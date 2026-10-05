Quando será o último jogo de Messi pela Argentina? Veja data, horário e onde assistir ao jogo de despedida
Lionel Messi estará em campo no Monumental para sua despedida da seleção argentina; partida contra Benin terá transmissão no Brasil
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Lionel Messi fará nesta terça-feira (6) seu último jogo pela seleção argentina. O camisa 10 estará em campo contra Benin, às 20h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, em amistoso internacional.
A partida marcará a despedida do craque diante da torcida argentina. Messi já havia confirmado que não continuará defendendo a seleção após a Copa do Mundo de 2026 e retornará ao país exclusivamente para participar do evento.
Com todos os ingressos vendidos antecipadamente, o Monumental terá lotação máxima para a última apresentação do maior artilheiro da história da Argentina com a camisa albiceleste.
Quando será o último jogo de Messi pela Argentina?
O último jogo de Messi pela Argentina será nesta terça-feira, 6 de outubro de 2026. A seleção argentina enfrenta Benin às 20h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.
O amistoso foi marcado para celebrar a despedida do atacante, que encerra sua trajetória pela seleção após anos de conquistas e protagonismo com a camisa argentina.
Onde assistir ao último jogo de Messi pela Argentina?
O último jogo de Messi pela Argentina terá transmissão do SporTV e da GE TV, no YouTube. A partida contra Benin começa às 20h (de Brasília).
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O torcedor brasileiro poderá acompanhar a despedida do camisa 10 pela televisão fechada, por meio do SporTV, ou gratuitamente pela internet através da GE TV no YouTube.
Como chega Messi para a despedida da Argentina?
Messi não participou dos dois amistosos anteriores da seleção argentina nesta Data FIFA. O jogador viajou a Buenos Aires especificamente para disputar a partida de despedida diante da torcida no Monumental.
A Argentina chega ao compromisso em boa fase. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota. Durante a atual janela internacional, a equipe venceu a Bolívia por 4 a 0 e Burkina Faso por 7 a 0.
Na temporada, a seleção comandada por Lionel Scaloni soma 13 vitórias em 14 partidas, com aproveitamento de 93%.
Quais títulos Messi conquistou pela Argentina?
Messi encerra sua trajetória pela seleção com uma série de títulos importantes. Entre as principais conquistas estão a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022, vencida contra a Itália.
O atacante também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Além dos títulos, Messi deixa a seleção como o maior artilheiro da história da Argentina.
Messi já anunciou aposentadoria da seleção?
Sim. Messi confirmou que não continuará defendendo a Argentina após a Copa do Mundo de 2026. Por isso, o amistoso contra Benin será sua última apresentação com a camisa da seleção.
O confronto terá, portanto, caráter especial para o futebol argentino. Além da despedida do camisa 10, a partida será disputada com o Monumental completamente lotado.
Ficha técnica de Argentina x Benin
- Jogo: Argentina x Benin
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires
- Transmissão: SporTV e GE TV, no YouTube