Ingressos para Flamengo x Atlético-MG: veja preços, setores e onde comprar

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A partida será disputada na segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão; torcedores precisam cadastrar a biometria facial para acessar o estádio

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Os ingressos para Flamengo x Atlético-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, têm preços que variam de acordo com o setor do Maracanã e a categoria do torcedor. A partida será disputada na segunda-feira, 26 de outubro, às 20h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.

A venda para a torcida do Flamengo começou em 14 de outubro, com prioridade para sócios-torcedores do programa Nação, por meio da plataforma oficial do clube. Para os atleticanos, os bilhetes são comercializados exclusivamente pelo site FutebolCard.

O cadastro de biometria facial é obrigatório para torcedores das duas equipes. No acesso ao estádio, também será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Quanto custam os ingressos para Flamengo x Atlético-MG?

Os preços para a torcida do Flamengo variam conforme o setor e a categoria do sócio-torcedor. Para o público geral, os valores inteiros informados vão de R$ 100 a R$ 200 nos setores tradicionais.

Setor Norte: a partir de R$ 30 para sócios Nação Maraca 1. Para o público geral, a inteira custa R$ 120 e a meia-entrada, R$ 60.

a partir de R$ 30 para sócios Nação Maraca 1. Para o público geral, a inteira custa R$ 120 e a meia-entrada, R$ 60. Setor Sul: a partir de R$ 25 para sócios Nação Maraca 1. O ingresso inteiro para o público geral custa R$ 100, e a meia-entrada, R$ 50.

a partir de R$ 25 para sócios Nação Maraca 1. O ingresso inteiro para o público geral custa R$ 100, e a meia-entrada, R$ 50. Leste Superior: a partir de R$ 35 para sócios de maior nível. O valor inteiro para não sócios é de R$ 140.

a partir de R$ 35 para sócios de maior nível. O valor inteiro para não sócios é de R$ 140. Leste Inferior: preços a partir de R$ 40 para sócios prioritários, com ingresso inteiro por R$ 160.

preços a partir de R$ 40 para sócios prioritários, com ingresso inteiro por R$ 160. Oeste Inferior: a partir de R$ 50 para associados, enquanto o ingresso inteiro para o público geral custa R$ 200.

Ingressos para a torcida do Atlético-MG

Os torcedores do Atlético-MG ficarão no Setor Sul B do Maracanã. A entrada destinada à torcida visitante será pela Rua Professor Eurico Rabelo.

Inteira: R$ 150.

R$ 150. Meia-entrada: R$ 75.

R$ 75. Onde comprar: exclusivamente pelo site FutebolCard.

Assim como ocorre com os torcedores do Flamengo, os atleticanos precisam realizar o cadastro de biometria facial e apresentar documento oficial com foto na entrada.

Espaços premium: Fla+ e Maracanã Mais

O estádio também oferece opções de hospitalidade para quem busca serviços adicionais durante a partida.

Espaço Fla+: R$ 200 para sócios e R$ 300 para o público geral. O serviço inclui buffet e chope liberados.

R$ 200 para sócios e R$ 300 para o público geral. O serviço inclui buffet e chope liberados. Maracanã Mais: os valores variam de R$ 206,25 para sócios Maraca 1 a R$ 600 no preço inteiro. O espaço, localizado no setor Oeste, oferece refeição e bebidas não alcoólicas liberadas.

Quanto custa o estacionamento do Maracanã?

Quem pretende ir de carro pode utilizar o Estacionamento Célio de Barros. As vagas custam R$ 120 para sócios-torcedores e R$ 180 para o público geral.

O acesso de veículos será pelas ruas Paula Souza e Eurico Rabelo, pelo Portão 11B.

Biometria facial é obrigatória no Maracanã

O cadastro de biometria facial é obrigatório para todos os torcedores, tanto do Flamengo quanto do Atlético-MG. Além de concluir o procedimento nos portais indicados para acesso ao estádio, o público deve levar um documento oficial com foto.

Os torcedores devem verificar as orientações de entrada correspondentes ao setor indicado no ingresso antes de se dirigirem ao Maracanã.

Data e horário de Flamengo x Atlético-MG