Copa Inter Atlântico Sub-19 terá Sport, Náutico, Santa Cruz e mais 25 equipes; veja participantes
Torneio de base será realizado entre 30 de outubro e 8 de novembro, no CT do Retrô, com clubes de diferentes regiões do Brasil e um time internacional
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A quinta edição da Copa Inter Atlântico Sub-19 começa nesta sexta-feira (30), no Centro de Treinamentos do Retrô, em Pernambuco. A competição reunirá 28 equipes, incluindo Sport, Náutico, Santa Cruz, Palmeiras, Corinthians, Santos e Grêmio, além de um representante do Equador.
O torneio será disputado entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, com a participação de clubes de diferentes regiões do Brasil. Pelo quinto ano consecutivo, o CT do Retrô será a sede da competição, que reúne jovens atletas do futebol de base.
A edição de 2026 também contará com a presença de observadores técnicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de clubes estrangeiros, que acompanharão o desempenho dos jogadores durante as partidas.
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Quais equipes vão disputar a Copa Inter Atlântico 2026?
Entre os 28 participantes anunciados, o Nordeste terá a maior representação, com 17 equipes. Pernambuco lidera a participação regional, com oito clubes confirmados, incluindo o Trio de Ferro da capital.
Confira os clubes participantes por região:
Nordeste (17 equipes)
- Pernambuco: Retrô, Sport, Náutico, Santa Cruz, Ipojuca, Vera Cruz, América-PE e Petrolina;
- Bahia: Vitória;
- Ceará: Fortaleza;
- Alagoas: CRB e Maceió;
- Rio Grande do Norte: América-RN e QFC;
- Piauí: Atlético-PI;
- Maranhão: LS Valen;
- Paraíba: Cruzeiro-PB.
Sudeste (7 equipes)
- São Paulo: Palmeiras, Santos e Corinthians;
- Minas Gerais: Atlético-MG;
- Espírito Santo: Porto Vitória;
- Rio de Janeiro: Botafogo e Serrano.
Sul e Centro-Oeste (2 equipes)
- Rio Grande do Sul: Grêmio;
- Distrito Federal: Brasiliense.
Equipe internacional
- Equador: Club Sport Norte América.
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Quando começam os jogos da Copa Inter Atlântico?
A competição terá início na sexta-feira (30 de outubro), com os confrontos da fase de grupos. As partidas desta etapa serão realizadas até o dia 6 de novembro.
Já as fases finais estão programadas para os dias 7 e 8 de novembro, quando serão definidos os últimos confrontos e o campeão da quinta edição.
Todos os jogos acontecerão no Centro de Treinamentos do Retrô, que recebe o torneio desde sua primeira edição.
Copa Inter Atlântico Sub-19 2026
- Competição: 5ª Copa Inter Atlântico Sub-19;
- Data: 30 de outubro a 8 de novembro de 2026;
- Local: Centro de Treinamentos do Retrô, Pernambuco;
- Participantes anunciados: 28 equipes;
- Fase de grupos: 30 de outubro a 6 de novembro;
- Fases finais: 7 e 8 de novembro.
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