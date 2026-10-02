Messi vai jogar contra Burkina Faso? Veja quando será a despedida da Argentina

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Camisa 10 não estará em campo neste sábado e foi preservado para o último amistoso da Data Fifa, diante de Benin; confira os detalhes

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Lionel Messi não estará em campo pela Argentina no amistoso contra Burkina Faso, marcado para este sábado (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O atacante foi preservado para o último compromisso da Data Fifa, diante de Benin, na terça-feira (6). A partida será realizada novamente no Monumental e está prevista para marcar oficialmente a despedida de Messi da seleção argentina.

Além do camisa 10, os meio-campistas Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso também fizeram acordos com o técnico Lionel Scaloni para atuar somente no confronto de encerramento da janela internacional.

Messi vai jogar contra Burkina Faso? Veja situação do camisa 10

Messi não participou da partida contra a Bolívia e também ficará fora do confronto com Burkina Faso. A decisão faz parte do planejamento para que o atacante esteja disponível no último amistoso da janela.

O jogo contra Benin, portanto, será o compromisso reservado para a despedida de Messi da seleção argentina. A partida acontecerá no mesmo estádio do duelo contra Burkina Faso, o Monumental de Núñez.

Como será a despedida de Messi pela Argentina?

A despedida de Lionel Messi está marcada para 6 de outubro de 2026, em Buenos Aires. A Argentina enfrentará Benin em um amistoso que terá uma programação especial preparada pela Associação de Futebol Argentino (AFA).

A entidade convidou os jogadores que fizeram parte da campanha do título da Copa do Mundo de 2022, conquistado no Catar ao lado de Messi. Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, por exemplo, fizeram acordo com a comissão técnica para atuar especificamente nesta partida.

Argentina terá camisa especial para despedida de Messi

Para o último jogo do camisa 10 pela seleção, a Argentina utilizará um uniforme desenhado exclusivamente para a ocasião.

A camisa será inspirada na bandeira argentina, com o Sol de Maio centralizado e detalhes dourados. A peça também terá a marca pessoal de Messi no espaço destinado ao logotipo do fornecedor de material esportivo.

Ingressos para despedida de Messi esgotaram

A procura pelos ingressos para Argentina x Benin foi alta. As entradas para o confronto no Monumental de Núñez se esgotaram em uma hora e meia de vendas.

Os preços variaram entre 90 mil pesos, cerca de R$ 300, para as arquibancadas populares, e 480 mil pesos, aproximadamente R$ 1.600, nos setores centrais mais nobres.

Qual será o legado de Messi na seleção argentina?

Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em 31 de agosto de 2026.

De acordo com os dados fornecidos, o atacante deixa a equipe nacional como o jogador com mais partidas e o maior artilheiro da história da Argentina.

Jogos: 207

207 Gols: 125

125 Copa do Mundo: 2022

2022 Copa América: 2021 e 2024

2021 e 2024 Finalíssima: 2022

O técnico Lionel Scaloni também afirmou que nenhum jogador utilizaria a camisa 10 antes do último jogo de Messi pela seleção. Após a despedida, entretanto, o número continuará em circulação no elenco argentino.