltis em caso de empate; Finalistas: ainda serão definidos.

Quais times podem disputar a final da Copa do Brasil 2026?

Quatro equipes seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG. Todos os semifinalistas já conquistaram a Copa do Brasil pelo menos uma vez e buscam ampliar suas respectivas coleções de troféus.

Entre os participantes, o Grêmio é o maior vencedor, com cinco títulos, conquistados em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. O clube gaúcho aparece atrás apenas do Cruzeiro na lista histórica de campeões.

O Palmeiras soma quatro conquistas (1998, 2012, 2015 e 2020), enquanto o Atlético-MG levantou a taça em duas oportunidades (2014 e 2021). Já o Vasco conquistou seu único título em 2011.

Na atual edição, o Palmeiras garantiu a classificação após eliminar o Santos nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 0. O Vasco avançou depois de vencer o Vitória nas duas partidas.

Do outro lado da chave, o Atlético-MG superou o Cruzeiro por 3 a 2 no agregado, enquanto o Grêmio eliminou o Internacional após vencer o segundo confronto por 3 a 1.

Quando serão os jogos das semifinais da Copa do Brasil 2026?

As semifinais da Copa do Brasil 2026 começam neste domingo (1º), com os confrontos de ida. As partidas de volta serão disputadas no fim de semana seguinte, entre os dias 7 e 8 de novembro.

Jogos de ida – domingo (1º/11)

Jogos de volta

Sábado (7/11), às 18h: Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV, Belo Horizonte;

Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV, Belo Horizonte; Domingo (8/11), às 17h: Vasco x Palmeiras – São Januário, Rio de Janeiro.

Após a definição dos classificados, os dois finalistas terão aproximadamente um mês até a decisão, marcada para 6 de dezembro, em Brasília, quando será conhecido o campeão da Copa do Brasil 2026.

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