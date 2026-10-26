Neymar vai jogar contra o Palmeiras? Entenda por que o craque está fora do clássico
Atacante se envolveu em discussões durante o empate com o Bahia e recebeu punições distintas, que o tiram dos próximos compromissos do Peixe
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A reta final do Campeonato Brasileiro terá um clássico importante para o Santos, mas a equipe não poderá contar com um de seus principais jogadores. Neymar se envolveu em episódios de discussão durante a partida contra o Bahia e acabou acumulando punições disciplinares que afetam sua sequência na competição.
O camisa 10 entrou em campo pendurado e protagonizou momentos de tensão ao longo do confronto disputado na Vila Belmiro. A situação se agravou antes do início do segundo tempo, quando o atacante voltou a se desentender com um adversário.
O que aconteceu com Neymar contra o Bahia?
Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo, depois de se desentender com o meio-campista Rodrigo Nestor e arremessar a bola na direção do adversário.
Como já tinha duas advertências acumuladas, o atacante ficou automaticamente suspenso para a partida seguinte.
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O episódio, porém, não terminou ali. Antes do início do segundo tempo, o jogador voltou a se envolver em uma discussão com Nestor. Após a intervenção do VAR e a análise do lance, o árbitro aplicou cartão vermelho direto ao santista.
A expulsão gerou uma segunda punição, independente da suspensão provocada pelo terceiro amarelo. Dessa forma, Neymar terá de cumprir dois jogos consecutivos de suspensão no Campeonato Brasileiro.
Neymar vai jogar contra o Palmeiras?
Não. Neymar está suspenso e não enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira (28). O clássico será disputado às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O atacante também ficará fora do compromisso seguinte do Santos, contra o Red Bull Bragantino. Com as duas suspensões, a previsão é que ele volte a defender a equipe depois da Data Fifa de novembro.
Como a ausência de Neymar afeta o Santos?
Sem o camisa 10, o técnico Cuca precisa reorganizar o setor ofensivo para enfrentar o líder do campeonato.
Uma das alternativas consideradas é a entrada do volante uruguaio Oliva para reforçar a marcação no meio-campo, com Gabriel Bontempo atuando mais adiantado na criação das jogadas.
Philippe Coutinho e Everton Cebolinha também aparecem entre as opções para participar da articulação ofensiva, com Gabigol como referência no ataque.
O Santos chega ao clássico na oitava colocação, com 46 pontos, e tenta conquistar um resultado positivo para continuar na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, lidera o Brasileirão com 69 pontos.
Quando Neymar volta a jogar pelo Santos?
Com as duas suspensões a cumprir, Neymar será desfalque contra o Palmeiras e também diante do Red Bull Bragantino.
A expectativa é que o atacante volte a ficar disponível após a Data Fifa de novembro, desde que não haja novas sanções ou impedimentos.
Ficha do jogo: Santos x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 33ª rodada
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Transmissão: Premiere
- Desfalque do Santos: Neymar, suspenso