Messi vai jogar contra Burkina Faso? Veja quando será a despedida da Argentina
Camisa 10 não estará em campo neste sábado e foi preservado para o último amistoso da Data Fifa, diante de Benin; confira os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Lionel Messi não estará em campo pela Argentina no amistoso contra Burkina Faso, marcado para este sábado (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
O atacante foi preservado para o último compromisso da Data Fifa, diante de Benin, na terça-feira (6). A partida será realizada novamente no Monumental e está prevista para marcar oficialmente a despedida de Messi da seleção argentina.
Além do camisa 10, os meio-campistas Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso também fizeram acordos com o técnico Lionel Scaloni para atuar somente no confronto de encerramento da janela internacional.
Messi vai jogar contra Burkina Faso? Veja situação do camisa 10
Messi não participou da partida contra a Bolívia e também ficará fora do confronto com Burkina Faso. A decisão faz parte do planejamento para que o atacante esteja disponível no último amistoso da janela.
O jogo contra Benin, portanto, será o compromisso reservado para a despedida de Messi da seleção argentina. A partida acontecerá no mesmo estádio do duelo contra Burkina Faso, o Monumental de Núñez.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como será a despedida de Messi pela Argentina?
A despedida de Lionel Messi está marcada para 6 de outubro de 2026, em Buenos Aires. A Argentina enfrentará Benin em um amistoso que terá uma programação especial preparada pela Associação de Futebol Argentino (AFA).
A entidade convidou os jogadores que fizeram parte da campanha do título da Copa do Mundo de 2022, conquistado no Catar ao lado de Messi. Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, por exemplo, fizeram acordo com a comissão técnica para atuar especificamente nesta partida.
Argentina terá camisa especial para despedida de Messi
Para o último jogo do camisa 10 pela seleção, a Argentina utilizará um uniforme desenhado exclusivamente para a ocasião.
A camisa será inspirada na bandeira argentina, com o Sol de Maio centralizado e detalhes dourados. A peça também terá a marca pessoal de Messi no espaço destinado ao logotipo do fornecedor de material esportivo.
Ingressos para despedida de Messi esgotaram
A procura pelos ingressos para Argentina x Benin foi alta. As entradas para o confronto no Monumental de Núñez se esgotaram em uma hora e meia de vendas.
Os preços variaram entre 90 mil pesos, cerca de R$ 300, para as arquibancadas populares, e 480 mil pesos, aproximadamente R$ 1.600, nos setores centrais mais nobres.
Qual será o legado de Messi na seleção argentina?
Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em 31 de agosto de 2026.
De acordo com os dados fornecidos, o atacante deixa a equipe nacional como o jogador com mais partidas e o maior artilheiro da história da Argentina.
- Jogos: 207
- Gols: 125
- Copa do Mundo: 2022
- Copa América: 2021 e 2024
- Finalíssima: 2022
O técnico Lionel Scaloni também afirmou que nenhum jogador utilizaria a camisa 10 antes do último jogo de Messi pela seleção. Após a despedida, entretanto, o número continuará em circulação no elenco argentino.