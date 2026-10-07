Alejandro Mancuso é acusado de negociar licenças de treinador por até R$ 100 mil

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Ex-volante argentino teria oferecido quatro níveis de formação por cerca de R$ 100 mil; Mancuso nega ter vendido documentos irregulares

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Uma investigação aponta que o ex-jogador Alejandro Mancuso teria participado da comercialização de supostas licenças de treinador de futebol por cerca de R$ 100 mil, sem a necessidade de cumprir a formação exigida pela entidade argentina. O caso foi revelado pelo UOL, em apuração assinada pela jornalista Joanna de Assis.

O argentino, que também teve passagem pelo Santa Cruz em 1999, teria oferecido a jogadores profissionais um procedimento considerado "urgente" para a obtenção de quatro níveis de formação de treinador: as licenças C, B, A e a categoria internacional PRO.

Segundo a investigação, o pacote custava cerca de R$ 100 mil. A promessa era de que os documentos e as carteiras profissionais fossem enviados pelo correio em até dez dias, sem que os interessados precisassem cumprir a formação regular exigida pela Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA).

Como funcionava a negociação

De acordo com o material obtido pela investigação, Mancuso se apresentava como "diretor internacional da ATFA" e afirmava possuir autorização da presidência e do departamento jurídico da entidade para facilitar a emissão das licenças.

A justificativa apresentada aos ex-jogadores seria de que atletas com longa experiência profissional não precisariam passar pelos três anos de formação convencional. A investigação teve como ponto de partida denúncias feitas em 2024 por um atleta que teria recebido propostas diretamente de Mancuso. Áudios, mensagens e documentos passaram a integrar a apuração.

A formação oficial da ATFA, porém, exige uma trajetória progressiva entre os níveis C, B, A e PRO. O programa inclui disciplinas virtuais, avaliações teóricas e módulos presenciais, em um processo que dura três anos.

A entidade também afirma que a experiência ou notoriedade de um ex-jogador não permite a eliminação dessas etapas.

Documentos apresentavam inconsistências

Outro ponto levantado pela investigação foram inconsistências encontradas nos documentos recebidos por alguns dos atletas. Entre os problemas identificados estava a indicação de "futsal" em certificados que deveriam ser relacionados ao futebol de campo.

Também foram identificados históricos escolares com notas referentes a avaliações que, segundo os próprios jogadores, nunca foram realizadas.

Entre os atletas citados na investigação estão nomes como Thiago Silva, Felipe Melo, Alex de Souza, Luiz Gustavo, Paulinho, Roberto Carlos, Dejan Petkovic e Diego Lugano. Paolo Guerrero também aparece entre os nomes mencionados nas apurações.

Mancuso nega venda de certificados falsos

Procurado pela investigação, Alejandro Mancuso negou ter vendido certificados falsos ou recebido pagamentos de jogadores.

O ex-volante afirmou que atualmente trabalha como comentarista de rádio e sustentou que apenas fornecia aos interessados os contatos da federação para que eles tratassem diretamente com a entidade.

ATFA nega vínculo com Mancuso

Em comunicado oficial, assinado pelo secretário-geral Salvador Pasini, a ATFA afirmou que Mancuso nunca fez parte da diretoria da entidade, não possui vínculo contratual e não tem autorização para atuar, cobrar valores ou emitir documentos em nome da associação.

A entidade também negou a autenticidade de mensagens atribuídas ao diretor acadêmico Pablo Goglino. Segundo a ATFA, os números de telefone utilizados nas conversas pelo WhatsApp eram falsos.

A associação afirmou ainda que se reserva o direito de tomar medidas legais pelo uso indevido de seu nome.

Investigação na Argentina terminou arquivada

O caso também teve desdobramentos na Justiça argentina. Em 2025, a polícia realizou buscas na sede da ATFA para investigar uma possível participação de dirigentes da entidade na emissão irregular de licenças para atletas estrangeiros.

As diligências, porém, não encontraram arquivos, históricos ou registros que comprovassem a fabricação irregular de diplomas dentro da associação.

Com isso, o Ministério Público sugeriu o encerramento da investigação. Em dezembro de 2025, a Justiça Federal Criminal e Correcional argentina determinou o arquivamento definitivo do processo, ao considerar que não havia crime comprovado no âmbito daquela apuração.

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A passagem de Mancuso pelo Santa Cruz

O nome de Alejandro Mancuso também é conhecido no futebol pernambucano. Em 1999, aos 29 anos, o argentino desembarcou no Recife para defender o Santa Cruz.

Mancuso chegou ao clube após encerrar seu vínculo com o Badajoz, da Espanha. A passagem pelo Arruda ocorreu na reta final de sua carreira, que seria encerrada no ano seguinte, pelo Bella Vista, do Uruguai.

Antes de chegar ao futebol pernambucano, o argentino havia construído uma trajetória relevante no futebol sul-americano. Revelado pelo Ferro Carril Oeste, passou por Vélez Sarsfield, Boca Juniors e Independiente, além de ter defendido Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro.

No Palmeiras, atuou em 57 partidas a partir de 1995. No ano seguinte, transferiu-se para o Flamengo, onde disputou 66 jogos, marcou cinco gols e conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta.

Pela seleção argentina, Mancuso conquistou a Copa América e a Copa Artemio Franchi em 1993 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Ex-volante trabalhou com Maradona

Depois de encerrar a carreira, Mancuso também ganhou destaque por sua relação profissional com Diego Maradona. Ele trabalhou como auxiliar técnico do ídolo argentino durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A parceria, porém, terminou em meio a uma disputa judicial. Maradona acusou Mancuso de falsificar sua assinatura em um contrato comercial na China para reter valores. O processo acabou prescrevendo.

O ex-volante também respondeu a acusações em Mar del Plata relacionadas à emissão de cheques falsificados e sem fundos que, segundo o material da investigação, somavam cerca de 2,5 milhões de pesos.