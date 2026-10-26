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Neymar vai jogar contra o Palmeiras? Entenda por que o craque está fora do clássico

Atacante se envolveu em discussões durante o empate com o Bahia e recebeu punições distintas, que o tiram dos próximos compromissos do Peixe

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 9:49
Imagem de Neymar Jr., atacante do Santos
Imagem de Neymar Jr., atacante do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

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A reta final do Campeonato Brasileiro terá um clássico importante para o Santos, mas a equipe não poderá contar com um de seus principais jogadores. Neymar se envolveu em episódios de discussão durante a partida contra o Bahia e acabou acumulando punições disciplinares que afetam sua sequência na competição.

O camisa 10 entrou em campo pendurado e protagonizou momentos de tensão ao longo do confronto disputado na Vila Belmiro. A situação se agravou antes do início do segundo tempo, quando o atacante voltou a se desentender com um adversário.

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O que aconteceu com Neymar contra o Bahia?

Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo, depois de se desentender com o meio-campista Rodrigo Nestor e arremessar a bola na direção do adversário.

Como já tinha duas advertências acumuladas, o atacante ficou automaticamente suspenso para a partida seguinte.

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O episódio, porém, não terminou ali. Antes do início do segundo tempo, o jogador voltou a se envolver em uma discussão com Nestor. Após a intervenção do VAR e a análise do lance, o árbitro aplicou cartão vermelho direto ao santista.

A expulsão gerou uma segunda punição, independente da suspensão provocada pelo terceiro amarelo. Dessa forma, Neymar terá de cumprir dois jogos consecutivos de suspensão no Campeonato Brasileiro.

Neymar vai jogar contra o Palmeiras?

Não. Neymar está suspenso e não enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira (28). O clássico será disputado às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O atacante também ficará fora do compromisso seguinte do Santos, contra o Red Bull Bragantino. Com as duas suspensões, a previsão é que ele volte a defender a equipe depois da Data Fifa de novembro.

Como a ausência de Neymar afeta o Santos?

Sem o camisa 10, o técnico Cuca precisa reorganizar o setor ofensivo para enfrentar o líder do campeonato.

Uma das alternativas consideradas é a entrada do volante uruguaio Oliva para reforçar a marcação no meio-campo, com Gabriel Bontempo atuando mais adiantado na criação das jogadas.

Philippe Coutinho e Everton Cebolinha também aparecem entre as opções para participar da articulação ofensiva, com Gabigol como referência no ataque.

O Santos chega ao clássico na oitava colocação, com 46 pontos, e tenta conquistar um resultado positivo para continuar na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, lidera o Brasileirão com 69 pontos.

Quando Neymar volta a jogar pelo Santos?

Com as duas suspensões a cumprir, Neymar será desfalque contra o Palmeiras e também diante do Red Bull Bragantino.

A expectativa é que o atacante volte a ficar disponível após a Data Fifa de novembro, desde que não haja novas sanções ou impedimentos.

Ficha do jogo: Santos x Palmeiras

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 33ª rodada
  • Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Transmissão: Premiere
  • Desfalque do Santos: Neymar, suspenso

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.