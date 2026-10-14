Arena de Pernambuco terá aporte da Fifa para Copa do Mundo Feminina de 2027
Diretora da Copa Feminina de 2027 falou ao Escrete Clube sobre os recursos financeiros, as avaliações técnicas e o futuro da Arena de Pernambuco
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A Arena de Pernambuco terá recursos financeiros da Fifa relacionados à preparação e utilização do estádio para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A informação foi confirmada por Aline Pellegrino, diretora de Legado e Relações Institucionais da competição, durante entrevista ao programa Escrete Clube, da Rádio Jornal, na última terça-feira (13).
Segundo a dirigente, a Fifa mantém contato direto com os gestores das oito arenas que receberão partidas do Mundial. Em Pernambuco, o estádio já passou por três inspeções técnicas, sendo a mais recente realizada há aproximadamente duas semanas.
Ao ser questionada sobre as reformas previstas para a Arena de Pernambuco e a possibilidade de investimentos da entidade, Aline confirmou a existência de aportes financeiros e explicou que há pagamentos previstos contratualmente pela utilização do equipamento.
"E, sim, existem aportes para isso também. Existe um aluguel previsto em contrato. A Fifa está pagando para utilizar esse estádio durante o período da Copa do Mundo e também no período anterior à competição", afirmou.
Fifa realiza inspeções na Arena de Pernambuco
Construída para a Copa do Mundo masculina de 2014, a Arena de Pernambuco voltará a receber uma competição organizada pela Fifa em 2027. Nos últimos anos, o estádio enfrentou problemas de manutenção e foi utilizado por clubes pernambucanos, como Santa Cruz e Retrô.
Durante a entrevista ao Escrete Clube, Aline Pellegrino explicou que a preparação envolve avaliações das condições do gramado e de toda a infraestrutura necessária para receber torcedores durante a competição.
"A gente tem todas as garantias que foram dadas pelos governos. Hoje, o trabalho da Fifa é muito próximo das cidades-sede e dos gestores de cada uma dessas arenas. São oito estádios, cada um com um contexto diferente, inclusive por questões climáticas. Estamos fazendo todo esse planejamento do gramado e também de toda a estrutura do estádio para receber torcedores e torcedoras do mundo inteiro", explicou.
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A dirigente revelou que representantes da entidade estiveram recentemente na Arena de Pernambuco para identificar pontos que ainda precisam de melhorias.
"Tivemos agora a terceira inspeção. Faz cerca de 14 dias que a Fifa esteve aqui na Arena de Pernambuco, realizando mais uma rodada de avaliações para entender quais pontos ainda precisam de melhorias", detalhou.
Apesar de confirmar os aportes financeiros, Aline não informou os valores envolvidos, quais intervenções serão realizadas ou um cronograma para a execução das melhorias.
A declaração também não esclarece se haverá uma verba específica da Fifa destinada diretamente às obras de reforma, além dos pagamentos contratuais pela utilização do estádio.
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Como será a preparação da Arena de Pernambuco para o Mundial de 2027?
A preparação da Arena de Pernambuco faz parte do planejamento da Fifa para garantir que os oito estádios escolhidos estejam adequados às exigências da Copa do Mundo Feminina.
Segundo Aline, o trabalho vem sendo realizado por meio da subsidiária responsável pela organização da competição, em conjunto com os gestores dos equipamentos esportivos.
"Então, a Fifa já está trabalhando há bastante tempo, de forma muito próxima, por meio da subsidiária da Copa do Mundo de 2027, com cada um desses estádios e seus gestores", destacou.
A diretora também demonstrou confiança de que a Arena de Pernambuco estará preparada para receber os jogos do torneio.
"Tenho certeza de que a Arena vai ficar no nível de excelência que essa Copa merece e precisa. E que essa estrutura permaneça depois para o estado e para o Recife", declarou.
Legado da Copa do Mundo Feminina para Pernambuco
Além das adequações para a realização do Mundial, a Fifa também trabalha com a perspectiva de que as melhorias na infraestrutura dos estádios permaneçam após o encerramento da competição.
No caso da Arena de Pernambuco, Aline Pellegrino destacou a expectativa de que o equipamento possa receber mais partidas de futebol feminino nos próximos anos.
"Como falei, espero que a gente também possa ver mais equipes femininas utilizando o estádio ao longo dos próximos anos, inclusive para finais e semifinais de campeonatos", completou.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil, com a Arena de Pernambuco entre os oito estádios selecionados. O torneio marcará o retorno de uma competição mundial organizada pela Fifa ao equipamento pernambucano, 13 anos depois da Copa do Mundo masculina de 2014.
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