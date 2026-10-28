Lisca critica mudanças no futebol gaúcho: "Perdemos um pouco da nossa identidade"

Em entrevista ao Fórum Esportivo, Lisca lamentou a perda de identidade do futebol gaúcho e destacou a presença de 18 estrangeiros no último Gre-Nal

por Lucas Valle
Lisca critica mudanças no futebol gaúcho: "Perdemos um pouco da nossa identidade"
Lisca treinou o Sport em quatro jogos da Série B 2022

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O técnico Lisca demonstrou preocupação com os rumos do futebol gaúcho e apontou uma possível perda de identidade dos clubes do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, o treinador comparou as características históricas de Internacional e Grêmio com o cenário atual e chamou atenção para a presença de jogadores estrangeiros no clássico Gre-Nal.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Com passagem pelo comando do Internacional em 2016, Lisca destacou que o futebol gaúcho sempre foi reconhecido pela competitividade, imposição física e forte marcação, características que, segundo ele, eram acompanhadas de qualidade técnica.

"Acompanhando de perto aqui, cara, a gente perdeu um pouco a nossa identidade, né, João? O futebol gaúcho sempre foi um futebol competitivo, um futebol de muita imposição, de força também, mas com qualidade técnica. Sempre jogou bola também", afirmou.

Lisca relembra equipes históricas de Internacional e Grêmio

Em sua avaliação, o treinador relembrou equipes que marcaram a história dos dois principais clubes do estado. Entre os exemplos, citou o Internacional da década de 1970, que conquistou três títulos brasileiros, e o Grêmio comandado por Felipão.

"Se você pegar os times do Inter da década de 70, ali com Falcão, Figueroa, já introduziram o futebol de força. Foi tricampeão brasileiro. Depois, você pega o time do Grêmio com Felipão, que foi o time que se destacou também", recordou.

Lisca também ressaltou que, historicamente, Internacional e Grêmio funcionaram como vitrines para jogadores brasileiros, contribuindo para a projeção de atletas no futebol nacional e internacional.

"Sempre um futebol muito objetivo, muito competitivo, marcação forte e com muitos jogadores oriundos daqui, jogadores brasileiros também, que faziam essa parceria profissional e que, através da vitrine de Grêmio e Inter, surgiam para o futebol nacional e mundial", destacou.

Leia Também

Presença de estrangeiros no Gre-Nal chamou a atenção de Lisca

Um dos pontos centrais da análise do treinador foi a quantidade de atletas estrangeiros presentes no último clássico entre Internacional e Grêmio. Segundo Lisca, o número representa uma mudança significativa em relação ao perfil histórico das equipes gaúchas.

"João, só para ter uma ideia, no último Gre-Nal tinham 18 estrangeiros jogando", afirmou.

Durante a conversa, o apresentador João Victor Amorim reagiu à informação com um comentário bem-humorado: "Ninguém falava português no vestiário."

Lisca reforçou sua surpresa com o número mencionado e lembrou que a contagem não incluía os integrantes das comissões técnicas.

"Dezoito, cara! Eu não sei como é que... Dezoito, sem contar as duas comissões técnicas", completou.

A observação do treinador foi utilizada para ilustrar sua percepção de transformação no perfil dos elencos. Na avaliação de Lisca, a tradição do futebol gaúcho esteve ligada à combinação entre força, competitividade, qualidade técnica e valorização de jogadores formados no futebol brasileiro.

Lisca tem passagens por Internacional, Sport e Náutico

Com experiência em diferentes clubes do futebol brasileiro, Lisca conhece o ambiente do futebol gaúcho. Além de ter comandado o Internacional em 2016, o treinador passou pelo Juventude, em 2013.

No futebol pernambucano, esteve à frente do Náutico em 2015 e do Sport em 2022. O currículo também inclui trabalhos por Ceará, América-MG, Vasco, Santos, Avaí e Vila Nova, entre outros clubes.

Seu trabalho mais recente foi no Botafogo-PB, entre fevereiro e abril de 2026, quando comandou a equipe em 17 partidas.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também