Messi vai se aposentar da seleção argentina? Entenda quando será a despedida do craque

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Camisa 10 confirmou que não seguirá defendendo a Albiceleste após a Copa do Mundo de 2026; despedida acontece diante de Benin; saiba mais

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Messi vai se aposentar da seleção argentina? A resposta é sim. O camisa 10 confirmou que não continuará defendendo a Albiceleste depois da Copa do Mundo de 2026. Por isso, o amistoso contra Benin, nesta terça-feira (6), será marcado pela despedida do craque diante da torcida argentina.

Argentina e Benin se enfrentam às 20h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. A partida foi preparada como a última apresentação de Messi pela seleção em seu país e terá o estádio lotado, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

Messi vai se aposentar da seleção argentina?

Messi decidiu encerrar sua trajetória pela seleção argentina após a Copa do Mundo de 2026. O atacante já havia confirmado que não seguirá defendendo a equipe nacional depois do Mundial.

Com isso, a partida diante de Benin representa a despedida do jogador com a camisa da Argentina. Messi não participou dos dois amistosos anteriores da equipe nesta Data FIFA e retornou a Buenos Aires exclusivamente para disputar o jogo de despedida.

A decisão encerra uma trajetória internacional marcada por conquistas importantes, incluindo o título mundial de 2022 e duas conquistas da Copa América.

Quando será o último jogo de Messi pela Argentina?

O último jogo de Messi pela seleção argentina será nesta terça-feira, 6 de outubro de 2026, contra Benin. O amistoso está marcado para as 20h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

A partida terá caráter especial justamente por ser a despedida do camisa 10 diante dos torcedores argentinos. O Monumental terá capacidade máxima, com os ingressos esgotados antecipadamente.

Por que Messi vai deixar a seleção argentina?

A informação fornecida para a partida indica que Messi não continuará na seleção após a Copa do Mundo de 2026. A despedida diante de Benin, portanto, faz parte do encerramento de seu ciclo com a Albiceleste.

O atacante chega ao fim dessa trajetória como o maior artilheiro da história da seleção argentina e depois de participar de uma das fases mais vitoriosas da equipe.

Quais títulos Messi ganhou pela Argentina?

Messi deixa a seleção argentina com uma coleção de títulos conquistados ao longo de sua carreira internacional. O principal deles é a Copa do Mundo de 2022, conquistada no Catar.

O camisa 10 também foi campeão da Copa América em 2021 e 2024. Em 2022, conquistou a Finalíssima contra a Itália. Antes disso, em 2008, ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Além das conquistas coletivas, Messi termina sua passagem pela seleção como maior artilheiro da história da Argentina.

Como está a Argentina antes da despedida de Messi?

A seleção comandada por Lionel Scaloni chega ao jogo contra Benin em boa fase. Nos últimos cinco compromissos, são quatro vitórias e uma derrota.

Na atual Data FIFA, a Argentina goleou a Bolívia por 4 a 0 e Burkina Faso por 7 a 0. Na temporada, a equipe soma 13 vitórias em 14 partidas, com aproveitamento de 93%.

O duelo contra Benin será, portanto, a última oportunidade para a torcida argentina acompanhar Messi com a camisa da seleção em seu país.

Onde assistir ao último jogo de Messi pela Argentina?

Argentina x Benin será transmitido pelo SporTV e pela GE TV, no YouTube. O jogo começa às 20h (de Brasília) desta terça-feira (6).