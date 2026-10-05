Turno Forró do Pernambucano: veja tabela completa com jogos, datas, horários e estádios

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Primeira etapa do Estadual começa em 17 de outubro com 24 clubes; FPF detalhou cinco rodadas e calendário do mata-mata; confira

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A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/27. A primeira etapa do Estadual começa no dia 17 de outubro e reunirá 24 clubes em busca das três vagas para o Turno Frevo.

A programação apresenta os 60 jogos das cinco rodadas da primeira fase, com datas, horários, estádios e cidades. A entidade também estabeleceu o calendário das oitavas de final, quartas de final e do quadrangular que encerrará o Turno Forró.

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O que é o Turno Forró?

Turno Forró é a denominação oficial dada pela FPF ao Primeiro Turno do Campeonato Pernambucano 2026/27. A etapa faz parte do novo modelo criado após a unificação das antigas Séries A1 e A2 do futebol estadual.

Enquanto sete clubes já estão garantidos no Turno Frevo, os outros participantes do Estadual começam a caminhada no Turno Forró. Nesta primeira etapa, são 24 equipes divididas em quatro grupos regionalizados de seis clubes cada.

Ao final de toda a disputa, campeão, vice-campeão e terceiro colocado avançam ao Turno Frevo, juntando-se aos clubes que já possuem vaga assegurada na segunda etapa.

Quais são os grupos do Turno Forró?

A primeira fase foi dividida regionalmente. Os grupos definidos para a disputa são:

Grupo A - Sertão

Afogados;

Fácilnet;

Ferroviário;

1º de Maio;

Petrolina;

Salgueiro.

Grupo B - Agreste

Belo Jardim;

Central;

Chã Grande;

Pesqueira;

Porto;

Ypiranga.

Grupo C - Zona da Mata

Águia;

Atlético-PE;

Centro Limoeirense;

Jaguar;

Santa Fé;

Serrano.

Grupo D - Região Metropolitana

América;

Guarany;

Íbis;

Ipojuca;

Sete de Setembro;

Vera Cruz.

Como funciona a primeira fase do Turno Forró?

Os seis integrantes de cada grupo se enfrentam em turno único. Dessa forma, cada equipe fará cinco jogos durante a fase classificatória.

Com quatro grupos e 24 participantes, serão disputadas 60 partidas nas cinco primeiras rodadas.

Os quatro primeiros colocados de cada chave garantem vaga nas oitavas de final. Assim, 16 clubes seguem na competição e oito são eliminados após a primeira fase.

Veja a tabela completa do Turno Forró

As datas e os horários do Turno Forró divulgados pela FPF podem sofrer alterações devido a possíveis demandas da própria Federação e da detentora dos direitos de transmissão da competição.

1ª rodada

17 de outubro (sábado)

15h - Petrolina x Afogados - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Chã Grande x Pesqueira - Barbosão, Chã Grande;

15h - Centro Limoeirense x Águia - José Vareda, Limoeiro;

15h - América x Íbis - Grito da República, Olinda;

16h - Ipojuca x Guarany - Antônio Dourado, Ipojuca.

18 de outubro (domingo)

15h - Ferroviário x Fácilnet - Sérgio Magalhães, Betânia;

15h - 1º de Maio x Salgueiro - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Belo Jardim x Porto - Sesc Mendonção, Belo Jardim;

15h - Central x Ypiranga - Lacerdão, Caruaru;

15h - Jaguar x Atlético-PE - Gileno de Carli, Cabo;

15h - Vera Cruz x Sete de Setembro - José Vareda, Limoeiro.

19 de outubro (segunda-feira)

15h - Serrano x Santa Fé - José Vareda, Limoeiro.

2ª rodada

24 de outubro (sábado)

15h - Ypiranga x Chã Grande - Limeirão, Santa Cruz;

15h - Porto x Central - Lacerdão, Caruaru;

15h - Santa Fé x Centro Limoeirense - Claudio Correia, Araçoiaba;

15h - Atlético-PE x Serrano - Jacozão, Vicência;

15h - Águia x Jaguar - Carlos Alberto, Surubim;

15h - Íbis x Guarany - Ademir Cunha, Paulista;

15h - Sete de Setembro x América - Gonzagão, Feira Nova;

16h - Ipojuca x Vera Cruz - Antônio Dourado, Ipojuca.

25 de outubro (domingo)

15h - Fácilnet x 1º de Maio - Clementino Lima, Lajedo;

15h - Afogados x Ferroviário - Vianão, Afogados;

15h - Salgueiro x Petrolina - Cornélio de Barros, Salgueiro;

15h - Pesqueira x Belo Jardim - Joaquim de Brito, Pesqueira.

3ª rodada

27 de outubro (terça-feira)

15h - Porto x Ypiranga - Lacerdão, Caruaru;

15h - Vera Cruz x Íbis - José Vareda, Limoeiro.

28 de outubro (quarta-feira)

15h - Afogados x Fácilnet - Vianão, Afogados;

15h - Petrolina x 1º de Maio - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Ferroviário x Salgueiro - Sérgio Magalhães, Betânia;

15h - Central x Pesqueira - Lacerdão, Caruaru;

15h - Belo Jardim x Chã Grande - Sesc Mendonção, Belo Jardim;

15h - Jaguar x Santa Fé - Gileno de Carli, Cabo;

15h - Centro Limoeirense x Serrano - José Vareda, Limoeiro;

15h - Águia x Atlético-PE - Carlos Alberto, Surubim;

15h - Sete de Setembro x Ipojuca - Gonzagão, Feira Nova.

29 de outubro (quinta-feira)

15h - Guarany x América - José Vareda, Limoeiro.

4ª rodada

31 de outubro (sábado)

15h - Petrolina x Ferroviário - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Chã Grande x Central - Barbosão, Chã Grande;

15h - Santa Fé x Águia - Claudio Correia, Araçoiaba;

15h - Centro Limoeirense x Atlético-PE - José Vareda, Limoeiro;

16h - Ipojuca x Íbis - Antônio Dourado, Ipojuca.

1º de novembro (domingo)

15h - Salgueiro x Fácilnet - Cornélio de Barros, Salgueiro;

15h - 1º de Maio x Afogados - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Pesqueira x Porto - Joaquim de Brito, Pesqueira;

15h - Belo Jardim x Ypiranga - Sesc Mendonção, Belo Jardim;

15h - Serrano x Jaguar - José Vareda, Limoeiro;

15h - América x Vera Cruz - Grito da República, Olinda.

2 de novembro (segunda-feira)

15h - Guarany x Sete de Setembro - José Vareda, Limoeiro.

5ª rodada

7 de novembro (sábado)

15h - Jaguar x Centro Limoeirense - Gileno de Carli, Cabo;

15h - Atlético-PE x Santa Fé - Jacozão, Vicência;

15h - Águia x Serrano - Carlos Alberto, Surubim;

15h - Íbis x Sete de Setembro - Ademir Cunha, Paulista;

15h - América x Ipojuca - Grito da República, Olinda;

15h - Vera Cruz x Guarany - José Vareda, Limoeiro.

8 de novembro (domingo)

15h - Fácilnet x Petrolina - Clementino Lima, Lajedo;

15h - Afogados x Salgueiro - Vianão, Afogados;

15h - 1º de Maio x Ferroviário - Paulo Coelho, Petrolina;

15h - Central x Belo Jardim - Lacerdão, Caruaru;

15h - Ypiranga x Pesqueira - Limeirão, Santa Cruz;

15h - Porto x Chã Grande - Antônio Inácio, Caruaru.

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Como serão as oitavas de final do Turno Forró?

Encerradas as cinco rodadas, os 16 classificados entram no mata-mata. As oitavas de final serão disputadas em jogo único e continuarão obedecendo à regionalização estabelecida pela FPF.

Os classificados do Grupo A, correspondente ao Sertão, cruzam com os representantes do Grupo B, do Agreste. Do outro lado, os classificados do Grupo C, da Zona da Mata, enfrentam os clubes do Grupo D, da Região Metropolitana.

Os confrontos serão definidos da seguinte maneira:

1º do Grupo A x 4º do Grupo B;

2º do Grupo A x 3º do Grupo B;

1º do Grupo B x 4º do Grupo A;

2º do Grupo B x 3º do Grupo A;

1º do Grupo C x 4º do Grupo D;

2º do Grupo C x 3º do Grupo D;

1º do Grupo D x 4º do Grupo C;

2º do Grupo D x 3º do Grupo C.

Os quatro confrontos envolvendo os grupos C e D estão previstos para 10 de novembro. Já os duelos entre os classificados dos grupos A e B aparecem na tabela básica em 11 de novembro.

O mando de campo pertence à equipe com a melhor colocação na primeira fase.

Empate no mata-mata terá pênaltis

Não haverá partida de volta nas oitavas ou nas quartas de final. Caso um confronto eliminatório termine empatado no tempo regulamentar, a classificação será definida diretamente nas cobranças de pênaltis.

Segundo o regulamento, as cobranças devem começar em até dez minutos depois do encerramento da partida.

Como serão as quartas de final?

Os oito vencedores das oitavas seguem para as quartas, novamente em jogo único.

Os quatro classificados dos confrontos entre Sertão e Agreste formarão dois jogos. O mesmo acontecerá com os quatro sobreviventes dos cruzamentos entre Zona da Mata e Região Metropolitana.

A tabela básica reserva os dias 14 e 15 de novembro para as quatro partidas das quartas de final.

Assim como nas oitavas, a campanha obtida na primeira fase será utilizada para a definição dos cruzamentos e dos mandos de campo.

Quadrangular vai definir campeão do Turno Forró

Depois das quartas, quatro equipes continuarão na disputa. Diferentemente das duas etapas anteriores, não haverá mais mata-mata: os classificados formarão um quadrangular final em turno único.

Cada equipe fará três jogos, enfrentando uma vez cada um dos outros participantes. Serão seis partidas no total.

As duas equipes do quadrangular que tiverem apresentado as melhores campanhas na primeira fase terão o direito de disputar duas partidas como mandantes e uma como visitantes.

Na tabela inicial da FPF, as três rodadas do quadrangular estão programadas para:

1ª rodada: 21 de novembro;

21 de novembro; 2ª rodada: 25 de novembro;

25 de novembro; 3ª rodada: 28 de novembro.

O clube que terminar o quadrangular com a maior pontuação será declarado campeão do Turno Forró 2026/27.

Quem avança ao Turno Frevo?

Além da disputa pelo troféu da primeira etapa, o quadrangular definirá quem continuará na briga pelo título principal do Campeonato Pernambucano.

O campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado do Turno Forró garantem acesso ao Turno Frevo.

Com isso, três dos quatro participantes do quadrangular avançarão para a segunda etapa do Estadual, enquanto somente o quarto colocado ficará fora.

Quais são os critérios de desempate?

Se dois ou mais clubes terminarem empatados em pontos ao final da primeira fase ou do quadrangular, o regulamento estabelece sete critérios de desempate.

A ordem será:

Maior número de vitórias;

Maior saldo de gols;

Maior número de gols marcados;

Confronto direto, quando aplicável e somente entre duas equipes;

Menor número de cartões vermelhos;

Menor número de cartões amarelos;

Sorteio.

Pontos serão zerados depois da primeira fase

A campanha da fase de grupos será importante para definir classificação, cruzamentos e mandos de campo, mas os pontos conquistados não serão carregados para as etapas seguintes.

Ao término da primeira fase, serão zerados pontos ganhos, número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e confrontos diretos.

Os cartões amarelos de atletas, treinadores e integrantes das comissões técnicas também serão zerados. Entretanto, uma suspensão automática que ainda estiver pendente deverá ser cumprida normalmente.

Turno Forró terá regra para atletas sub-20

Uma das principais determinações do regulamento está na formação das relações de jogadores para cada partida.

Os clubes poderão colocar na súmula até 26 atletas, sendo 11 titulares e até 15 suplentes. Entre os relacionados, é obrigatória a presença de pelo menos dez jogadores sub-20.

Para esta edição, o regulamento considera sub-20 os atletas nascidos entre 1º de janeiro de 2006 e 16 de outubro de 2010. Eles podem possuir vínculo não profissional ou contrato profissional.

O clube que descumprir a exigência poderá sofrer a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória, independentemente do resultado obtido na partida.

Atleta não poderá defender dois clubes no mesmo turno

Depois que o nome de um atleta constar na súmula de uma partida do Turno Forró, ele não poderá ser transferido para outro clube que também esteja disputando a mesma etapa.

Cada equipe poderá receber por empréstimo até dez atletas pertencentes a outros participantes. O limite de jogadores recebidos de um mesmo clube será de cinco.

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VAR não estará obrigatoriamente em todos os jogos

A Federação Pernambucana poderá utilizar o árbitro de vídeo (VAR) durante o Turno Forró, mas o regulamento não estabelece a obrigatoriedade da tecnologia em todas as partidas.

A FPF poderá implementar o VAR em alguns confrontos, sempre que houver condições técnicas e materiais para a operação. Por isso, uma mesma rodada poderá ter partidas com e sem árbitro de vídeo. Caso a tecnologia não possa ser utilizada em determinado jogo, o confronto seguirá normalmente.

Qual será o preço dos ingressos?

O regulamento do Turno Forró estabelece limites para os valores cobrados nos estádios. O ingresso inteiro terá preço mínimo de R$ 10 e máximo de R$ 50.

Os valores somente poderão ultrapassar os limites definidos mediante autorização prévia e expressa da Diretoria de Competições da FPF.

Na primeira fase, a renda líquida de cada partida será destinada ao clube mandante. A regra também vale para os jogos únicos das oitavas e das quartas de final.

Turno Forró começa em outubro e termina em novembro

A competição começa em 17 de outubro, com a abertura da primeira rodada, e a última rodada da fase de grupos está marcada para 7 e 8 de novembro.

Na sequência, as oitavas estão previstas para 10 e 11 de novembro, as quartas para 14 e 15 de novembro e o quadrangular será disputado nos dias 21, 25 e 28 de novembro.

Dessa maneira, o campeão do Turno Forró poderá ser conhecido no dia 28 de novembro, data reservada inicialmente para a terceira e última rodada do quadrangular.