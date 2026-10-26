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Classificação do Pernambucano 2026/27: veja a tabela dos quatro grupos do Turno Forró

Com duas rodadas disputadas, FácilNet, Central, Atlético-PE e Íbis lideram seus grupos; confira a classificação e os jogos da terceira rodada

Por Lucas Valle Publicado em 26/10/2026 às 10:27
Partida entre Porto e Central no Pernambucano
Partida entre Porto e Central no Pernambucano - Hugo Soares/FPF

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O Campeonato Pernambucano 2026/27 segue movimentando o futebol do estado com a disputa do Turno Forró. Após as duas primeiras rodadas, os 24 clubes participantes começam a definir suas posições na tabela, em busca de uma vaga na fase eliminatória da competição.

Divididas em quatro grupos regionalizados, as equipes disputam cinco rodadas na primeira fase. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final, enquanto os dois últimos são eliminados.

Até o momento, FácilNet, Central, Atlético-PE e Íbis lideram os grupos Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana, respectivamente. A terceira rodada começa nesta terça-feira (27), com partidas programadas até quinta-feira (29).

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Classificação do Campeonato Pernambucano 2026/27

Confira a classificação dos quatro grupos do Turno Forró após as duas primeiras rodadas.

Grupo A - Sertão

Pos. Clube P J V E D GP GC SG
FácilNet 6 2 2 0 0 6 1 +5
Petrolina 6 2 2 0 0 2 0 +2
Afogados 3 2 1 0 1 2 1 +1
1º de Maio 1 2 0 1 1 1 2 -1
Salgueiro 1 2 0 1 1 0 1 -1
Ferroviário 0 2 0 0 2 0 6 -6

O FácilNet lidera o Grupo Sertão com seis pontos, mesma pontuação do Petrolina, mas leva vantagem no saldo de gols. O Afogados aparece em terceiro, com três pontos, seguido por 1º de Maio e Salgueiro, ambos com um. O Ferroviário ainda não pontuou.

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Grupo B - Agreste

Pos. Clube P J V E D GP GC SG
Central 6 2 2 0 0 4 0 +4
Belo Jardim 4 2 1 1 0 4 1 +3
Ypiranga 3 2 1 0 1 1 0 +1
Pesqueira 2 2 0 2 0 1 1 0
Chã Grande 1 2 0 1 1 1 2 -1
Porto 0 2 0 0 2 1 7 -6

O Central lidera o Grupo Agreste com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Belo Jardim aparece em segundo, com quatro, seguido pelo Ypiranga, com três. Pesqueira, Chã Grande e Porto completam a classificação.

Grupo C - Zona da Mata

Pos. Clube P J V E D GP GC SG
Atlético-PE 6 2 2 0 0 3 1 +2
Santa Fé 4 2 1 1 0 4 3 +1
Centro Limoeirense 4 2 1 1 0 2 1 +1
Jaguar 3 2 1 0 1 4 3 +1
Serrano 0 2 0 0 2 2 4 -2
Águia 0 2 0 0 2 1 4 -3

O Atlético-PE aparece na liderança do Grupo Zona da Mata, com seis pontos. Santa Fé e Centro Limoeirense somam quatro pontos cada, enquanto o Jaguar fecha a zona de classificação, com três. Serrano e Águia ainda buscam os primeiros pontos.

Grupo D - Região Metropolitana

Pos. Clube P J V E D GP GC SG
Íbis 4 2 1 1 0 6 3 +3
América-PE 4 2 1 1 0 3 1 +2
Vera Cruz 4 2 1 1 0 3 1 +2
Ipojuca 4 2 1 1 0 2 1 +1
Guarany 0 2 0 0 2 2 6 -4
Sete de Setembro 0 2 0 0 2 0 4 -4

O Íbis lidera o Grupo Região Metropolitana com quatro pontos, mesma pontuação de América-PE, Vera Cruz e Ipojuca. O saldo de gols coloca o Pássaro Preto na primeira posição. Guarany e Sete de Setembro ainda não pontuaram.

  • Legenda: P: pontos | J: jogos | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | GP: gols pró | GC: gols contra | SG: saldo de gols.

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Como funciona a classificação do Turno Forró?

Os 24 participantes do Turno Forró estão divididos em quatro grupos regionalizados, com seis equipes cada. Na primeira fase, os clubes enfrentam os adversários da própria chave em turno único, totalizando cinco jogos para cada equipe.

Ao final das cinco rodadas, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. Os dois últimos de cada chave são eliminados.

Os confrontos das oitavas seguem a regionalização estabelecida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Os classificados do Sertão enfrentam os representantes do Agreste, enquanto os clubes da Zona da Mata cruzam com os da Região Metropolitana.

Depois das oitavas e quartas de final, disputadas em jogo único, os quatro sobreviventes participarão de um quadrangular. Os três primeiros colocados dessa etapa avançam ao Turno Frevo, segunda fase do Campeonato Pernambucano 2026/27.

Próximos jogos do Campeonato Pernambucano: 3ª rodada

Terça-feira (27 de outubro)

  • Porto x Ypiranga - 15h - Lacerdão
  • Vera Cruz x Íbis - 15h - Gileno de Carli

Quarta-feira (28 de outubro)

  • Petrolina x 1º de Maio - 15h - Paulo Coelho
  • Ferroviário x Salgueiro - 15h - Sérgio Magalhães
  • Central x Pesqueira - 15h - Lacerdão
  • Belo Jardim x Chã Grande - 15h - Sesc Mendonção
  • Jaguar x Santa Fé - 15h - Gileno de Carli
  • Centro Limoeirense x Serrano - 15h - Varedão
  • Águia x Atlético-PE - 15h - Coqueirão
  • Sete de Setembro x Ipojuca - 15h - Estádio do Arruda
  • Afogados x FácilNet - 20h - Vianão

Quinta-feira (29 de outubro)

  • Guarany x América-PE - 15h - Paulo Petribu

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.