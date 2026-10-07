Quem são os jogadores citados em investigação sobre supostas licenças de treinador negociadas por Mancuso

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Thiago Silva, Felipe Melo, Paulinho, Roberto Carlos, Petkovic e Lugano estão entre os nomes mencionados na apuração; confira os detalhes

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Uma investigação do UOL, assinada pela jornalista Joanna de Assis, cita ex-jogadores e personalidades do futebol que teriam negociado com Alejandro Mancuso a obtenção de licenças de treinador de futebol. Os relatos apresentados na apuração são diferentes entre si e, em alguns casos, os envolvidos afirmaram ter acreditado que estavam contratando uma formação regular.

Mancuso, ex-jogador de Flamengo, Palmeiras, seleção argentina e Santa Cruz, nega ter vendido certificados falsos ou recebido dinheiro dos atletas. A Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA) também afirmou que o argentino não fazia parte da diretoria da entidade e não tinha autorização para emitir ou comercializar documentos em seu nome.

Quem são os jogadores citados na investigação?

Os nomes aparecem em diferentes circunstâncias na investigação do UOL.

Alguns afirmaram ter pago pelos documentos, enquanto outros relataram ter recebido as licenças, mas não as utilizado. Há também quem tenha desistido do processo ou recuperado o dinheiro.

Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva, atualmente jogador do Fluminense, afirmou, segundo o UOL, que realizou um pagamento acreditando estar contratando uma formação regular de treinador.

O jogador teria estranhado a ausência das aulas que haviam sido prometidas. Os diplomas foram recebidos no fim de 2023 e, posteriormente, Thiago Silva tentou verificar a autenticidade dos documentos junto à ATFA.

De acordo com seu relato à investigação, ele nunca utilizou as licenças recebidas.

Felipe Melo

O ex-volante Felipe Melo, que passou por clubes como Flamengo, Palmeiras e Fluminense, também aparece na apuração.

Segundo o relato apresentado pelo UOL, ele começou a desconfiar do procedimento ao cobrar a realização das aulas presenciais. As atividades teriam sido adiadas por Mancuso em diferentes oportunidades.

Felipe Melo posteriormente retirou das redes sociais fotografias relacionadas às licenças e, segundo a investigação, conseguiu recuperar o valor que havia pago.

Alex de Souza

Ídolo de Cruzeiro, Palmeiras e Fenerbahçe, o ex-meia Alex de Souza também é citado na investigação.

O ex-jogador já havia concluído a formação de treinadores da CBF Academy quando adquiriu o documento argentino. Ao receber o certificado, identificou uma inconsistência: o documento fazia referência à modalidade "futsal", e não ao futebol de campo.

Alex afirmou ao UOL que nunca tentou apresentar ou homologar o documento junto à Conmebol.

Leia Também Alejandro Mancuso é acusado de negociar licenças de treinador por até R$ 100 mil

Luiz Gustavo

O volante Luiz Gustavo, que teve passagens por Bayern de Munique, Wolfsburg, Fenerbahçe e seleção brasileira, também aparece entre os nomes citados.

Segundo seu relato, ele acreditava estar contratando um serviço relacionado à validação de sua experiência profissional como jogador.

A suspeita teria surgido quando recebeu históricos escolares com notas referentes a avaliações que, segundo o próprio jogador, ele nunca havia realizado.

Paulinho

Ex-volante da seleção brasileira e de clubes como Corinthians e Tottenham, Paulinho também teria negociado a documentação com Mancuso.

De acordo com o relato apresentado na investigação, ele acreditou inicialmente na explicação de que a experiência acumulada por jogadores profissionais poderia ser reconhecida pela ATFA por meio de etapas realizadas virtualmente.

Paulinho preencheu a documentação enviada, recebeu os papéis pelo correio e reconheceu que buscou uma alternativa mais simples para obter a licença. Ele, porém, afirmou que não utilizou o documento.

Roberto Carlos

O ex-lateral Roberto Carlos, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e com longa trajetória no futebol europeu, também foi citado na apuração.

Segundo informações apresentadas pelo UOL, ele recebeu documentos e uma carteirinha pelo correio após as tratativas com Mancuso.

A assessoria do ex-jogador afirmou que o material acabou sendo descartado porque as disciplinas presenciais previstas na formação não haviam sido concluídas.

Dejan Petkovic

O ex-meia sérvio Dejan Petkovic, ídolo de clubes brasileiros como Vitória e Flamengo, confirmou ter negociado a obtenção do documento com Mancuso.

Petkovic reconheceu, segundo a investigação, que a etapa presencial da formação não foi concluída. O ex-jogador está entre os nomes analisados na apuração.

Diego Lugano

O ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano, ídolo do São Paulo e capitão do Uruguai em diferentes competições, também relatou contato com Mancuso.

Segundo o ex-jogador, foram realizados módulos teóricos pela internet em um formato simplificado oferecido pelo argentino. As aulas presenciais exigidas pela formação regular, no entanto, não foram realizadas.

Roberto Assis

Além dos ex-jogadores, a investigação também cita Roberto Assis, empresário e irmão de Ronaldinho Gaúcho.

Ele afirmou que foi procurado por Mancuso durante o período da pandemia para tratar da obtenção das licenças. Assis, porém, disse não se recordar se chegou a realizar transferências bancárias.

O que está sendo investigado?

Segundo a investigação do UOL, Mancuso teria oferecido um procedimento para obtenção das licenças C, B, A e PRO da ATFA por cerca de R$ 100 mil, com a promessa de que os interessados não precisariam cumprir integralmente a formação regular.

A formação oficial da entidade argentina prevê três anos de estudos, com disciplinas virtuais, avaliações e atividades presenciais. A ATFA afirma que a experiência de um ex-jogador não permite eliminar essas etapas.

A apuração também encontrou documentos com possíveis inconsistências, incluindo referências ao futsal em certificados destinados ao futebol de campo e históricos com notas de avaliações que alguns dos envolvidos afirmaram não ter realizado.

Mancuso nega irregularidades

É importante destacar que as acusações apresentadas na investigação não significam que Mancuso tenha sido condenado por qualquer crime.

Procurado pelo UOL, o ex-jogador negou ter vendido certificados falsos ou recebido pagamentos de atletas. Mancuso afirmou que atua como comentarista de rádio e que seu papel teria sido apenas fornecer contatos da entidade para que os interessados tratassem diretamente com a ATFA.

A própria ATFA declarou que Mancuso nunca integrou sua diretoria, não possui vínculo contratual com a associação e não tinha autorização para agir, cobrar ou emitir documentos em nome da entidade.

A entidade também contestou mensagens atribuídas ao diretor acadêmico Pablo Goglino e afirmou que os números utilizados nas conversas pelo WhatsApp eram falsos.