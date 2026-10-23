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Futebol | Notícia

Copa Maria Bonita 2026: veja datas, equipes participantes e informações sobre ingressos

Segunda edição da competição reunirá equipes de todo o Nordeste na capital pernambucana e terá ingressos gratuitos; confira os clubes confirmados

Por Lucas Valle Publicado em 23/10/2026 às 11:26
Sport na edição 2025 da Copa Maria Bonita
Sport na edição 2025 da Copa Maria Bonita - Rafael Vieira/FPF

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A Copa Maria Bonita Petrobras 2026 já tem nova data definida e os nove clubes participantes confirmados. A segunda edição do torneio de futebol feminino será disputada entre os dias 14 e 23 de dezembro, no Recife, reunindo representantes de todos os estados do Nordeste.

Pernambuco será representado pelo Sport, que terá a companhia de Vitória, Ceará, CRB, Juventude-SE, Mixto-PB, ABC-União, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa. A competição terá entrada gratuita para o público.

Outra novidade desta edição é a chegada da Petrobras como patrocinadora, passando a integrar o nome oficial do torneio. A Copa Maria Bonita também conta com o apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

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Confira os nove clubes participantes da Copa Maria Bonita 2026

Com uma equipe de cada estado nordestino, a competição reunirá clubes que disputaram torneios nacionais e estaduais ao longo da temporada.

  • Pernambuco: Sport;
  • Bahia: Vitória;
  • Ceará: Ceará;
  • Alagoas: CRB;
  • Sergipe: Juventude;
  • Paraíba: Mixto;
  • Rio Grande do Norte: ABC-União;
  • Piauí: Atlético Piauiense;
  • Maranhão: Sampaio Corrêa.

Entre as equipes confirmadas, o Juventude de Estância, de Sergipe, chega após uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro Feminino A3. Em 2026, o clube se tornou o primeiro representante sergipano a alcançar uma final de competição nacional, com 11 vitórias e um empate nos 12 jogos anteriores à decisão.

O destaque da equipe foi a atacante Laureen, artilheira isolada da Série A3, com 11 gols em 14 partidas, segundo o presidente do clube, Josué dos Santos.

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Outro estreante é o Ceará, que disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil nesta temporada. O Mixto-PB, tricampeão paraibano, também participará pela primeira vez, após disputar a Série A3 e a Copa do Brasil em 2026.

Já o CRB retorna à competição após participar da primeira edição. O clube alagoano conquistou o estadual feminino em 2021 e acumula participações em competições regionais e nacionais.

No Rio Grande do Norte, a representação ficará com o ABC-União, parceria entre o ABC e a Sociedade Esportiva União, de Extremoz. A equipe do União é a atual campeã potiguar e soma oito títulos estaduais.

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Projeto social vai atender meninas na Região Metropolitana do Recife

Além da realização da competição, a Plataforma Maria Bonita anunciou a criação da Maria Bonita Social, iniciativa voltada à formação esportiva e ao desenvolvimento pessoal de meninas por meio do futebol.

O primeiro núcleo foi instalado na comunidade do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em parceria com o Instituto Ademar Júnior e apoio da FPF Social.

O instituto já atende mais de 200 jovens, entre 13 e 20 anos. Com o novo projeto, será criado um núcleo feminino para atender inicialmente 30 meninas.

O lançamento aconteceu no último domingo (18), com a entrega de uniformes, bolas, coletes e equipamentos de treinamento. As atividades serão realizadas no Campo do Floriano, espaço recuperado pelo Instituto Ademar Júnior e transformado em ambiente para práticas esportivas.

As participantes também terão acompanhamento psicológico e nutricional, além de atividades educativas, encontros com atletas profissionais e ações sobre saúde da mulher, educação financeira e desenvolvimento pessoal.

Idealizador da Plataforma Maria Bonita, Denis Perucci destacou que a iniciativa busca ampliar o alcance do projeto para além das competições esportivas.

“A Maria Bonita nasceu para valorizar o futebol feminino do Nordeste, dar visibilidade às nossas atletas e criar oportunidades. Em 2026, damos passos importantes com a segunda edição da Copa Maria Bonita Petrobras e, principalmente, com a realização de um sonho muito especial: o lançamento da Maria Bonita Social. Queremos construir uma plataforma que vá muito além das competições, capaz de abrir caminhos, transformar vidas e deixar um legado para as próximas gerações”, afirmou.

Copa Maria Bonita 2026: datas, local e ingressos

  • Competição: Copa Maria Bonita Petrobras 2026;
  • Datas: 14 a 23 de dezembro;
  • Local: Recife, Pernambuco;
  • Participantes: nove clubes, um de cada estado do Nordeste;
  • Ingressos: gratuitos;
  • Apoio institucional: CBF e FPF.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.