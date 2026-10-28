Sport x Náutico ao vivo: onde assistir e horário da final do Pernambucano Sub-15
Invictos na competição, Sport e Náutico disputam o título do Pernambucano Sub-15 nesta quarta-feira (28), nos Aflitos, com entrada solidária
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O Clássico dos Clássicos vai decidir o título do Campeonato Pernambucano Sub-15 de 2026. Sport e Náutico entram em campo nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, para a grande final da competição estadual.
Os dois rivais chegam invictos à decisão, após liderarem seus respectivos grupos na primeira fase e superarem os adversários no mata-mata. A final será disputada em jogo único e caso termine empatado após o tempo regulamentar, o campeão estadual será definido diretamente nas cobranças de pênaltis.
Além da rivalidade dentro de campo, a decisão contará com uma ação solidária. Os torcedores poderão acompanhar o clássico nas arquibancadas mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com acesso pelo setor das Cadeiras dos Aflitos.
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Como chegam Sport e Náutico?
Sport
O Sport chega à final com a melhor campanha do Campeonato Pernambucano Sub-15. O Leão terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, vencendo os sete jogos disputados e garantindo a liderança do Grupo B.
O desempenho rubro-negro também chamou atenção pelos números ofensivos. Durante a fase de grupos, o Sport marcou 35 gols e sofreu apenas um, demonstrando força tanto no ataque quanto na defesa.
Nas quartas de final, os Leões da Base venceram o Porto por 3 a 1. Já na semifinal, a equipe superou o RS Futebol por 3 a 0, mantendo a invencibilidade e garantindo presença na decisão.
Náutico
O Náutico chega à decisão do Campeonato Pernambucano Sub-15 após uma campanha invicta. O Timbu terminou a primeira fase na liderança do Grupo A e confirmou sua classificação para o mata-mata.
Nas quartas de final, a equipe alvirrubra venceu o Viva por 2 a 1, garantindo presença entre os quatro melhores clubes da competição.
Na semifinal, o Náutico enfrentou o Retrô e conquistou uma vitória por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para a grande decisão.
Agora, o Timbu terá a oportunidade de conquistar o título estadual diante de seu maior rival, contando com o mando de campo no Estádio dos Aflitos.
Onde assistir Sport x Náutico ao vivo?
A partida entre Sport e Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano Sub-15 de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: TV FPF, no YouTube (gratuita);
O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife.
Como conseguir ingressos para Sport x Náutico?
Os torcedores que desejarem acompanhar a final do Campeonato Pernambucano Sub-15 poderão comparecer ao Estádio dos Aflitos mediante uma ação solidária.
O acesso será realizado pelo setor das Cadeiras, com a doação de 1 kg de alimento não perecível por torcedor.
A iniciativa permite que os torcedores acompanhem gratuitamente o Clássico dos Clássicos, contribuindo com a arrecadação de alimentos.
Ficha técnica de Sport x Náutico
- Jogo: Sport x Náutico;
- Competição: Campeonato Pernambucano Sub-15 de 2026;
- Fase: Final (jogo único);
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
- Horário: 15h (de Brasília);
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE);
- Transmissão: TV FPF, no YouTube;
- Ingressos: 1 kg de alimento não perecível, com acesso pelo setor das Cadeiras.
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