Lisca critica mudanças no futebol gaúcho: "Perdemos um pouco da nossa identidade"

Em entrevista ao Fórum Esportivo, Lisca lamentou a perda de identidade do futebol gaúcho e destacou a presença de 18 estrangeiros no último Gre-Nal

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O técnico Lisca demonstrou preocupação com os rumos do futebol gaúcho e apontou uma possível perda de identidade dos clubes do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, o treinador comparou as características históricas de Internacional e Grêmio com o cenário atual e chamou atenção para a presença de jogadores estrangeiros no clássico Gre-Nal.

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Com passagem pelo comando do Internacional em 2016, Lisca destacou que o futebol gaúcho sempre foi reconhecido pela competitividade, imposição física e forte marcação, características que, segundo ele, eram acompanhadas de qualidade técnica.

"Acompanhando de perto aqui, cara, a gente perdeu um pouco a nossa identidade, né, João? O futebol gaúcho sempre foi um futebol competitivo, um futebol de muita imposição, de força também, mas com qualidade técnica. Sempre jogou bola também", afirmou.

Lisca relembra equipes históricas de Internacional e Grêmio

Em sua avaliação, o treinador relembrou equipes que marcaram a história dos dois principais clubes do estado. Entre os exemplos, citou o Internacional da década de 1970, que conquistou três títulos brasileiros, e o Grêmio comandado por Felipão.

"Se você pegar os times do Inter da década de 70, ali com Falcão, Figueroa, já introduziram o futebol de força. Foi tricampeão brasileiro. Depois, você pega o time do Grêmio com Felipão, que foi o time que se destacou também", recordou.

Lisca também ressaltou que, historicamente, Internacional e Grêmio funcionaram como vitrines para jogadores brasileiros, contribuindo para a projeção de atletas no futebol nacional e internacional.

"Sempre um futebol muito objetivo, muito competitivo, marcação forte e com muitos jogadores oriundos daqui, jogadores brasileiros também, que faziam essa parceria profissional e que, através da vitrine de Grêmio e Inter, surgiam para o futebol nacional e mundial", destacou.

Presença de estrangeiros no Gre-Nal chamou a atenção de Lisca

Um dos pontos centrais da análise do treinador foi a quantidade de atletas estrangeiros presentes no último clássico entre Internacional e Grêmio. Segundo Lisca, o número representa uma mudança significativa em relação ao perfil histórico das equipes gaúchas.

"João, só para ter uma ideia, no último Gre-Nal tinham 18 estrangeiros jogando", afirmou.

Durante a conversa, o apresentador João Victor Amorim reagiu à informação com um comentário bem-humorado: "Ninguém falava português no vestiário."

Lisca reforçou sua surpresa com o número mencionado e lembrou que a contagem não incluía os integrantes das comissões técnicas.

"Dezoito, cara! Eu não sei como é que... Dezoito, sem contar as duas comissões técnicas", completou.

A observação do treinador foi utilizada para ilustrar sua percepção de transformação no perfil dos elencos. Na avaliação de Lisca, a tradição do futebol gaúcho esteve ligada à combinação entre força, competitividade, qualidade técnica e valorização de jogadores formados no futebol brasileiro.

Lisca tem passagens por Internacional, Sport e Náutico

Com experiência em diferentes clubes do futebol brasileiro, Lisca conhece o ambiente do futebol gaúcho. Além de ter comandado o Internacional em 2016, o treinador passou pelo Juventude, em 2013.

No futebol pernambucano, esteve à frente do Náutico em 2015 e do Sport em 2022. O currículo também inclui trabalhos por Ceará, América-MG, Vasco, Santos, Avaí e Vila Nova, entre outros clubes.

Seu trabalho mais recente foi no Botafogo-PB, entre fevereiro e abril de 2026, quando comandou a equipe em 17 partidas.

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