Copa Inter Atlântico Sub-19 terá Sport, Náutico, Santa Cruz e mais 25 equipes; veja participantes

Torneio de base será realizado entre 30 de outubro e 8 de novembro, no CT do Retrô, com clubes de diferentes regiões do Brasil e um time internacional

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A quinta edição da Copa Inter Atlântico Sub-19 começa nesta sexta-feira (30), no Centro de Treinamentos do Retrô, em Pernambuco. A competição reunirá 28 equipes, incluindo Sport, Náutico, Santa Cruz, Palmeiras, Corinthians, Santos e Grêmio, além de um representante do Equador.

O torneio será disputado entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, com a participação de clubes de diferentes regiões do Brasil. Pelo quinto ano consecutivo, o CT do Retrô será a sede da competição, que reúne jovens atletas do futebol de base.

A edição de 2026 também contará com a presença de observadores técnicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de clubes estrangeiros, que acompanharão o desempenho dos jogadores durante as partidas.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Quais equipes vão disputar a Copa Inter Atlântico 2026?

Entre os 28 participantes anunciados, o Nordeste terá a maior representação, com 17 equipes. Pernambuco lidera a participação regional, com oito clubes confirmados, incluindo o Trio de Ferro da capital.

Confira os clubes participantes por região:

Nordeste (17 equipes)

Pernambuco: Retrô, Sport, Náutico, Santa Cruz , Ipojuca, Vera Cruz, América-PE e Petrolina;

, Ipojuca, Vera Cruz, América-PE e Petrolina; Bahia: Vitória;

Vitória; Ceará: Fortaleza;

Fortaleza; Alagoas: CRB e Maceió;

CRB e Maceió; Rio Grande do Norte: América-RN e QFC;

América-RN e QFC; Piauí: Atlético-PI;

Atlético-PI; Maranhão: LS Valen;

LS Valen; Paraíba: Cruzeiro-PB.

Sudeste (7 equipes)

São Paulo: Palmeiras, Santos e Corinthians;

Palmeiras, Santos e Corinthians; Minas Gerais: Atlético-MG;

Atlético-MG; Espírito Santo: Porto Vitória;

Porto Vitória; Rio de Janeiro: Botafogo e Serrano.

Sul e Centro-Oeste (2 equipes)

Rio Grande do Sul: Grêmio;

Grêmio; Distrito Federal: Brasiliense.

Equipe internacional

Equador: Club Sport Norte América.

Quando começam os jogos da Copa Inter Atlântico?

A competição terá início na sexta-feira (30 de outubro), com os confrontos da fase de grupos. As partidas desta etapa serão realizadas até o dia 6 de novembro.

Já as fases finais estão programadas para os dias 7 e 8 de novembro, quando serão definidos os últimos confrontos e o campeão da quinta edição.

Todos os jogos acontecerão no Centro de Treinamentos do Retrô, que recebe o torneio desde sua primeira edição.

Copa Inter Atlântico Sub-19 2026

Competição: 5ª Copa Inter Atlântico Sub-19;

5ª Copa Inter Atlântico Sub-19; Data: 30 de outubro a 8 de novembro de 2026;

30 de outubro a 8 de novembro de 2026; Local: Centro de Treinamentos do Retrô, Pernambuco;

Centro de Treinamentos do Retrô, Pernambuco; Participantes anunciados: 28 equipes;

28 equipes; Fase de grupos: 30 de outubro a 6 de novembro;

30 de outubro a 6 de novembro; Fases finais: 7 e 8 de novembro.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!