Quando será a final da Libertadores 2026? Veja data, horário e onde assistir

Brasileiros e argentinos disputam o troféu continental em Montevidéu, em uma decisão que reúne sete títulos e reedita um confronto histórico

por Thiago Seabra
Quando será a final da Libertadores 2026? Veja data, horário e onde assistir
Palmeiras na Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque

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A final da Copa Libertadores da América de 2026 será disputada no sábado, 28 de novembro, entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata. A decisão acontecerá em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O horário oficial da partida ainda não foi anunciado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A decisão de 2025 começou às 18h, no horário de Brasília, mas esse horário não está confirmado para a final deste ano.

Onde assistir à final da Libertadores 2026

A decisão terá transmissão no Brasil pela TV Globo, na televisão aberta, pelos canais SporTV e ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

A ge tv também exibirá a partida gratuitamente pelo YouTube.

Onde será a final da Libertadores?

O Estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco da decisão continental. O local receberá uma final única da Libertadores pela segunda vez.

Em 2021, o Palmeiras conquistou o título no mesmo estádio ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação.

A capital uruguaia também tem importância histórica para o torneio: Montevidéu recebeu a partida inaugural da primeira edição da Libertadores, em 1960.

Palmeiras busca o tetracampeonato

O Palmeiras chega à decisão depois de eliminar o Fluminense nas cobranças de pênaltis.

O clube paulista disputará sua oitava final da Libertadores, ampliando a própria marca entre os times brasileiros com mais participações no jogo decisivo.

Campeão em 1999, 2020 e 2021, o Verdão tenta conquistar o quarto título continental. A equipe também chega à segunda final consecutiva, após terminar como vice-campeã em 2025.

Durante a campanha eliminatória, o goleiro Carlos Miguel teve papel importante nas disputas de pênaltis contra LDU e Fluminense.

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Estudiantes tenta conquistar a quinta Libertadores

O Estudiantes de La Plata garantiu a vaga na final ao eliminar o Flamengo nos pênaltis, no Maracanã.

O clube argentino busca ampliar sua coleção de títulos, que inclui as conquistas de 1968, 1969, 1970 e 2009.

A equipe disputará sua sexta final da competição e terá pela frente um adversário brasileiro com três títulos.

O confronto também reedita a decisão de 1968, quando o Estudiantes levou a melhor sobre o Palmeiras em uma final disputada em três partidas.

Na campanha até a decisão de 2026, os argentinos eliminaram a Universidad Católica nas oitavas de final, com vitória por 3 a 0 no Chile após empate na ida, e superaram o Corinthians nas quartas, vencendo por 1 a 0 na Neo Química Arena depois de igualdade no primeiro confronto.

O goleiro Fernando Muslera foi um dos destaques da classificação contra o Flamengo, especialmente na disputa por pênaltis. No ataque, Guido Carrillo aparece como uma das principais referências da equipe.

Ingressos para a final da Libertadores 2026

A venda oficial de ingressos para a decisão está disponível pela internet, por meio da plataforma StubHub.

Os torcedores devem consultar o canal de comercialização para verificar disponibilidade e condições de compra.

Libertadores Experience terá programação em Montevidéu

Além da partida, a Conmebol organizará a Libertadores Experience entre os dias 25 e 27 de novembro, em Montevidéu.

O evento será gratuito, mediante cadastro prévio, e contará com atrações interativas nos dias que antecedem a final.

Ficha da final da Libertadores 2026

  • Competição: Copa Libertadores da América 2026
  • Final: Palmeiras x Estudiantes de La Plata
  • Data: sábado, 28 de novembro de 2026
  • Horário: ainda não confirmado pela Conmebol
  • Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai
  • Formato: jogo único
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, ESPN, Disney+ e ge tv no YouTube
  • Ingressos: venda online pela plataforma StubHub
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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