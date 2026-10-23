Copa do Brasil Sub-20: veja os confrontos das quartas de final, chaveamento e datas

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Com oito equipes classificadas, competição nacional entra na reta decisiva; confira os próximos jogos, o chaveamento e o calendário até a final

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A Copa do Brasil Sub-20 de 2026 já conhece os oito clubes classificados para as quartas de final. Após a conclusão das oitavas, na última quinta-feira (22), Ceará, São Paulo, Santa Cruz, Atlético-MG, Palmeiras, Paysandu, Operário-PR e Flamengo seguem na disputa pelo título nacional.

Entre os destaques da próxima fase estão os confrontos entre Ceará e São Paulo, atual bicampeão da competição, e Santa Cruz e Atlético-MG. O Tricolor pernambucano faz sua melhor campanha na história do torneio e tenta conquistar uma vaga inédita nas semifinais.

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, previstos para as semanas dos dias 28 de outubro e 4 de novembro. Os vencedores avançam às semifinais, marcadas para novembro, enquanto a grande decisão acontecerá em 2 de dezembro.

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Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Com o encerramento das oitavas de final, os quatro confrontos da próxima fase estão definidos. Confira:

Ceará x São Paulo

Santa Cruz x Atlético-MG

Palmeiras x Paysandu

Operário-PR x Flamengo

Os clubes que aparecem à direita dos confrontos terão o mando de campo nas partidas de volta. As datas exatas, os horários e os estádios ainda serão detalhados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como os clubes chegaram às quartas de final?

O São Paulo, atual bicampeão da Copa do Brasil Sub-20, avançou após eliminar o União-TO com duas vitórias. Depois de vencer por 2 a 1 fora de casa, o Tricolor paulista goleou por 7 a 0 em Cotia, fechando o confronto com um placar agregado de 9 a 1.

Seu próximo adversário será o Ceará, que superou o Goiás por 4 a 3 no agregado. O Vozão venceu a primeira partida por 3 a 1 e, mesmo derrotado por 2 a 1 no confronto de volta, garantiu a classificação.

Único representante pernambucano ainda na disputa, o Santa Cruz eliminou o São Raimundo-RR com um placar agregado de 7 a 2. Após vencer a ida por 2 a 1, a Cobra Coral goleou o adversário por 5 a 1 fora de casa, com dois gols de Sansão, dois de Hony e um de Caio.

O adversário do Tricolor será o Atlético-MG, que eliminou o Amazonas com duas vitórias. O Galo venceu por 4 a 1 em Manaus e confirmou a classificação com um triunfo por 2 a 0 na Arena MRV, fechando o confronto em 6 a 1 no agregado.

Já o Palmeiras avançou após duas vitórias sobre o Botafogo. O Verdão venceu por 4 a 1 na ida e por 4 a 2 na volta, garantindo a classificação com um placar agregado de 8 a 3.

Seu próximo adversário será o Paysandu, que eliminou o América-RN sem sofrer gols. O Papão venceu por 3 a 0 fora de casa e confirmou a vaga com um triunfo por 2 a 0 em Belém, totalizando 5 a 0 no agregado.

O Flamengo também avançou com duas vitórias. O Rubro-Negro eliminou o Criciúma após vencer por 4 a 1 no Rio de Janeiro e por 2 a 0 em Santa Catarina, fechando o confronto em 6 a 1.

Por fim, o Operário-PR garantiu sua classificação diante do Náutico. A equipe paranaense venceu a primeira partida por 2 a 0 e voltou a superar o Timbu no Recife, desta vez por 3 a 2, encerrando o duelo com um placar agregado de 5 a 2.

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Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil Sub-20?

Os jogos da Copa do Brasil Sub-20 de 2026 contam com transmissões pela televisão e por plataformas digitais. Ao longo da competição, partidas foram exibidas pelo SporTV e pelos canais de federações estaduais no YouTube.

Em Pernambuco, por exemplo, a TV FPF transmitiu o confronto entre Santa Cruz e São Raimundo-RR, pelas oitavas de final, por meio de seu canal oficial no YouTube.

Para as quartas de final, os canais responsáveis pela transmissão de cada confronto ainda não foram confirmados. A expectativa é que as informações sejam divulgadas junto à tabela detalhada da próxima fase, com datas, horários e locais das partidas.

Chaveamento da Copa do Brasil Sub-20: quem enfrenta quem na semifinal?

Além dos confrontos das quartas de final, o caminho até a decisão da Copa do Brasil Sub-20 também está definido. Os vencedores de Ceará x São Paulo e Santa Cruz x Atlético-MG estarão na mesma semifinal.

Do outro lado da chave, os classificados dos confrontos entre Palmeiras e Paysandu e Operário-PR e Flamengo disputarão a segunda vaga na decisão.

Semifinal 1: vencedor de Ceará/São Paulo x vencedor de Santa Cruz/Atlético-MG;

vencedor de Ceará/São Paulo x vencedor de Santa Cruz/Atlético-MG; Semifinal 2: vencedor de Palmeiras/Paysandu x vencedor de Operário-PR/Flamengo.

Calendário da Copa do Brasil Sub-20 de 2026

A competição entra na reta decisiva, com as quartas de final previstas para o fim de outubro e início de novembro. Confira as datas-base divulgadas para as próximas fases:

Quartas de final (ida): semana de 28 de outubro;

semana de 28 de outubro; Quartas de final (volta): semana de 4 de novembro;

semana de 4 de novembro; Semifinais (ida): semana de 18 de novembro;

semana de 18 de novembro; Semifinais (volta): semana de 25 de novembro;

semana de 25 de novembro; Final: 2 de dezembro.

Como funciona a Copa do Brasil Sub-20?

A edição de 2026 reúne 64 clubes, número ampliado em relação ao formato anterior, que contava com 32 participantes. As vagas são distribuídas entre campeões e vice-campeões estaduais da categoria do ano anterior, além de dez equipes que terminaram em terceiro lugar nos estaduais das federações mais bem posicionadas no Ranking Nacional de Federações da CBF.

Nas duas primeiras fases, os confrontos são disputados em partidas únicas, com critérios de proximidade geográfica. A partir das oitavas de final, os duelos passam a ser realizados em jogos de ida e volta, com exceção da final, decidida em partida única.

Em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

O São Paulo é o maior campeão da história da Copa do Brasil Sub-20, com cinco títulos, e busca o terceiro troféu consecutivo. O Palmeiras aparece na sequência, com duas conquistas, enquanto Atlético-MG, Cruzeiro, Vitória, Internacional, Vasco, Santos e Coritiba possuem um título cada.

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