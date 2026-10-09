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Futebol | Notícia

CBF divulga calendário do futebol masculino na temporada 2027

Com início em janeiro, a próximatemporada terá paralisação de 41 dias na elite e datas reservadas para a Copa do Mundo Feminina no Brasil

Por Davi Saboya Publicado em 09/10/2026 às 21:14
Imagem da Taça da Copa do Nordeste na frente da sede da CBF
Imagem da Taça da Copa do Nordeste na frente da sede da CBF - Fábio Souza/CBF

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a tabela do futebol profissional masculino para a temporada de 2027. Elaborado dentro da diretriz estratégica para o ciclo 2026-2029, o novo desenho visa garantir previsibilidade aos clubes, flexibilidade para as transmissões e mais oportunidades para os torcedores, além de atender ao compromisso assumido com a FIFA para a realização da Copa do Mundo Feminina no país.

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O grande diferencial da temporada será a pausa nos torneios nacionais durante a Copa do Mundo Feminina, agendada de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o paralisação totalizará 41 dias, período inferior aos 52 dias observados na Copa Masculina de 2026. Além disso, a entidade confirmou que nenhuma rodada será disputada em Datas FIFA.

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A Série A do Campeonato Brasileiro começará no dia 27 de janeiro e se estenderá até 1º de dezembro, mantendo a divisão entre o primeiro semestre para o turno e o segundo para o returno. Já a Série B será disputada de 20 de março a 27 de novembro, com os playoffs de acesso agendados para 23 e 27 do mesmo mês. Por sua vez, as Séries C e D sofrem impacto direto pelo uso da infraestrutura esportiva nacional.

Como a FIFA pré-selecionou 78 locais de treinos e jogos, sendo 55 pertencentes a clubes das quatro divisões, a terceira e a quarta divisões serão paralisadas na primeira fase da Copa Feminina, de 19 de junho a 10 de julho.

A confirmação dos locais exatos ocorrerá após o sorteio dos grupos, em 11 de dezembro deste ano, podendo gerar novos ajustes no cronograma. A Série C, agora com 24 clubes, ocorrerá de 4 de abril a 31 de outubro, enquanto a Série D vai de 4 de abril a 12 de setembro.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2027, programada de 6 de janeiro a 5 de dezembro com 128 participantes, traz mudanças importantes em seu formato. Seis datas ocorrerão nos fins de semana, englobando as últimas cinco rodadas, das quartas de final até a grande decisão.

Atenção especial foi dada aos campeões estaduais de 2026: aqueles que não integram a Série A entram na segunda fase, enquanto os representantes da elite mantêm o direito de ingressar diretamente na quinta fase.

Para dar mais folga aos clubes, a quinta fase e as oitavas de final expandiram de duas para quatro datas disponíveis cada (24/fev, 03/mar, 17/mar e 21/abr para a quinta fase e 12/mai, 02/jun, 20/jun e 23/jun para as oitavas). Esse desmembramento permite que clubes disputando a Pré-Libertadores e equipes cujos estádios foram cedidos à FIFA consigam remanejar seus compromissos, viabilizando também maior espaço na grade da TV aberta.

Torneios

Completando o cenário nacional, a Supercopa Rei abrirá os confrontos decisivos do ano em 24 de janeiro, opondo o campeão da Série A ao vencedor da Copa do Brasil. As torneios regionais, Copas Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste, serão realizados de 24 de março a 13 de junho.

Para mitigar contratempos com adiamentos ou dar suporte às equipes envolvidas em finais continentais, os dias 18 e 24 de novembro foram mantidos como datas reservadas de escape. Por fim, o mercado da bola ficará aberto em dois momentos específicos para o exterior: a primeira janela de transferências internacionais vigora de 4 de janeiro a 2 de março, enquanto a segunda janela funcionará entre 19 de julho e 10 de setembro.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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